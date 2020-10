Die Deponie Niederglatt rückte der Glatt immer näher: Massnahmen zum Schutz des Gewässers waren unerlässlich

Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchsen die Abfallberge. Die zunehmende Wohlstandsgesellschaft mit ihrem konstanten Wirtschaftswachstum seit den 1950er-Jahren hinterliess ihre Spuren. Die Entwicklung der Abfallbeseitigung in der Region widerspiegelt die Situation in der gesamten Schweiz. Diese war bis Mitte der 1960er-Jahre von «wilden» beziehungsweise unkontrollierten Deponien geprägt.

Darauf folgte eine zweite Phase: die der «ordentlichen» beziehungsweise kontrollierten Deponie von Abfällen. Uzwils Weg damals hatte durchaus Pioniercharakter. Die Gemeinden der Region arbeiteten unter Uzwiler Federführung zusammen. 1958 ging die Kehrichtvermahlungsanlage in Niederuzwil in Betrieb. Die Firma Bühler schenkte der regionalen Vereinigung für Kehrichtverwertung die selber entwickelte Anlage und finanzierte den Versuchsbetrieb. Der Kehricht wurde versuchsweise eingesammelt, dann in der Anlage vermahlen. Nicht kompostierbare Teile wurden ausgesiebt – etwa ein Siebtel des Volumens.

1965 wurde die Kehricht- und Sperrgut-Abfuhr in der ganzen Gemeinde eingeführt. Der damals weitgehend organische Abfall wurde kompostiert und in den natürlichen Kreislauf zurückgebracht. Qualität und Absatz des Kompostes waren gut. Dieses Verfahren reduzierte den Bedarf an Deponien. Nur noch das Sperrgut und die ausgesiebten Stoffe mussten geordnet deponiert werden. In den Jahren zwischen 1964 und 1971 wurden rund 140000 Kubikmeter Deponiematerial aus der öffentlichen Abfallentsorgung in einer tieferliegenden Prallhangschlaufe der Glatt abgelagert.

Erst später löste dann die moderne Kehrichtverbrennung die Abfallentsorgung nach heutigen Standards. Die komplexere Zusammensetzung des Abfalls – Stichwort Kunststoffe – beendete in den 1970er-Jahren die als erfolgversprechend beurteilte Abfallkompostierung abrupt. Nicht nur in der Region Uzwil. (stu/pd)