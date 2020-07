Interview Die Mehrheit der Toggenburger und Wiler Kantonsräte ist für Weiterarbeiten Die Toggenburger und Wiler Kantonsräte, die in der Spitalkommission mitarbeiten, bewerten einen Entscheid des Bundesgerichts unterschiedlich. Das Bundesgericht hatte einer Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt. Der Beschwerdeführer will die Schliessung von Regionalspitälern im Kanton verhindern. Martin Knoepfel 31.07.2020, 05.00 Uhr

Rettungswagen vor Spital Wattwil. (Bild: Ruben Schönenberger)

Eduard Ith und Werner Ritter aus Altstätten haben den Bundesgerichtsentscheid zur Beschwerde gegen die kantonale Spitalstrategie erwirkt. Altstätten befürchtet wie Wattwil die Schliessung des Akutspitals.

«Das Bundesgericht hat den Entscheid über die St. Galler Spitallandschaft an sich gezogen».

Das sagte Eduard Ith dieser Zeitung. «Lausanne» werde den Grundsatzentscheid fällen, ob Regierung und Parlament zwei Volksentscheide umgehen können. Beschwerden hätten beim Bundesgericht keine aufschiebende Wirkung. Diese könne aber wiederhergestellt werden. Das sei nun passiert.

«Das Bundesgericht gewährt die aufschiebende Wirkung, wenn ein Fall nicht aussichtslos ist.»

Eduard Ith erwartet in weniger als sechs Monaten einen Entscheid, wonach das kantonale Verwaltungsgericht die Beschwerde Ritter behandeln muss. Bis dann dürften keine neuen Fakten geschaffen werden, fordert er.

«Wattwil ist nur noch ein Bettenhaus»

Den Toggenburgern rät er, Druck auf die Spitalregion auszuüben, damit sie ihr Spital zurückerhielten. Wattwil sei kein Spital mehr, nur noch ein Bettenhaus. Dabei müsse es laut Gesetz im Kanton acht somatische Akutspitäler geben. Die Spitalregion könne sagen, welche Behandlung wo angeboten werde, aber sie dürfe nicht an einem Ort alles abräumen, sagt Eduard Ith.

Das Präsidium des Kantonsrats bestimmt, wann die Spitalvorlage vom Parlament beraten wird. Bisher wurde mit der Beratung der Vorlage in erster Lesung in der Septembersession gerechnet, falls die vorberatende Kommission vor Ende August ihre Arbeit abschliessen kann. Das sagte Kantonsratspräsident Bruno Cozzio.

Stellungnahme im August erwartet

Mit der Stellungnahme des Bundesgerichts rechnet er im August. Ob und gegebenenfalls inwiefern die Frage der vom Bundesgericht zuerkannten aufschiebenden Wirkung der Beschwerde Ritter Einfluss auf den Zeitplan der parlamentarischen Beratung hat, ist laut Bruno Cozzio noch offen. Die Regierung habe zu diesem Zweck beim Bundesgericht ein Erläuterungsbegehren gestellt und einen Eventualantrag auf Entzug der aufschiebenden Wirkung. Mit der Stellungnahme des Bundesgerichtes sei im August zu rechnen, sagt der Kantonsratspräsident.

Die klärende Stellungnahme des Bundesgerichtes ist wichtig, um die rechtlichen Unsicherheiten auszuräumen, die sich aus den unterschiedlichen rechtlichen Auffassungen der Regierung und des Beschwerdeführers ergeben. Danach kann das Präsidium des Kantonsrates das weitere Vorgehen festlegen.

Das Bundesgericht hat der Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts aufschiebende Wirkung erteilt. Mitglieder der Spitalkommission des Kantonsrats, die aus dem Toggenburg oder aus dem Wahlkreis Wil kommen, sagen nun, wie sie diesen Entscheid beurteilen.

Sollte die Spitalkommission die Spitalvorlage weiter beraten oder warten bis zum Entscheid des Bundesgerichts zur Beschwerde?

