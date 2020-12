Lichtensteig «Die Jagd führt einem vor Augen, dass das Leben endlich ist»: Gespräch mit einer angehenden Jägerin aus dem Toggenburg Warum sich Zora Debrunner aus Lichtensteig dazu entschlossen hat, einen Jagdschein zu machen. Enrico Kampmann 03.12.2020, 05.00 Uhr

Zora Debrunner geht gern in den Toggenburger Wäldern spazieren. Bild: Sascha Erni

Zora Debrunner findet sich gerade in der Jagdausbildung. Im Februar 2019 hat sie diese begonnen und hätte im vergangenen Juni abschliessen sollen. Wegen Corona musste der Prüfungstermin aber um ein Jahr verschoben werden. Sie wohnt in Lichtensteig und arbeitet in einer Institution für mehrfach – das heisst kognitiv und körperlich – beeinträchtigte Personen als Fachfrau Betreuung. Zudem ist Debrunner Autorin. Sie hat bereits zwei Bücher veröffentlicht und schreibt nebenher auch regelmässig für thurgaukultur.ch.

Wie kam es, dass Sie die Jagdausbildung in Angriff genommen haben?

Zora Debrunner: Durch meinen Vater. Er ist vor kurzem verstorben. Vor zwei Jahren sagte er mir: Wenn ich vorher gewusst hätte, wie schlecht es mir mit 70 geht, dann hätte ich mit 40 mehr Zeit mit den Dingen verbracht, an die ich mich nie gewagt hätte. Das hat einen grossen Eindruck auf mich gemacht und hat Fragen über mein eigenes Leben aufgeworfen. Da wusste ich plötzlich, dass ich jagen will.

Plötzlich?

Ich war schon immer gerne im Wald und in der Natur. Ich komme aus dem Thurgau, wo bis heute viel gejagt wird. Wenn man dort aufwächst, erlebt man die Jagd zwangsläufig mit. Sie hat mich immer irgendwie fasziniert. Und auf einmal wusste ich, dass ich das Jagdhandwerk lernen will.

Was reizt Sie an der Jagd?

Ich wusste, dass man für die Jagdausbildung sehr viel lernen und sich mit Zusammenhängen in der Natur auseinandersetzen muss. Man nimmt den Wald bei der Jagd ganz anders wahr. Es wird einem während der Ausbildung zum Beispiel bewusst, wie viele Tiere im Wald leben, die man vorher vielleicht nie gesehen hat. Auch Bäume und Pflanzen nimmt man anders war. Ich fahre sogar anders Auto, weil ich jetzt weiss, wo die Gefahr hoch ist, dass plötzlich ein Reh auf die Strasse springt.

Was muss man denn können, um die Jagdprüfung zu bestehen?

Im Kanton St.Gallen muss man als erstes den richtigen Umgang mit der Waffe lernen und eine Schiessprüfung bestehen. Danach kommt die Theorie, die es in sich hat.

Können Sie das ausführen?

Man braucht ein breites Spektrum an Fachwissen, über Wildkunde, die ökologischen und auch rechtlichen Aspekte der Jagd, über die verschiedenen Rassen von Jagdhunden und wofür sie eingesetzt werden bis hin zum klassischen jagdlichen Handwerk. Also wie man ein Tier «aufbricht» oder wie man in gegebenen Situationen reagieren muss. Es ist schon eine Menge Stoff.

Im Beruf pflegen und unterstützen Sie Menschen. Ihr Hobby ist die Jagd. Wie passt das zusammen?

Wenn man in der Pflege arbeitet, ist man immer sehr nah am Leben und am Tod. Bei der Jagd ist es nicht anders. Es führt einem einmal mehr vor Augen, dass das Leben endlich ist. Und es wird einem bewusst, dass man ein Tier töten muss, wenn man Fleisch essen will. Die Jagd ist etwas Urmenschliches. Wir wären als Spezies heute nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht gejagt hätten.

Zora Debrunner auf einem Waldspaziergang bei Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

Manche halten die Jagd dennoch für Tierquälerei.

Wenn ich eine gute Jägerin bin, dann bringe ich es fertig, dass das Tier mich gar nicht wahrnimmt. Ich schiesse so, dass das Tier sofort tot ist. Und wenn ich beim Ansitzen merke, dass ich ein Tier nicht schiessen darf, weil es zum Beispiel zu jung ist, dann bleibe ich so ruhig, dass es mich nicht bemerkt und so ungestört bleibt.

Passieren auch mal Fehler?

Natürlich passieren auch mal Fehler. Aber so viele Tiere verenden qualvoll, weil sie sich in Wildzäunen verfangen oder angefahren auf der Strasse liegen gelassen werden. Als Jäger übernimmt man zumindest Verantwortung und versucht, dem Tier das Leiden, wo es nur geht, zu ersparen.

Schwingt bei der Jagd auch ein gewisser Nervenkitzel für Sie mit?

Nein. Nervenkitzel ist das falsche Wort. Natürlich tue ich es irgendwo auch, damit ich Beute habe, nicht nur, um Tiere zu «erlösen». Doch dabei spielen eher Gedanken über meinen Fleischkonsum eine grössere Rolle.

Was meinen Sie damit?

Tausende von Tieren werden täglich auf den Schlachthof gekarrt, um dort getötet zu werden. Wenn ich ein Tier schiesse, hat es nie in Gefangenschaft gelebt, wurde nicht mit Medikamenten gefüttert. Es hat gut gelebt, wenn man so will. Durch die Jagd habe ich einen anderen Bezug zum Fleischessen. Man versteht, was alles passieren muss, bis ein Stück Fleisch auf dem Teller liegt.

Am 27. September haben die Schweizer Stimmberechtigten die Änderung des Jagdgesetzes abgelehnt. Begrüssen Sie das?

Persönlich hätte ich mir gewünscht, dass es angenommen wird. Es ist Zeit für eine Änderung. Doch auch wenn er nicht nach meinen Wünschen ausgefallen ist, hat der Abstimmungskampf dazu geführt, dass man offen über die Jagd und ihre Auswirkungen auf Natur und Wildtiere geredet hat. So wurde vielen Leuten bewusst, die sich vorher nicht mit der Jagd befasst hatten, dass sie auch Gutes hat.