Die Wiler Fastnacht in früheren Jahren

fünfte Jahreszeit Generationenwandel in der Wiler Fastnachtszeit – warum es früher nur eine Veranstaltung für die Frauen gab Bis vor wenigen Jahren war der Wiler Fastnachtskalender mit Vereinsmaskenbällen gefüllt, mittlerweile haben sich neue Angebote etabliert. Adrian Zeller 06.02.2023, 05.00 Uhr

Besonders originelle Kostüme wurden am «Schwanen»-Maskenball prämiert. Foto: wilnet

«Der legendäre Schwanen-Maskenball war während fast 50 Jahren unbestritten ein gesellschaftlicher Höhepunkt des fastnächtlichen Treibens», schreiben Werner Warth, Benno Ruckstuhl und Peter Ruckstuhl im Buch «Fastnacht in Wil».

Die meisten weiblichen Ball-Gäste hatten ihre Kostüme nur für diesen Abend im Hotel Schwanen angefertigt. Eine Jury verlieh Geldpreise für besonders originelle Kreationen.

Eine Wiler Tradition endete vor 45 Jahren

Die Männer ihrerseits erschienen gemäss Tradition unmaskiert in Schwarz. Sie rätselten, wer sich hinter den einzelnen Masken verbergen könnte. Oft war die Überraschung gross, wenn nach Mitternacht Demaskierung angesagt war. Als der «Schwanen»-Saal einem Neubau weichen musste, endete diese Tradition 1978.

Im damaligen Fastnachtskalender reihte sich der «Schwanen»-Event nahtlos neben Maskenbällen im Hof, in der Tonhalle sowie in den ehemaligen Hotels Derby, Schöntal und Landhaus ein. Länger zurück liegen auch fastnächtliche Tanzveranstaltungen im Gasthaus Adler sowie im «Storchen». Letzterer war insofern eine Besonderheit, weil nur Frauen willkommen waren.

Bei den selbst hergestellten Kostümen für den «Schwanen»-Ball wurden oft aktuelle Ereignisse aus dem Wiler Stadtleben aufgegriffen. Foto: wilnet

Die Männer wurden aufgefordert, vor Mitternacht ihre Ehefrauen für den Heimweg abzuholen, wie Willi Olbrich, Erforscher der Wiler Gastronomie-Geschichte, schreibt. Veranstalter all dieser Bälle waren zum einen Gastwirtinnen und -wirte, zum anderen verschiedene Wiler Vereine wie der Katholische Turnverein KTV, die Stadtmusik, der Katholische Gesellenverein KGV sowie der Stadtturnverein STV.

Einen Verhaltenskodex erarbeitet

Im Narrenkostüm steckten offenbar vereinzelt Rüpel: 1963 sah sich die Wiler Fastnachtsgesellschaft Wil FGW veranlasst, einen schriftlichen Verhaltenskodex zu publizieren. Die Gäste an den Maskenbällen wurden unter anderem dazu aufgefordert, Tanzwilligen keinen Korb zu geben und nicht mit Zwang die tatsächliche Identität einer maskierten Person zu lüften.

«Kein einziger dieser Maskenbälle hat sich als Fastnachtsbrauch halten können», heisst es im 2014 erschienenen Buch «Fastnacht in Wil». Die entstandene Lücke füllte der Lindenhof-Quartierverein (LIHO-V) mit einem eigenen Maskenball in der Aula Lindenhof. 1998 wandelte er sich zur Fastnachtsmetzgete.

1990 erlebte ein neuer Maskenball mit rund 200 Gästen seine Premiere: Aus dem internen Schlussabend der FGW mit Schnitzelbänken und Büttenreden entwickelte sich der Hofnarrenball. Veranstaltungsort war anfänglich die Tonhalle, seit dem Jahr 2000 trifft man sich im Stadtsaal zum Galadinner und zu humoristischen Einlagen. Höhepunkt ist die Ernennung eines weiblichen bzw. männlichen Hofnarren, er gilt als Pendant zum Nörgeli.

Wiler Vereine luden alljährlich in die Tonhalle zu Maskenbällen ein. Foto: wilnet

In diese Hofnarrenrolle und in das entsprechende Kostüm schlüpfen Personen aus Wirtschaft, Kultur, Sport und Politik. In der Liste der bisher Ernannten stehen Namen wie Olympiasieger und Unternehmer Hausi Leutenegger, alt Stadträtin Susanne Kaspar sowie die heutige Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die Wahl ist mit der Erwartung verbunden, im Folgejahr am Hofnarrenball eine eigene humoristische Produktion zu präsentieren.

Neue Formen haben sich etabliert

Neben dem Hofnarrenball haben sich neue Formen des närrischen Treibens neben der Strassenfastnacht etabliert. Die Jugend habe mit dem herkömmlichen Stil der Maskerade nicht mehr viel am Hut, schreiben Werner Warth, Benno Ruckstuhl und Peter Ruckstuhl in ihrem Buch über die Äbtestädter Fastnachtstradition. Die junge Generation erfreue sich in Wil mittlerweile mehr an Fastnachtszelten, wo Musikbands und Discjockeys an mehreren Tagen für Stimmung sorgen.

Die Autoren beziehen sich dabei auf den Verein In Wyl, der 1998 erstmals zu einer Fastnachtsparty in die Cargo-Domizil-Halle beim Bahnhof Wil einlud. In späteren Jahren wurde ein entsprechendes Zelt auf dem Bahnhofplatz aufgestellt. Dieses dislozierte schliesslich auf den Rudenzburgplatz. 2022 trat der Verein In Wyl mit einer neuen Veranstaltungslokalität und einem neuen Motto an die Öffentlichkeit. Unter dem Motto «Boxenstopp» wird ins ehemalige Feuerwehrdepot an der Tonhallestrasse eingeladen.

Die Tradition des Fastnachtszelts bei der Rudenzburgkreuzung wurde 2016 vom jungen Fest- und Fasnachtsverein Wil übernommen. Er führt seither «sZelt».

