«Die IG ist wieder fit und auf Erfolgskurs»: Erwin Böhi und Sebastian Koller äussern sich zur aktuellen Wiler Kultursituation Fünf Jahre nach ihrer Gründung freut sich die IG Kultur Wil, dass es mit der Umnutzung der Liegenschaft «zum Turm» endlich vorwärtsgeht. Interview: Adrian Zeller 20.07.2020, 16.12 Uhr

Die Liegenschaft «zum Turm» könnte zu einem multifunktionalen Kulturzentrum werden. Rechts im Bild die Wiler Tonhalle. Bild: Hans Suter

In diesem Jahr wird die IG Kultur Wil als Dachorganisation der Kulturinteressierten fünf Jahre alt. Präsident Sebastian Koller und Vizepräsident Erwin Böhi nehmen eine Standortbestimmung vor.

Sebastian Koller, Erwin Böhi, am 12.März stimmte das Wiler Stadtparlament mit 25 Ja zu 9 Nein der Motion zur Umnutzung der Liegenschaft «zum Turm» in ein Begegnungs-, Kultur- und Musikschulzentrum zu. Wie geht es nun weiter?

Erwin Böhi: Wir haben in der Motion gefordert, dass die Ausarbeitung des Umbau- und Betriebskonzepts breit abgestützt sein soll. Dementsprechend hat der Stadtrat mittlerweile drei Termine festgelegt, um mit Vertretern von Interessengruppen und Parteien sowie mit Planungsfachpersonen in Workshops die Nutzungsszenarien zu diskutieren. Es geht also vorwärts.

Sebastian Koller: Seitens der IG Kultur Wil und der parlamentarischen Arbeitsgruppe Kulturpolitik werden wir die Entwicklung des Projekts aufmerksam verfolgen, unsere Ideen einbringen und darauf achten, dass es nicht zu Verzögerungen kommt.

Von welchem Zeithorizont bis zur Eröffnung dieses Zentrums gehen Sie aus?

Erwin Böhi: Die drei Workshops finden im August, im September und im November statt. Somit gehe ich davon aus, dass im Frühling 2021 ein Konzept bereit sein wird, das anschliessend dem Stadtparlament zur Beratung unterbreitet wird. Entscheidend ist, dass die Planungsarbeiten am Laufen sind; alles andere folgt dann gewissermassen automatisch, wobei ich hoffe, dass 2022 mit den notwendigen baulichen Arbeiten begonnen werden kann.

Die Umnutzung der Liegenschaft «zum Turm» war erklärtermassen seit Beginn ein Kernanliegen der IG Kultur Wil. Wie geht es Ihnen mit der Tatsache, dass das Ziel nun in greifbarer Nähe liegt?

Erwin Böhi: Ich bin natürlich sehr froh, dass Bewegung in die lange festgefahrene Sache gekommen ist; dank dem Zustandekommen einer Zweidrittelmehrheit für unsere Motion im Stadtparlament. Dieses klare Signal an den Stadtrat hat Wirkung gezeigt, denn die Planungsarbeiten wurden zügig an die Hand genommen.

Strebt die IG Kultur Wil nun weitere Projekte an?

Sebastian Koller: Neben dem Umbau- und Betriebskonzept für den «Turm» werden in nächster Zeit noch zwei weitere kulturpolitisch bedeutsame Infrastrukturprojekte im Parlament beraten, nämlich die dritte Bauetappe im Hof zu Wil und die Sanierung des Gare de Lion. Auch mit diesen Geschäften werden wir uns auseinandersetzen. Weitere Infrastrukturprojekte sind zurzeit kein Thema, denn wir wollen das Fuder nicht überladen. Aber natürlich gibt es noch andere kulturpolitische Themen, die auf unserer Agenda stehen. Insbesondere möchten wir den Austausch mit Partnerorganisationen intensivieren.

Wie geht es der IG fünf Jahre nach der Gründung?

Sebastian Koller: Die IG konnte nach der Gründung rasch einen ansehnlichen Mitgliederbestand aufbauen und war sehr aktiv, doch erzielte sie in Bezug auf ihr Kernanliegen «Turm» keinerlei Fortschritte. Eine veränderte Strategie drängte sich auf. Eine neue Vereinsleitung machte sich an Werk. Heute ist die IG wieder fit und politisch auf Erfolgskurs. Nun gilt es, den Schwung zu behalten. Die Coronapandemie hat uns leider einen Dämpfer versetzt, weil verschiedene Aktivitäten nicht stattfinden konnten und die allgemeine Stimmung im Kultursektor getrübt ist. Nichtsdestotrotz setzen wir den eingeschlagenen Weg Schritt für Schritt fort.

Im Herbst sind in Wil Erneuerungswahlen. Wird die IG als Lobbyorganisation für die Kultur in der Stadt Einfluss nehmen, etwa durch Wahlempfehlungen oder durch Forderungen?

Sebastian Koller: Mit der parlamentarischen Arbeitsgruppe Kulturpolitik verfügen wir über ein ideales Gefäss für unsere Lobbyarbeit. Eine Einmischung in den Wahlkampf wäre unnötige Effekthascherei. Unser Ziel ist es, durch parteiübergreifende Kooperation und Überzeugungsarbeit im Hintergrund tragfähige Allianzen für kulturelle Anliegen zu schmieden.

Erwin Böhi: In der Arbeitsgruppe Kulturpolitik sind alle Fraktionen vertreten und ich gehe davon aus, dass sie auch im neu gewählten Parlament weiter bestehen wird, allenfalls in einer anderen Zusammensetzung. Die Arbeitsgruppe wurde für sachpolitische Themen und nicht zu parteipolitischen Zwecken gegründet und ich sehe sie nicht als Wahlkampfinstrument.

Erwin Böhi, vor zwei Jahren waren Sie Mitinitiant eines Podiumsgesprächs zur Lage der Kultur in Wil. Von den Gesprächsgästen wurde teils harsche Kritik geübt. Es hiess etwa, im kulturellen Bereich herrsche in Wil ein Schrebergartendenken. Zudem wurden ausreichende Angebote für ein junges Publikum bemängelt, und die zu wenig engagierte Unterstützung der Stadt für Kulturschaffende und -veranstalter wurde kritisiert; Kultur werde in Wil vor allem bürokratisch verwaltet, hiess es. Hat sich aus seither etwas zum Positiven verändert?

Erwin Böhi: Veränderungen im gesellschaftlichen Bereich, und dazu gehört auch die Kulturpolitik, brauchen ihre Zeit. So gesehen sind zwei Jahre wohl nicht genug, um eine objektive Beurteilung abzugeben, abgesehen davon, dass sie von den damaligen Kritikern kommen müsste. Mit der Neuaktivierung der IG Kultur und dank ihrem Präsidenten Sebastian Koller, der auch die Gründung der Arbeitsgruppe im Parlament angeregt hat, weht aber ein neuer kulturpolitischer Wind. Zudem zeigt die Tatsache, dass endlich die Nutzung der Liegenschaft Turm an die Hand genommen wurde, wie sich die Kulturpolitik in Wil zum Positiven entwickelt.