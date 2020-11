Die Guggenmusiken in der Region Wil bleiben am 11.11. zu Hause – wollen aber gegen die Trübsal anblasen

Am 11.11. ist Fasnachtsbeginn. Um diese Zahl ranken sich jedoch etliche Mythen: Früher begann nach dem 11.11. eine Fastenzeit bis zu Weihnachten. Davor wird natürlich noch richtig gefeiert. Ausserdem ist die Elf eine besondere Zahl. Sie steht zwischen der Zehn und der Zwölf, die beide grosse symbolische Bedeutung haben. Die Zehn symbolisiert etwa zehn Gebote, zehn Finger und Zehen am menschlichen Körper oder das Dezimalsystem, also die göttliche Ordnung. Die Zwölf wiederum symbolisiert Vollkommenheit. Zwölf Sternzeichen, zwölf Götter im Olymp, zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel Jesu und so weiter. Die Elf steht als närrische Zahl irgendwie dazwischen. Ausserdem ist das die kleinste Schnapszahl. Fasnachtsgesellschaften oder Fasnachtsvereine haben meist auch einen Elferrat, der eigentliche Vorstand des Vereins. Und: Der Beginn fasnächtlicher Anlässe ist meist nicht zu voller Stunde, sondern ganz närrisch: elf Minuten später. (pd)