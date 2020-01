Die Musik war etwas gar laienmässig: Die junge Jazzband Lonely Fourteen überzeugt in Flawil nicht Mit Lonely Fourteen war eine junge Jazzband zu Gast bei Monday Night Music. Ob dort das nächste Konzert stattfinden kann, ist ungewiss. Michael Hug 28.01.2020, 17.00 Uhr

Das Jazzquartett Lonely Fourteen im Flawiler Kulturkeller. Bild: Michael Hug

Überraschend viele Jazzfans fanden sich am Montagabend im Keller des «China Garden» ein. Bei manch bekannterer Band waren schon weniger gekommen. Dass die «einsame Vierzehn» so viele Menschen ins Jazzlokal zog, lag wohl daran, dass sie noch nicht allzu bekannt ist. Da wollen eben auch Freunde und Familie dabei sein. Doch sie hätten es lieber gelassen, das Konzert war nicht das Beste, das im Kulturkeller schon stattgefunden hat. Uninspiriert, unversiert zum Teil, eben etwas gar laienmässig wars. Natürlich, die Band gibt nicht an, dass sie professionelle Ansprüche stellt. Doch das, was sie bot, war etwas gar musikschulmässig. Manche im Publikum sprachen von einer «Beleidigung an uns».

Von der Freude zum Jazz war nicht viel zu spüren

Musikschule ist das Stichwort: «Wir sind eine junge Jazzband, entstanden aus einem Jazzworkshop der Musikschule St.Gallen.» So steht es auf der Homepage von Lonely Fourteen. Bassist Werner Krammer ist der einzige, der in mehreren Bands spielt, ein Semiprofessioneller. Dimitri Gehrig (Gitarre), Yvonne Sutter (Altsaxofon) und Thomas Bosshard (Schlagzeug) sind engagierte Freizeitmusiker mit viel Liebe zum Jazz. Nicht dabei war am Montag Sängerin Ildiko Deak.

«Wir spielen aus Freude und Begeisterung an der Musik und am Zusammenspiel», steht auch auf der Band-Website. Nur, wo waren am Montagabend Freude und Begeisterung? Wenn man noch nicht versiert auf seinen Instrumenten spielt, so könnte man es doch mit mehr Leidenschaft tun.

Feuerschutzbehörde noch immer nicht zufrieden

Nicht viel verpasst haben darum Konzertbesucher, die sich im Restaurant über dem Konzertlokal das Kulturmenu «Rind nach Szechuan Art» gönnten oder «Chicken süss-sauer». Dann runter stiegen in den Keller, den Rioja fertig tranken, über Jazz im Allgemeinen diskutierten und über Laienjazz im Besonderen.

Oder über die Probleme mit dem Kulturlokal, die einfach nicht enden wollen. Nachdem im ehemaligen Restaurant Park, dann «La buona tavola», mit dem «China Garten» neue Wirtsleute eingezogen und umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt worden sind, ist die Feuerschutzbehörde noch immer nicht zufrieden mit den umgesetzten Brandschutzmassnahmen.

Nächstes Konzert auf 10.Februar terminiert

Monday-Night-Music-Präsident Urs Rechsteiner dazu:

«Ich weiss zwar nicht genau, was eigentlich nicht genügt. Ich weiss nur, dass die Übergangsbewilligung ausläuft und wir zurzeit nicht wissen, ob das nächste Konzert am 10. Februar hier im Keller oder an einem anderen Ort stattfindet.»

Soweit war man vor einem Jahr schon mal. Über solchen Problemen kann eigentlich nur eines stehen: gute Jazzmusik. Am 10. Februar kommen alte Bekannte: The Red Hot Serenaders.