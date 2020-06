Die einzige Grünliberale im Wiler Stadtparlament tritt nicht mehr an – Wie weiter mit der GLP? Mit Erika Häusermann verliert die GLP Wil ihr Aushängeschild. Trotzdem hält sich die Enttäuschung in Grenzen. Denn die einzige Vertreterin der Grünliberalen ist umstritten – auch in ihrer eigenen Partei. Gianni Amstutz 11.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erika Häusermann im Zentrum der Kandidierenden für den Kantonsrat im Frühling dieses Jahres. Jahrelang war sie das Zugpferd der Wiler GLP, nun müssen andere übernehmen. Bild: PD

Die GLP ist eine Partei im Hoch. Sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene konnte die Partei zulegen. Den Erfolg verdankt die GLP vor allem Wählerinnen und Wählern in den Städten. Doch trotz der jüngsten Erfolge läuft bei den Grünliberalen längst nicht alles rund.

Im Kantonsparlament blitzte die Partei auf der Suche nach einer Fraktionspartnerin mehrmals ab. Die Folge ist, dass sie nun nicht in den Kommissionen mitwirken kann. Damit bewegt sich die Partei in der Pfalz am Rande der Bedeutungslosigkeit.

In Wil spielt die GLP nur eine marginale Rolle

Ein Szenario, das der GLP im Wiler Stadtparlament bestens vertraut ist. Mit Erika Häusermann besetzt sie dort seit Jahren nur einen einzigen Sitz – und auch Häusermann gehört seit 2015 keiner Fraktion an.

Jetzt hat Erika Häusermann angekündigt, im Herbst nicht wieder antreten zu wollen. Sie sagt:

Die einzige der GLP im Wiler Stadtparlament: Erika Häusermann. Bild: Tobias Söldi (20. Februar 2020)

«Nach 12 Jahren im Stadtparlament, in denen ich während zweier Jahre die Fraktion präsidieren durfte, ist für mich der Moment gekommen, die Verantwortung in andere Hände zu übergeben.»

Das hinterlässt die Frage: Wie weiter mit der GLP in Wil?

Partei soll in den Mittelpunkt rücken

Grundsätzlich hätte die GLP gute Voraussetzungen, um auch bei den Kommunalwahlen in Wil im September zuzulegen. Sie vereint mit Wirtschaft und Ökologie die Themenfelder, die zurzeit mit am stärksten beschäftigen. Einfach dürfte der Trendpartei ein Erfolg bei den Wahlen im Herbst aber trotzdem nicht fallen. Dazu war sie in den vergangenen Jahren in Wil zu sehr eine Einpersonenpartei.

Erika Häusermann ist in Wil Synonym für die GLP. Nicht nur weil sie die einzige Parteivertreterin im Stadtparlament ist, gilt ihre Meinung als jene der gesamten Ortspartei. Es traten gar keine anderen Parteiexponenten in irgendeiner Form auf lokaler Ebene ins politische Rampenlicht. Diese Fokussierung auf eine Einzelperson muss die Partei nun überwinden. Das bestätigt Johannes Leutenegger, Co-Präsident der GLP Wil:

«Wir wollen die Partei in den Mittelpunkt stellen.»

Auch deshalb werde man bei der Liste für die Stadtparlamentswahlen die Namen alphabetisch anordnen, und nicht etwa Parteifunktionären die oberen Listenplätze zuteilen. Alle, die im Herbst bei den Gesamterneuerungswahlen für die GLP ins Rennen gehen, tun dies mehr oder weniger als Unbekannte.

Das zeigt auch das Abschneiden bei den Kantonsratswahlen im Frühling. Erika Häusermann blieb zwar deutlich hinter der gewählten Jonschwilerin Franziska Cavelti Häller zurück, holte mit 974 Stimmen aber klar mehr als die übrigen GLP-Mitglieder. Die ersten Wiler Kandidaten nach ihr waren Martin Aurich (731 Stimmen) und Johannes Leutenegger (603 Stimmen).

Ein Zugpferd, das selbst bestimmte, wohin es geht

Klar ist, dass der GLP mit Erika Häusermann ein Zugpferd auf der Liste für die Stadtparlamentswahlen verlieren wird. Dieses Zugpferd zog die Ortspartei jedoch manchmal in politische Richtungen, die nicht dem Bild der Grünliberalen entsprachen, um im Sprachbild zu bleiben. Die Ortspartei und vor allem die Kantonalpartei dürften denn auch nicht ganz unglücklich darüber sein, dass Häusermann im Herbst nicht mehr antritt. Denn sie war mit ihren politischen Ansichten streitbar – auch innerhalb der Partei.

