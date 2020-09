Neue Ära beginnt im Januar: Die Kita Chinderhus Rägeboge in Uzwil hat eine neue Leiterin

Nachdem die beiden Gründerinnen nach 25 Jahren gekündigt hatten, ist die Kita Chinderhus Rägeboge auf die Suche nach einer neuen Leiterin gegangen. Bis zum Antritt dieser übernehmen zwei Mitarbeiterinnen die Leitungsaufgaben.

21.09.2020, 18.28 Uhr

AbJanuar bekommt die Kita Chinderhus Rägeboge in Uzwil Verstärkung. Bild: Tobias Söldi

(pd/dh) Der Vorstand des Vereins Kita Rägeboge konnte die Stelle der Kita-Leitung neu besetzen. Bis zum Stellenantritt von Claudia Nussbaumer am 1.Januar 2021 nehmen zwei Mitarbeiterinnen, unterstützt durch die neue Leiterin und eine Delegation des Vorstands, die Leitungsaufgaben wahr. Dies verkündet der Vorstand in einer Mitteilung am Montagabend.