Drei neue Kantonsräte vertreten die Region Wil seit diesem Monat in St.Gallen: So sind sie gestartet Der Wahlkreis Wil schickt für die neue Amtszeit drei neue Kantonsräte nach St.Gallen. Wie sie gestartet sind und welche Themen ihnen am Herzen liegen. Dinah Hauser 11.06.2020, 05.00 Uhr

Der St.Galler Kantonsrat tagte während der Junisession im Exil in den Olmahallen. Bild: Benjamin Manser

Mit der Junisession startete der St.Galler Kantonsrat in eine neue Amtszeit. Zum ersten Mal als Kantonsräte tätig waren damit die drei Neugewählten aus dem Wahlkreis Wil. Sie blicken mit der Wiler Zeitung auf eine spezielle erste Session in der Olmahalle zurück und auf mindestens vier Jahre Kantonsrat voraus.

Die Jonschwilerin Franziska Cavelti Häller vertritt die GLP im Kantonsrat. Bild: PD

Hauptberuflich ist Franziska Cavelti Häller in der Cavelti AG als Mitglied der Geschäftsleitung, Verwaltungsrätin sowie als Leiterin Marketing und Verkauf tätig.

Die 56-Jährige vertritt weiter Anliegen als Co-Präsidentin des WWF St. Gallen und sitzt als Vizepräsidentin im Schulrat Jonschwil-Schwarzenbach. Als solche setzt sich die Mutter von zwei Kindern für gute Bildungschancen und Rahmenbedingungen sowie den Erhalt der Biodiversität ein.

Keine Fraktionsgrösse heisst keine Kommissionssitze

Als kleine Partei und ohne Fraktionsgrösse darf die GLP keine Kantonsräte für Kommissionen stellen, dementsprechend ist Cavelti Häller in keiner vertreten. Die GLP setzt sich deshalb auch dafür ein, dass die Mindestgrösse für Fraktionen von sieben auf fünf Mitglieder gesenkt wird, wie es in vielen anderen Kantonen üblich ist. «Es ist uns ein grosses Anliegen, in vorberatenden Kommissionen mitarbeiten zu können und als GLP unseren Beitrag zu tragfähigen Lösungen zu leisten.»

Dementsprechend ist der Partei eine Vertretung in Kommissionen wichtig. Sie appelliert an die Verantwortung der grossen Fraktionen, alle politischen Kräfte in den politischen Prozess mit einzubeziehen. Aus ihrer Sicht sei das im Sinne der Demokratie und des Wählerwillens. «Auch ohne Kommissionsarbeit werden wir uns engagiert im Kantonsrat zu Wort melden.» Konkret bedeutet dies, sich in die Debatte einzubringen, mit Vorstössen, Anfragen und Voten im Kantonsrat.



Meinungsaustausch über Parteigrenzen hinweg

Ihre erste Session beschreibt sie als interessant, anregend, aber auch streng. In der Beratung der Geschäfte wie etwa dem Energiegesetz oder dem Nachtrag zum Volksschulgesetz sind die neuen Kantonsräte mitten in einen laufenden Prozess eingestiegen. «Dies ist herausfordernd, motiviert aber auch, sich möglichst rasch in die Materie einzuarbeiten.»

Ihr Ziel ist es, sich trotz der zum Beginn ihrer Zeit im Kantonsrat speziellen Ausgangslage möglichst rasch mit dem Ratsbetrieb vertraut zu machen, um dann in den erwähnten Schwerpunkten aktiv zu werden. Darüber hinaus freut sie sich auf den Meinungsaustausch über die Parteigrenzen hinweg.

Mit Michael Sarbach sind die Grünen des Wahlkreis Wil nun zu zweit im Kantonsrat vertreten. Bild: Benjamin Manser

Mit dem Fachlehrer der Mädchensekundarschule St. Katharina haben die Grünen des Wahlkreises Wil einen zweiten Sitz im Kantonsrat erobert. Der 39-Jährige und Vater von zwei Kindern interessiert sich neben den klassischen Grünen Themen wie Klima- und Naturschutz und Anliegen des Wahlkreises für die Bereiche Kultur, Bildung und Familienpolitik. Er geht davon aus, dass diese Themen während seiner Amtszeit angesprochen werden.

Entsprechende Anliegen will er direkt bei den verantwortlichen Personen platzieren sowie das Instrument des Vorstosses nutzen.