Ivan Louis, SVP-Kantonsrat, Nesslau. (Bild: PD)

Ivan Louis: Die Regierung teilt bekanntlich die rechtliche Auffassung von Werner Ritter nicht. In meinen Augen sollte mit dem Entscheid, ob man die Vorberatung der Vorlage in der Kommission fortsetzt, zugewartet werden, bis das Bundesgericht das Erläuterungsbegehren der Regierung beantwortet hat. Ein Stimmungsbild der Kommission kann ich nicht abgeben, da wir nicht mehr getagt haben seit dem Entscheid. Persönlich finde ich die Argumentation von Werner Ritter recht stichhaltig.

Dario Sulzer: Die vorberatende Kommission soll die Vorlage weiter beraten. Es sollte nicht zu weiteren Verzögerungen kommen.

Christoph Thurnherr: Die Beratung der Vorlage soll weitergeführt werden. Die Verzögerungen sind schon massiv und die Verunsicherung in den Landspitälern wird dadurch nicht kleiner.

Mathias Müller, CVP-Kantonsrat, Lichtensteig. (Bild: PD)

Mathias Müller: Das Geschäft sollte weiter beraten werden. Die Probleme werden nicht kleiner. Die politischen Akteure müssen Verantwortung übernehmen. Die grosse Unsicherheit belastet das Personal an den betroffenen Standorten stark und die finanzielle Lage wird immer dramatischer. Es bringt nichts, Entscheide aufzuschieben.

Andreas Widmer, CVP-Kantonsrat, Mühlrüti (Bild: PD)

Andreas Widmer: Die Spitalkommission soll das Geschäft wie vorgesehen Mitte August beraten. Die Beschwerde vor Bundesgericht betrifft den Nichteintretensentscheid des Verwaltungsgericht. Unabhängig vom Entscheid gibt es nach der Lehre in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. Wir dürfen die Spitalstrategie nicht auf die lange Bank schieben. Das Personal in den Spitälern ist verunsichert, die Organisation ist erschwert und die neun öffentlichen Spitäler machen tagtäglich Verluste im sechsstelligen Bereich. Die Politik muss endlich handeln und Nägel mit Köpfen machen. Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der vorberatenden Kommission dies ähnlich sieht.

Erwin Böhi: Die Spitalkommission wird die Vorlage auf jeden Fall beraten müssen, unabhängig vom Entscheid des Bundesgerichts. Es ist jedoch möglich, dass die Beschlussfassung des Kantonsrats darüber verzögert wird. Die nächste Sitzung der Kommission ist für den 14. August vorgesehen.

Ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ein Indiz dafür, dass das Bundesgericht die Beschwerde von Werner Ritter auch in der Sache gutheissen wird?

Louis: Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist ein Zeichen, dass die Prozessaussichten zumindest intakt sind.

Sulzer: Der Entscheid des Bundesgerichtes bedeutet meines Erachtens, dass die Entscheide der Volksabstimmung weiterhin Gültigkeit haben. In der Sache ist nichts entschieden.

Christoph Thurnherr, SP-Kantonsrat, Wattwil (Bild: Beat Lanzendorfer)

Thurnherr: Als Nichtjurist fällt es nicht immer leicht, die Übersicht zu behalten. Ziel muss weiterhin eine wohnortnahe und regional verankerte gute Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sein. Welche Instanz hat wann und wo welchen Fehler begannen, bringt das Gesundheitswesen nicht weiter.

Müller: Das ist Kaffeesatzlesen. Momentan steht ohnehin die Interpretation des Bundesgerichtsentscheids im Fokus. Es gibt noch Klärungsbedarf.

Widmer: Ich gehe davon aus, dass das Bundesgericht in der Sache die Beschwerde von Herrn Ritter nicht gutheisst. Es geht in diesem Verfahren in erster Linie um den (Nicht-)Bau des Spital Altstätten und es dreht sich einmal mehr vieles um die Frage des «Recht haben» oder «Recht bekommen». Die Politik umgeht ja in der Spitalpolitik die Volksrechte nicht. Es ist vorgesehen, dass das Volk über verschiedene Entscheide zur Spitalstrategie abstimmen kann. So unterstehen die Rückgängigmachung des Entscheides über den Bau des Spitals Altstätten wie auch jener zum vorgesehenen zweiten Teils der Spitalbaute in Wattwil dem fakultativen Finanzreferendum.