Manchmal schien es so, als interpretiere Häusermann das «Grün» von grünliberal nicht in erster Linie im ökologischen Sinn, sondern in einer Nähe zur anderen Partei mit dieser Farbe: der SVP.

Bei der Einbürgerung des Imams Bekim Alimi machte sie mit einem Fragebogen von sich reden, mit dem sie Alimi einer Gesinnungsprüfung unterzog. Einzig sie und die SVP waren letztlich gegen die Einbürgerung – Häusermann fehlte jedoch bei der Abstimmung ferienhalber im Parlament.

Darios Sulzer, Stadtrat Wil. Bild: red

Auch Häusermanns Forderung, Stadtrat Dario Sulzer müsse wegen steigender Sozialhilfekosten als Vorsteher des Departements Soziales, Jugend und Alter ersetzt werden, hätte ebenso gut aus der Feder eines SVP-Politikers stammen können.

Bezeichnend dafür auch: Als sich die GLP-Fraktion nach internen Querelen durch die Austritte von Daniel Gerber und Franz Mächler Ende 2014 auflöste, signalisierte der damalige SVP-Fraktionspräsident Mario Schmitt die Bereitschaft, Häusermann in der SVP-Fraktion aufzunehmen. Letztlich kam es doch nicht dazu. Das Liebäugeln mit der SVP sieht man anderswo so nicht von GLP-Politikern. Häusermann aber liess sich schlecht in ein klares politisches Links-rechts-Schema einordnen.

Parteiausschluss noch nicht vom Tisch

Ab 2015 war Erika Häusermann damit die einzige aktive GLP-Politikerin in Wil. Ihr politisches Handeln trug immer auch den Namen der Partei. Ein Umstand, welcher der kantonalen Parteileitung wohl missfiel. Das Fass zum Überlaufen brachte schliesslich der Streit um Wahlkampf-Flyer bei den Kantonsratswahlen in diesem Herbst.

Auf dem Onlineportal «Hallowil» kritisierte Häusermann ihre Parteikollegin Franziska Cavelti Häller öffentlich, weil diese die Vorgaben der Partei für den papierlosen Wahlkampf unterlaufen habe, indem sie Flyer verschickte. Die Parteileitung stärkte aber Cavelti Häller den Rücken und schloss Häusermann aus der Partei aus. Häusermann intervenierte mit einer superprovisorischen Verfügung und blieb vorerst Parteimitglied. Das entsprechende Verfahren läuft derzeit und Häusermann will trotz des Rückzugs aus der aktiven Politik daran festhalten.

Mehr geduldet als erwünscht

Aus der Aussensicht erweckte Erika Häusermann teilweise den Eindruck, in ihrer Partei mehr geduldet denn erwünscht zu sein. Davon zeugen die Auflösung der Fraktion 2014, obwohl die Gründe dafür nicht öffentlich kommuniziert worden waren, sowie das hängige Parteiausschlussverfahren.

Unabhängig davon war Häusermann wichtig für die GLP. Co-Präsident Johannes Leutenegger sagt: «Sie hat die Partei in Wil stark geprägt und dafür sind wir ihr dankbar.» Er deutet aber an, dass die Partei Häusermanns Vorgehen nicht immer goutierte.

«Die Zusammenarbeit in letzter Zeit war schwierig.»

Dass Erika Häusermann im Herbst nicht wieder antritt, kann für die Partei auch eine Chance sein. Die GLP will mit einer Zehner-Liste antreten und Fraktionsstärke erreichen. Johannes Leutenegger weiss, dass dies ein hochgestecktes Ziel ist, hat die GLP in Wil bei den Kantonsratswahlen doch nur etwas über fünf Prozent Wähleranteil erreicht. «Wir müssen uns steigern», sagt er.

Viele Szenarien für Fraktionspartnerschaft

Tatsächlich muss die GLP wohl um rund zwei Prozentpunkte zulegen, um die für eine Fraktion nötigen drei Sitze aus eigener Kraft zu erreichen. Sollte dieses Vorhaben scheitern, werde man sich um eine Fraktionspartnerin bemühen, sagt Leutenegger.

Möglichkeiten bieten sich der GLP sowohl mit der FDP, mit der sie das liberale Gedankengut teilt, mit der CVP im jeweiligen Selbstverständnis als Mitteparteien und mit den Grünen Prowil, mit der sie ökologische Ziele eint. Eine Listenverbindung sei aber eher kein Thema, sagt Leutenegger.

Am Donnerstagabend findet die Mitgliederversammlung der Ortspartei statt. An Diskussionsbedarf dürfte es nicht mangeln. Die GLP steht in Wil am Scheideweg zwischen neuem Aufschwung und dem Abdriften in die Bedeutungslosigkeit.