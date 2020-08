Monika Scherrers Motivation für eine weitere Legislatur als Gemeindepräsidentin von Degersheim ist die gleiche wie vor acht Jahren: «Mis Tegersche» Monika Scherrer ist Gemeindepräsidentin von Degersheim und möchte es bleiben. Denn motiviert ist sie weiterhin, voller Tatendrang sowieso. Interview: Andrea Häusler 19.08.2020, 05.00 Uhr

Monika Scherrer (CVP) in ihrer ersten Session als Kantonsrätin im Juni dieses Jahres. Die 58-Jährige ist in Degersheim geboren und aufgewachsen, in zweiter Ehe verheiratet, hat drei Kinder und zwei Enkelkinder und sie präsidiert die Gemeinde seit 2012. Bild: Benjamin Manser

Die Würfel fallen am 27. September oder, nach einem allfällig zweiten Wahlgang, am 29. November. Dann entscheiden die Stimmberechtigten Degersheims über ihre künftige Gemeindeführung: Bleibt alles beim Alten oder steht ein Wechsel bevor? Beides ist möglich, denn nebst Monika Scherrer, seit 2012 Gemeindepräsidentin von Degersheim, stellt sich auch die parteilose Daniela Grob Braun für das Amt zur Verfügung. Im Interview spricht Scherrer über ihre Motivation zum Weitermachen, über aktuelle Projekte und über die Ziele, die sie in der nächsten Legislatur erreichen möchte.

Monika Scherrer, Sie kandidierten für Ihre dritte Legislatur. Ihre Motivation?

Als ich mich 2012 entschied, für das Gemeindepräsidium zu kandidieren, wurde mir die gleiche Frage gestellt. Es hat sich nichts verändert: «Mis Tegersche» liegt mir am Herzen. Auch befand sich Degersheim damals in vielerlei Hinsicht in einer desolaten Situation. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat sowie meinen Mitarbeitenden ist es gelungen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wieder Ruhe und Kontinuität einkehren konnten.

Die Ausgangslage ist vergleichbar mit jener von 2012: Sie treten nicht allein an, sondern haben Konkurrenz. Überrascht? Ehrlich gesagt habe ich nicht mit einer Mitkandidatur gerechnet, weil es keine Anzeichen dafür gab. Der Vorteil für die Stimmberechtigten: Sie haben nun eine Auswahl.

Bei welchen Projekten ist es Ihnen ein besonderes Anliegen, sie in einer weiteren Amtsperiode weiterzuentwickeln oder abzuschliessen?

Da gibt es viele: die Ortsplanung, die Sanierung der Hauptstrasse, die erste Etappe der Bahnhoferneuerung, die Einführung der Tagesstrukturen im Kindergarten und in der Primarschule etc.

Degersheim soll sich entwickeln, der Steuerfuss soll sinken. Das bedingt auch attraktiven Wohnraum. Gleichzeitig zeigt sich im Referendum gegen den Zonenplan/das Baureglement eine gewisse Angst vor einem Verlust der Dörflichkeit (Kritik am «archi- tektonischen Wildwuchs» am Nordhang). Wie lassen sich die Anliegen vereinbaren?

Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten. Was versteht man unter «architektonischem Wildwuchs»? Ich gebe zu bedenken, dass in Degersheim nur mehr wenige Baulücken vorhanden sind. Der sogenannte «Wildwuchs» wird sich dementsprechend in Grenzen halten.

Schützenswertes Ortsbild: Chance oder doch eher Klumpfuss, wenn es um die innere Verdichtung geht?

Die schützenswerten Ortsteile sind bereits sehr dicht bebaut. Daher ist dieser Umstand für die innere Verdichtung kein Klumpfuss. Die Schwierigkeit besteht eher darin, dass die Liegenschaftenbesitzerinnen und -besitzer im Ortsbildschutz nicht frei über die Gestaltung der Gebäude und der Umgebung bestimmen können.

Welche Möglichkeiten hat die Gemeinde, den Standort für Industrie und Gewerbe attraktiver zu gestalten?

Degersheim zählt rund 1800 Arbeitsplätze. Eine respektable Anzahl im Verhältnis zu den rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unser grösster Arbeitgeber, die Nolato Treff AG, wird in Kürze weitere 50 Arbeitsplätze schaffen. Dabei spielt die Erschliessung eine wichtige Rolle. Die Kantonsstrasse in Richtung Herisau soll deshalb in den nächsten Jahren etappenweise ausgebaut werden.

Apropos Arbeitsplätze: Schulergänzende Tagesstrukturen sind in fast allen Gemeinden ein Thema. In Degersheim?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier um ein aktuelles Thema. Wir arbeiten zurzeit an einem Konzept. Die Tagesstrukturen sollen spätestens per Schuljahr 2022/2023 eingeführt werden.

Wie sollen die erlangten Labels eingesetzt werden, damit für den Ort und die Bevölkerung ein tatsächlicher Mehrwert resultiert?

Degersheim hat nur ein Label, nämlich das Label «Grünstadt Schweiz». Durch die Umsetzung dieses Labels wird der Biodiversitätsstrategie von Bund und Kanton vollumfänglich nachgelebt. Dies allein ist schon ein beträchtlicher Mehrwert vor allem für die Natur. Die Bevölkerung wird durch Aufklärungsarbeit für das Thema sensibilisiert und zur Nachahmung animiert.

In den vergangenen acht Jahren wurden 22 Millionen Franken in die Infrastruktur investiert. Wo liegen in den nächsten vier Jahren die Prioritäten?

Viel Geld haben wir in Gebäudesanierungen sowie die Sanierung von Abwasser-/Wasserleitungen und Strassen investiert. Die nächste grössere Ausgabe wird die Heizungssanierung in der Mehrzweckanlage sein. Die Schnitzelheizung ist nach 25 Jahren ihre Lebensdauer erreicht.

Ist eine Steuerfusssenkung auf 150 Prozent bis 2022 nach wie vor realistisch?

Trotz zu erwartender Einbussen infolge der Covid-19-Pandemie sollte das angestrebte Ziel erreichbar sein.

Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie die Kommunikation als eines der zentralen Anliegen bezeichnet. Ziel erreicht oder Luft nach oben?

Die Bevölkerung wird wöchentlich via «Flade-Blatt» informiert. Auch setzen wir die modernen Kommunikationsmittel situationsgerecht ein, damit die Bevölkerung kurzfristig über wichtige Vorkommnisse in Kenntnis gesetzt werden kann. Für mich aber ist das persönliche Gespräch das wichtigste Kommunikationsmittel. Ich bin oft im Dorf anzutreffen. Anliegen oder Fragestellungen können so ganz unkompliziert entgegengenommen, beantwortet oder zur Beantwortung weitergeleitet werden. Selbstverständlich stehen meine Türen im Gemeindehaus immer offen.

