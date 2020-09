Interview Die GLP Wil möchte mit neuem Personal zu alter Stärke zurückfinden: «Fraktionslos weiter zu politisieren, ist für uns keine Option» Ortsparteipräsident Johannes Leutenegger erklärt, wie die GLP den Neustart schaffen will und weshalb es im Parlament deutliche Mehrheiten für ökologische Anliegen braucht. Gianni Amstutz 15.09.2020, 05.00 Uhr

Jahrelang war die GLP in Wil Synonym mit Erika Häusermann. Hat es die Partei verpasst, andere Personen aufzubauen?

Johannes Leutenegger: Ich glaube, das kann man schon so sehen. Es ist aber nicht so, dass wir es nicht versucht hätten.

Wie zum Beispiel?

Martin Aurich hat als Kreisrichter kandidiert, und auch für den Schulrat haben wir in der Vergangenheit Kandidaten aufgestellt. Das blieb jedoch leider erfolglos.

Und so blieb die GLP in Wil eine Einpersonenpartei, bei der nur Erika Häusermann im Fokus stand. War ihre Arbeit im Stadtparlament überhaupt noch abgesprochen mit der Partei?

Ja, es gab monatliche Sitzungen, in denen sie Rücksprache mit der Partei hielt. Es waren aber nicht alle ihre Vorstösse und Medienmitteilungen mit der Partei abgesprochen, obwohl das so abgemacht gewesen war. Der Vorstand trägt dafür aber auch eine Mitschuld. Wir hätten vielleicht stärker darauf beharren sollen.

Erika Häusermann tritt jetzt nicht mehr an, trat auch aus dem Präsidium der Orts- und Kreispartei zurück. Die Chance für einen Neustart?

Ich glaube schon, dass dies neuen Schwung bringen kann. Wir hatten auch einige Neueintritte, die sich über die personellen Veränderungen freuen. Andererseits gab es aber auch einige Austritte. Das hält sich in etwa die Waage.

In einer Medienmitteilung hiess es, die GLP wolle die Partei in den Vordergrund stellen. Seien wir ehrlich: Etwas anders bleibt Ihnen ja gar nicht übrig. Ihnen fehlen bekannte Namen.

Klar, wir haben keine Bisherigen oder Leute, die andere Ämter besetzen. Gleichzeitig müssen wir uns nicht verstecken. Martin Aurich erreichte bei den Kantonsratswahlen hinter der gewählten Franziska Cavelti Häller und Stadtparlamentarierin Erika Häusermann das drittbeste Ergebnis im Wahlkreis Wil. Und auch ich selbst habe auf dem vierten Platz nicht allzu schlecht abgeschnitten. (lacht)

Sie wollen drei Sitze erobern. Ein sehr ambitioniertes Ziel ohne Bisherige.

Es wird sicher nicht einfach, aber wir haben bei den Kantonsratswahlen in Wil über sechs Prozent Wähleranteil erreicht. Da sind diese Ambitionen rechnerisch nicht unbegründet. Wir müssen in der Stadt doch so gut abschliessen können wie bei den Kantonsratswahlen. Zudem brauchen wir drei Sitze, um eine eigene Fraktion bilden zu können.

Ist es für die GLP eine Option, weiterhin ohne Fraktionszugehörigkeit zu politisieren, wenn es nicht für eine eigene Fraktion reicht?

Nein, das haben wir uns eigentlich schon vor vier Jahren gesagt, damals hat es dann allerdings nicht geklappt. Wenn wir nicht selber drei Sitze erreichen, werden wir das Gespräch mit anderen Parteien suchen. Fraktionslos weiter zu politisieren ist für uns keine Option. Ohne Einsitz in den Kommissionen haben wir sonst keinen Einfluss. Wir haben auch schon erste Gespräche mit anderen Parteien geführt, ohne zu verraten, um wen es sich dabei handelt.

Optionen hätte die GLP grundsätzlich viele. Die Ökologie ist ja auch bei Ihnen das zentrale Thema.

Ich wünsche mir, dass es für ökologische Themen eine klare Mehrheit im Parlament gibt.

Mit der CVP gibt es diese doch schon jetzt.

Wir sind für verschiedene Bündnisse offen, auch die CVP hat sicher noch Potenzial bei ökologischen Themen.

Wie soll es denn in der Klimathematik konkret weitergehen?

Da gibt es viele Ansätze. Uns stört, dass es von Gesetzes wegen für jede Wohnung einen Parkplatz braucht. Das soll nicht heissen, dass wir uns komplett gegen motorisierten Individualverkehr stellen, aber es soll ein vernünftiges Mass gefunden werden. Zudem wollen wir die rechtliche Situation für den Bau eigener Kraftwerke wie Erdwärme- und Solaranlagen vereinfachen. So könnten noch viel mehr Bürger an der Energiewende partizipieren.

Sie haben auch das Wort liberal in Ihrem Parteinamen. Wie steht die GLP zu Regulierungen und Verboten, was den Energiebereich angeht?

Ein paar Vorschriften sind sicher zulässig. Nehmen wir Ölheizungen als Beispiel. Da wird häufig das Argument vorgebracht, dass das finanziell für die Hausbesitzer nicht tragbar ist. Ich finde, wenn man das in einer Vollkostenrechnung darlegen könnte, liesse sich darüber diskutieren. Aber in den allermeisten Fällen wird die ökologischere auch die wirtschaftlichere Lösung sein. Sowieso sehe ich beim Heizen ein riesiges Potenzial. Hier dürfte die Stadt schon noch mehr machen.

Auch mit Verboten?

Das sollte man sicher diskutieren. Gerade auch deshalb, weil das Argument der Wirtschaftlichkeit nicht verfängt.

Erika Häusermann hat sich immer wieder kritisch gegenüber dem Entwicklungsschwerpunkt Wil West geäussert. Wie steht die GLP dazu?

Wir sind auch relativ skeptisch. Es gibt ein paar offene Fragen, was das Projekt angeht. Ich zweifle, ob man so Wirtschaftspolitik von oben machen kann, ob es überhaupt Unternehmen gibt, die dann Bedarf haben und wie das ganze umweltverträglich gestaltet werden kann. Wir sind nicht komplett dagegen, aber erwarten auch von den anderen Parteien eine kritische Betrachtung von Wil West.

Das alles klingt wohl wie Musik in den Ohren der Grünen Prowil. Wo gibt es Unterschiede?

Ich denke, was die Finanzpolitik angeht, haben wir eine andere Haltung. Ich bin der Meinung, dass der Steuerfuss noch weiter sinken muss. Das muss aber nachhaltig geschehen.

Das heisst?

Es gibt an verschiedenen Orten Sparpotenzial. Wir waren beispielsweise auch gegen den Bau des Sportparks Bergholz. Ein Hallenbad mit Wellnessbereich bereitzustellen, ist nicht Aufgabe des Staats.

Häufig wird auch das personelle Wachstum der Verwaltung kritisiert. Sehen Sie das auch so?

Ich glaube, man hat sich aus der Fusion zu viel versprochen. Da gibt es sicher noch Potenzial. Es ist aber auch verständlich, dass solche Synergieeffekte auf dem Papier besser aussehen als dass sie in der Realität dann tatsächlich funktionieren.