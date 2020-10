Die Kunst des Reparierens: Im Neckertal gibt es seit über 30 Jahren ein Reparaturzentrum Die Firma Gantenbein-tech repariert seit über drei Jahrzehnten im Neckertal und setzt auf Klimaschutz. Von Haushaltsgeräten bis zum Unterhalt von Betriebseinrichtungen flickt die Firma alles. Livia Schmidt 20.10.2020, 05.00 Uhr

Die Reparaturwerkstatt umfasst Geräte jeglicher Art, wie beispielsweise einen Rasenmäher. Bild: Livia Schmidt

Es plätschert der Bach in St.Peterzell, fernab von jeglicher Hektik. Inmitten der Idylle: Gantenbein-tech. Die Firma ist gleich am Necker gelegen. Seit über 30 Jahren werden dort nebst einem Ladengeschäft, Wartung von Kleinwasserkraftwerken und einer Schlosserei auch eine Reparaturwerkstatt für den Industrieunterhalt betrieben. Ob es um Haushaltsgegenstände wie Staubsauger und Mixern, um Geräte für Handwerker wie Bohrmaschinen und Stichsägen, um elektrische Geräte oder um den Unterhalt von Betriebseinrichtungen – die Anfragen der Kunden sind vielfältiger Natur. Geschäftsführer Thomas Gantenbein erwidert:

«Ungewöhnliche und komplizierte Anfragen sind für uns eine Herausforderung, die wir gerne annehmen.»

Begonnen hat diese Dienstleistung mit Kundenaufträgen kurz nach der Firmengründung. Es handelte sich dabei um die Reparatur von stationären Holzbearbeitungsmaschinen. Einmal mit dem Reparieren angefangen, fanden auch Reparaturen von Kleingeräten grossen Anklang. Aufgrund der steigenden Nachfrage beschloss das Team, das aus Tüftlern und Machern besteht, der Reparaturarbeit einen eigenen Sektor zu widmen und den Grossteil der Arbeit in die Firma am Necker zu verlegen. Mittlerweile ist Gantenbein-tech breit bekannt, die Kunden – ob Privatkunden, Landwirtschaft, Gewerbe oder andere Firmen – sind im gesamten Raum Ostschweiz verteilt.

Erfinderisch bleiben und Neues umsetzen

Die Reparaturarbeit erfordere dabei ordentliches Improvisationsgeschick. Bringt ein Kunde das beschädigte Gerät in die Firma, wird beurteilt, was behoben werden kann. Es komme durchaus vor, dass aus vier defekten Maschinen schlussendlich zwei intakte hervorgehen, indem einzelne fehlerhafte Elemente ausgewechselt und durch einwandfreie Teile der anderen Maschinen ersetzt werden. Andernfalls wird nach Ersatzteilen gesucht oder übergangsweise eines neu angefertigt anstelle auf den Originalersatz warten zu müssen. Das spiele vor allem den Firmenkunden, die kurzfristig einen Ersatz brauchen, in die Hände. Seit längerem bietet Gantenbein-tech Zusatzleistungen an, um bestehende Geräte durch Anpassungen und Umbauten zu optimieren.

Thomas Gantenbein, Geschäftsführer Gantenbein-tech Bild: Livia Schmidt

Wenn es darum geht, sämtliche Lieferanten im Auge zu behalten, wird es herausfordernd. Insbesondere dann, wenn eine Nachfolge antritt oder sich der Firmenname durch einen Zusammenschluss ändert. Gantenbein erklärt:

«Es ist eine Kunst zu wissen, woher man die benötigten Ersatzteile besorgen kann.»

Durch dieses Wissen der Firma würden die Kunden von kurzen Wartezeiten profitieren können. Gegebenenfalls werde ihnen ein Leihgerät zur Verfügung gestellt und die Kunden erhalten ihr wiederhergestelltes Objekt für einen günstigeren Preis, als wenn sie sich ein neues anschaffen müssten. Vor allem ältere Kunden seien an ihren Gegenstand gewöhnt und wollen ihn eher reparieren als ersetzen lassen. Zudem möchte man vermehrt den ökologischen Gedanken des Recyclings leben, doch manchen fehle das technische Wissen und Werkzeug, um selbst Hand anzulegen.

Der Firma ist Klimaschutz wichtig

«Wir leben Klimaschutz» steht auf der Website geschrieben, die den gesamten Werbeauftritt der Firma abdeckt. Gantenbein-tech verfolgt den Ökogedanken schon seit Anbeginn der Reparaturarbeit. Die Firma lebt nach dem Prinzip, das Minimum an Material zu gebrauchen und alles im Bereich des Möglichen zu reparieren. Der Geschäftsführer fügt hinzu:

«Reparieren ist die beste Art des Recyclings.»

Durch den neu gebildeten Sektor ist Gantenbein-tech früh mit dem Klimaschutz in Kontakt gekommen. Die Maschinen, mit denen das Team arbeitet, sind robust und pflegeleicht. Geheizt wird CO2-neutral und mit einheimischem Holz. Auch die Energie wird effizient genutzt: Die Firma betreibt ein Kleinwasserkraftwerk, das sich praktisch nach wie vor im Originalzustand befindet. Die Anlage liefere das ganze Jahr über so viel Energie, dass die Strombilanz am Ende des Jahres ausgeglichen sei.

Wie lange das Kleinkraftwerk noch so besteht, sei fraglich. Durch rechtliche Änderungen wird das Kraftwerk neu beurteilt und entschieden, ob sein Bestand weiterhin zweckmässig ist oder ein Rückbau und eine Renaturierung in Gang gesetzt wird. Falls das Wasserkraftwerk bestehen bleibt, werde ein Auf- und Abstieg gebaut, der die Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen bis zu den natürlichen Felshindernissen im hinteren Neckertal gewährleisten soll.

Keine Konkurrenz durch Repaircafés

Die Kunden geben vorwiegend positive Rückmeldung, die sich auch in Taten zeigt: Jedes Jahr kommen zusätzlich zu den bereits bestehenden Kunden neue dazu. Zukünftig erwartet Gantenbein eine grössere Nachfrage an Reparaturen. Trotz der Repaircafés der Region, die vermehrt im Trend sind. Ihr Engagement fahre zwar auf der gleichen Linie wie die Arbeit der Firma, oft fehle aber die technische Ausrüstung und der Maschinenpark für die Umsetzung.

Repaircafés seien eine sinnvolle Beschäftigung für clevere Pensionäre und Hausfrauen, die eine Genugtuung in ihrer Wissensanwendung fänden. Trotz ihrer Preisgünstigkeit nehmen Repaircafés kaum Arbeit weg. Es werde vermehrt der soziale Treff hoch gewichtet, sei nicht zu vergleichen mit der professionellen Reparatur, die Gantenbein-tech leistet. Dennoch meint Gantenbein, dass es in naher Zukunft Phasen des Aufschwungs geben könnte, was Repaircafés betreffe.

Zweifel an der neuen Elektrostrategie

In Sachen Klimaschutz und Energiewende hegt Gantenbein Zweifel an der neuen Elektrostrategie der Automobil Industrie, insbesondere was die Produktion und Entsorgung der Akkus angehe. Vielversprechender seien neue Ansätze wie «Power-to-Gas» oder «Power-to-Liquid». Dabei werde durch eine CO2-Elektrolyse aus überschüssigem Solar- oder Windstrom ein klimaneutraler Treibstoff gewonnen. Doch grundlegend für eine Veränderung sei die Reduzierung des individuellen Energiebedarfs: «Wir müssen unsere Bedürfnisse zurückstellen.»

