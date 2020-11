«Die Kunden reagierten schockiert»: Wie Peter Müller mit dem nahenden Ende des traditionsreichen Café Stalder in Uzwil umgeht Das Café Stalder in Uzwil beendet Ende November seine Geschäftstätigkeit. Die Gründe sind vielfältig und regen zum Nachdenken an. Philipp Stutz 22.11.2020, 05.00 Uhr

Peter Müller in der Backstube: Während 17 Jahren hat er hier gearbeitet. Bild: Philipp Stutz

Peter Müller ist noch immer in Schuss. Er muss bei unserem Besuch noch einen grösseren Auftrag in der Backstube zu Ende führen. Dies durchaus im Wissen, dass die Schliessung des Cafés Stalder am 29. November bevorsteht. Müller kennt das Geschäft mitten in Uzwil à fond. Er hat hier während 17 Jahren gearbeitet. Zuletzt fungierte er während zehn Jahren als Inhaber und Geschäftsführer. Der Beruf bedeutet harte Arbeit für kleine Brötchen. «Gastfreundschaft war unser oberstes Gebot», sagt Müller und fährt fort: «Das heisst, innovativ zu sein und die Gäste immer wieder aufs neue zu überraschen.» Seine Clientèle wusste dies zu schätzen.