Erwin Böhi, SVP-Kantonsrat, Wil. (Bild: PD)

Böhi: Ich möchte mich nicht auf Spekulationen einlassen. Bekanntlich bestreitet die St. Galler Regierung die Auslegung von Werner Ritter und sie hat das Bundesgericht um weitere Erläuterungen zur Frage der aufschiebenden Wirkung gebeten. Die Antwort steht noch aus.

Wie wollen Sie die aus anderen Wahlkreisen kommenden Kantonsräte davon überzeugen, dass das Toggenburg das Spital Wattwil braucht?

Müller: Das Toggenburg hat eine besondere Ausgangslage mit dem langgezogenen Tal und einer drohenden Unterversorgung. Zudem kann sich niemand eine 60 Millionen teure Bauruine leisten. Um das Spital Wattwil retten zu können, braucht es eine überregionale Allianz – alleine können wir nichts ausrichten. Nur elf der Kantonsräte stammen aus dem Toggenburg. Bei einer gemeinsamen Lösung denke ich vor allem an die politischen Vertreter rund um die Standorte Walenstadt und Altstätten aber auch Flawil. Die Lösung «B2» mit dem Weiterbetrieb von Altstätten, Wattwil und Walenstadt kostet jährlich sechs Millionen mehr. Das muss drin liegen und vor allem kann die Gefahr eines grossen Scherbenhaufens verhindert werden.

Widmer: Das Toggenburg braucht nebst einer funktionierenden Erstversorgung ein Notfall- und ein breit aufgestelltes Gesundheitszentrum, welches die Bedürfnisse der Bevölkerung abdeckt. Ich setze mich in der Kommission dafür ein, dass die vorhandene Infrastruktur des jetzigen Spital auch künftig einen wichtigen Teil in der St. Galler Gesundheitsversorgung einnehmen wird. Ziel ist, dass durch einen nachhaltigen Betrieb die Arbeitsplätze im Toggenburg erhalten bleiben. Darüber hinaus werde ich ein weiteres Hauptanliegen der Toggenburger Bevölkerung vertreten: Wir brauchen im Kanton die bestmögliche Qualität in den Spitälern und damit eine Leistungskonzentration. Wo was künftig angeboten werden soll, ist Sache der Politik und des Verwaltungsrates. Die Toggenburger erwarten jedoch zu Recht, dass die neue Infrastruktur in Wattwil optimal genutzt wird. Es würde niemand verstehen, Wattwil teilweise leer stehen zu lassen und dafür in Wil mehr als hundert Millionen Franken zu investieren.

Louis: Zuerst müssen wir alle Toggenburger Kantonsräte davon überzeugen. Das Toggenburg hat einige Besonderheiten – geografisch und auch volkswirtschaftlich. Diesen Besonderheiten wir die Vorlage der Regierung nicht gerecht. Das müssen wir aufzeigen.

Thurnherr: Das Spital Wattwil ist und bleibt ein Sonderfall in dieser Debatte. Die hochmoderne Infrastruktur muss sinnvoll genutzt werden, andernfalls wird hier auf unglaubliche Art Volkvermögen vernichtet

Im Toggenburg ist die Forderung aufgekommen, das Spital Wil wegen seiner Nähe zu den Kantonsspitälern St. Gallen, Frauenfeld und Winterthur aufzugeben. Wie wollen Sie die nicht aus dem Wahlkreis Wil kommenden Kantonsräte davon überzeugen, das Spital Wil zu erhalten?

Dario Sulzer, SP-Kantonsrat, Wil. (Bild: PD)

Sulzer: Das Ziel muss sein, dass wir für alle Regionen eine gute Lösung finden. Die SP will eine wohnortnahe und regional verankerte, qualitativ gute Gesundheitsversorgung für alle. Auch in Wil.