Seiner Meinung nach hat sich die St.Galler Politik in den vergangenen Jahren zu sehr darauf konzentriert Steuern zu senken. «Genauso wichtig ist die allgemeine Lebensqualität für alle Menschen, welche hier leben.»

Stadtzentren und Dorfkerne beleben

Er sieht Missstände in den Rahmenbedingungen und der Infrastruktur für Vereine, Kultur, Gastronomie und Familien. Stadtzentren und Dorfkerne sollen wieder belebt und Tagesschulen und Bildungsvielfalt gefördert werden. «Was den Kanton für seine Bewohnerinnen und Bewohner attraktiver macht, hilft letztlich auch dem lokalen Gewerbe.»

Er ist Mitglied der vorberatenden Kommission Lockdown Grossveranstaltungen. Als Veranstalter, Musiker und Betriebsleiter des Kulturbahnhofs Gare de Lion liegt ihm das Thema nahe. «Ich gehe davon aus, dass ich meine Erfahrungen in dieser Kommission nützlich einbringen kann.»

Dank Technik Papier sparen

Als technikaffines Neumitglied der Begleitgruppe zum Ratsinformationssystem will er die Plattform nutzerfreundlicher machen, um dem Kantonsrat die elektronische Geschäftsführung zu ermöglichen und auf viel gedrucktes Papier zu verzichten.

Die erste Session erlebte er als spannend und motivierend. «Ich durfte einige neue Kontakte knüpfen sowie interessante Menschen kennen lernen.» Als Wiler Stadtparlamentarier kennt er bereits die politischen Abläufe. Er freut sich auf die geschichtsträchtige Kulisse des Kantonsratssaals – wenn denn wieder eine Session dort stattfindet – und darauf die kantonale Politik aktiv mitzugestalten.

Die Degersheimer Gemeindepräsidentin Monika Scherrer interessiert sich besonders für kommunale Aspekte der Kantonspolitik. Bild: PD

Als Gemeindepräsidentin von Degersheim waltet Monika Scherrer seit 2012. Als solche interessieren die 57-Jährige jegliche Themen, welche die kommunale Ebene beeinflussen. Besonders einsetzen möchte sich die Mutter von drei erwachsenen Kindern für Strukturen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern.

«Es geht nicht allein um Frauenförderung. Vielmehr muss der Fokus auf die Familie – in welcher Form auch immer – gesetzt werden.» Sie ist der Meinung, wenn die Hürden für die Kinderbetreuung tief sind, werden sich gutqualifizierte Männer und Frauen vermehrt in der Berufswelt einbringen. Für sie ist klar: Die Tagesstruktur an Schulen soll auf den ganzen Kanton ausgeweitet werden. In Degersheim selbst ist dies noch nicht der Fall. «Wir haben aber als eine der ersten ländlichen Gemeinden seit 17 Jahren eine Kita, die von der Gemeinde geführt wird.»

Kesb-Präsidentin und Waldrätin

Scherrer hat unter anderem Verwaltungsratsmandate beim Sicherheitsverbund Region Gossau, Abwasserverbund Degersheim-Flawil-Gossau und der Regio AR-SG-Bodensee inne. Daneben ist sie Präsidentin der Kesb Region Gossau und Waldrätin der Waldregion 1.

Als Vertretung der CVP sitzt Scherrer in der vorberatenden Kommission III. Nachtrag zum Gesetz über die Pflegefinanzierung. Die Gemeinden sind per Gesetz für die Restfinanzierung der Pflegefinanzierung zuständig. «Es liegt in der Natur der Sache, dafür zu sorgen, dass die Gemeinden und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht noch weiter belangt werden.» Zudem ist sie der IG Musik und Gesang beigetreten. Neben den politischen Geschäften dürfe das Gesellschaftliche nicht zu kurz kommen.



Im Kantonsratssaal ist man sich näher

Ihre erste Session in der Olmahalle nahm Scherrer als diszipliniert und ruhig wahr. Sie wohnte schon einigen Sitzungen und Sessionen im Kantonsratssaal bei. «Dort ist man sich näher und spürt einander besser.» Der Fraktionsaustausch sei hingegen in der Olmahalle nicht so gross gewesen. Sie ist gespannt, ob die Septembersession im Kantonsratssaal stattfindet. Wegen Corona, aber auch wegen des Risses in der Decke.