Böhi: Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg besteht aus den Spitälern Wil und Wattwil. Politisch und organisatorisch gesehen sind die beiden Spitäler siamesische Zwillinge. Eine Trennung wäre mit grossen Risiken verbunden und abgesehen davon würde eine Abspaltung die ganze Struktur der St.Galler Spitäler auf den Kopf stellen weil die vier Spitalregionen eng verflochten sind. Aufgrund der tiefen Fallzahlen wäre das Spital Wattwil allein nicht überlebensfähig, denn die medizinische Qualität könnte nicht gewährleistet werden, was sich negativ auf die Attraktivität von Wattwil für das medizinische Personal auswirken würde. Zudem gäbe es aller Voraussicht nach kaum Patienten aus der Region Wil, die sich spontan in Wattwil behandeln liessen, sondern sie würden die Kantonsspitäler St.Gallen, Winterthur oder Frauenfeld vorziehen. Schliesslich gäbe es im Spital Wattwil noch weniger Patienten als heute denn kaum ein anderes Mehrspartenspital würde Patienten nach Wattwil verlegen, so wie das heute das Spital Wil macht.

Hat ein anderes Konzept, etwa die von der Gemeinde Wattwil vorgeschlagene Lösung, eine Chance?

Louis: Ich glaube nicht, dass wir auf dem direkten Weg etwas erreichen. Mein Ziel ist es, dass Wattwil in eine Zusatzschlaufe kann. Dafür gibt es wachsende Unterstützung – insbesondere wegen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der durch die Regierung vorgeschlagenen Lösung für Wattwil.

Thurnherr: Die Gemeinde Wattwil reichte ein überzeugendes Konzept ein. Die Kommission wird in Zusammenarbeit mit der Regierung die privaten Anbieter genau durchleuchten. Aus meiner Sicht wäre eine nochmalige Prüfung des Konzepts wünschenswert.

Müller: Ich würde dies nicht ausschliessen, weil neuerdings für den Standort Walenstadt ein ähnliches Konzept - eigenständige Stiftung und Kooperation mit Glarus und Graubünden - vorliegt, welches auf offene Ohren stösst. Für Wattwil wäre eine ideale Lösung mit einem Mix aus dem Vorschlag der Gemeinde und einer Zusammenarbeit mit der Solviva im Spezialpflegebereich.

Widmer: Das vorgeschlagene Konzept der Gemeinde Wattwil war durchdacht und hatte viel Positives an sich. Für die Führung des Spitals braucht es jedoch eine starke Organisation. Solvente Betreiber für die Führung eines Spitalbetriebes sind rar. Zur Zeit will ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen einen Teil des jetzigen Spitals weiterführen. Dies ist eine Chance. Es muss gelingen, gemeinsam mit den Hausärzten, den Spezialisten, anderen Playern im Gesundheitswesen sowie der Gemeinde und des Kantons ein Gesundheitszentrum zu schaffen, welche die Bedürfnisse der Bevölkerung längerfristig abzudecken vermag. In diesem Sinn wird sich die Kommission für einen Standort Wattwil mit Zukunft stark machen. Ich möchte nicht in fünf Jahren den Vorwurf hören, der Kantonsrat habe falsch und zu wenig zukunftsgerichtet entschieden.

Böhi: Ich kann mich lediglich dazu äussern, was ich persönlich für Wattwil am besten finde: Ein umfassendes Gesundheits- und Notfallzentrum (GNZ) in Zusammenarbeit mit dem Spital Wil, sowie eine stationäre Einrichtung für Patienten, die eine Langzeitpflege benötigen und die von einer spezialisierten privaten Firma geführt wird die das Angebot der bestehenden Pflegeheime ergänzt, aber nicht konkurrenziert. Die Regierung ist bereits im Kontakt mit dieser Firma, die eine Nutzung für den gesamten Neubau auf dem Spitalgelände in Wattwil anbietet, ebenso die Beibehaltung der medizinischen Arbeitsplätze, was ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für Wattwil und Umgebung wäre. Das GNZ müsste den geografischen Besonderheiten des Toggenburgs Rechnung tragen und mehr sein als eine herkömmliche Gemeinschaftspraxis. Dazu gehört beispielsweise, dass man auch die Bedeutung der Region als Wintersportdestination berücksichtigt, beziehungsweise die Unfälle, die als Folge davon passieren können. Zentral ist, dass die Regierung eine praktikable Lösung in Zusammenarbeit mit den Toggenburger Hausärzten findet, denn sie sind ein wichtiger Teil der regionalen Gesundheitsversorgung.