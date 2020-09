Interview Die CVP Wil ist zufrieden mit dem Status Quo im Parlament: «So können wir unsere Rolle als Mittepartei am besten wahrnehmen» Die CVP sieht sich als Vermittlerin zwischen links und rechts. Extremlösungen liegen ihr fern, stattdessen will sie realistische Ziele setzen. Fraktionspräsident Christoph Hürsch und Parteipräsident Franklin Munishi sind zuversichtlich, dass Wil auch die nächsten vier Jahre von einem CVP-Politiker präsidiert wird. Gianni Amstutz 12.09.2020, 05.00 Uhr

Bei den Zielen des Klimanotstands hat die CVP die Grünen Prowil noch gebremst. Jetzt soll gemäss Wahlbüchlein die klimaneutrale Stadtverwaltung schon fünf Jahre früher erreicht werden. Woher dieser Sinneswandel?

Christoph Hürsch: Der Stadtrat hat gesagt, dass das Ziel schon bis 2025 realisiert werden kann. Da ziehen wir gerne mit. Wir sind der Meinung, Wil darf in diesem Thema gerne voranschreiten.

Es fällt auf, dass es vor allem die Grünen Prowil sind, die im Klimabereich mit Vorstössen die Richtung vorgeben. Wird die CVP eine aktivere Rolle übernehmen?

Hürsch: Ja, das werden wir mit Bestimmtheit. Aber es wird von uns sicherlich keine Flut an Vorstössen geben.

Franklin Munishi: Vorstösse sind das eine, ein anderes Mittel ist, der Bevölkerung aufzuzeigen, wie sie selbst etwas beitragen kann. Dazu haben wir eine Reihe von Anlässen geplant. Der Einbezug der Wilerinnen und Wiler ist in der Klimathematik zentral.

Gibt es denn schon konkrete Ideen für Vorstösse?

Christoph Hürsch, Fraktionspräsident CVP. Bild: PD

Christoph Hürsch: Eine Möglichkeit ist, den ÖV attraktiver zu machen. Zur Diskussion steht, ob man den Ortsbus gratis anbieten könnte. Wir haben das innerhalb der Fraktion noch nicht abschliessend diskutiert. Eine weitere Idee ist, die energetischen Sanierungen der Verwaltungsgebäude mit Vorstössen gezielt zu forcieren. Damit gibt man dem Stadtrat auch eine Priorisierung vor.

Sie haben den ÖV angesprochen. Das Verkehrsproblem lässt sich aber wohl selbst mit einem Ausbau des ÖV nicht lösen.

Hürsch: Wir haben in Wil seit 30 Jahren ein Verkehrsproblem. Eine einfache Lösung gibt es nicht. Die Strassen sind nun mal so breit, wie sie sind. Sonst würde ich eine separate Busspur oder Velospuren sehr begrüssen. Aber das ist an vielen Orten baulich gar nicht machbar.

Dann setzen Sie Ihre Hoffnungen in die flankierenden Massnahmen des Aggloprogramms?

Hürsch: Solange die Netzergänzungen nicht realisiert werden, wird es schwierig, das Zentrum zu entlasten. Ob die bis jetzt vorliegenden Lösungsansätze das Gelbe vom Ei sind, bleibt abzuwarten. Für uns steht aber fest, dass es bei einem zusätzlichen Autobahnanschluss bauliche Massnahmen braucht, die den Verkehr abfliessen lassen. Dies möglichst umweltverträglich zu gestalten, wird eine Herkulesaufgabe.

Oft wird von rechter Seite der Vorwurf laut, die CVP stehe nicht zu bürgerlichen Werten. Wie beurteilen Sie das?

Hürsch: Wir sind wertorientiert, liberal, sozial und umweltbewusst. Auf dieser Basis entscheiden wir, ob wir zu einem Geschäft Ja oder Nein sagen. Aber im Unterschied zu anderen Parteien versuchen wir immer, eine Alternative aufzuzeigen. Zudem ist es für uns keine Option, gewisse Geschäfte einfach kategorisch abzulehnen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Hürsch: Vor dem Bau des Schulpavillons Langacker beim Lindenhofschuhaus wollten wir vom Stadtrat eine Auslegeordnung mit alternativen Standorten. Da der Stadtrat letztlich aber keinen Plan B hatte, haben wir zugestimmt, wenn auch widerwillig. Wir sehen den Bedarf an zusätzlichem Schulraum und waren deshalb bereit, über den eigenen Schatten zu springen. Das vermissen wir bei anderen Fraktionen.

Was den Schulraum angeht, ist die Situation aufgrund der ungeklärten Kathi-Frage sowieso sehr zerfahren. Wie soll es hier weitergehen?

Hürsch: Es braucht eine Entscheidung über die Zukunft des Kathi. Diese wird es in jedem Fall, unabhängig vom Entscheid des Bundesgerichts, geben. Entweder landet die Frage via Parlament und Referendum vor dem Volk, mittels Initiative oder mit unserer Motion, mit der wir eine Anpassung der Gemeindeordnung verlangen.

Je länger die Klärung der Zukunft des Kathi geht, desto teurer wird es. Das nächste Provisorium ist nur eine Frage der Zeit.

Hürsch: Ja, die Situation ist zutiefst unbefriedigend – und das für alle Beteiligten. Der Stadtrat hat es mit seiner Vorlage, die ohne Kathi plante, versäumt, die Stimmung im Parlament und in der Bevölkerung ernstzunehmen. Jetzt müssen wir aber zuerst den Entscheid des Bundesgerichts abwarten, bevor wir weiterarbeiten können.

Bei der Kathi-Frage dürften die Mehrheitsverhältnisse im Parlament nur am Rande eine Rolle spielen. Das ist bei anderen Fragen nicht so. Was ist Ihr Ziel bei den Kommunalwahlen?

Franklin Munishi, Parteipräsident CVP. Bild: gia

Munishi: Wir wollen sicher unsere neun Sitze im Parlament halten. Auch die Verteidigung des Stadtpräsidiums sowie einen zweiten Sitz im Stadtrat und einen Sitz im Schulrat streben wir an.

Um beim Parlament zu bleiben: Es ist für die CVP doch fast wichtiger, dass die Mehrheitsverhältnisse so bleiben, als dass sie ihre eigene Sitzanzahl behält.

Hürsch: Es stimmt, dass für uns die aktuelle Konstellation sehr günstig ist. So können wir unsere Arbeit als Mittepartei voll wahrnehmen, je nach Vorlage mit Links oder Rechts zusammenarbeiten.

Sehen Sie darin die Stärke der CVP?

Hürsch: Das ist unsere Rolle. Wir versuchen, ein Ziel zu setzen, das auch realistisch erreicht werden kann. Der Klimanotstand war ein Beispiel dafür. Das Ziel der Grünen war es, Klimaneutralität auf dem gesamten Stadtgebiet bis 2030 zu erreichen. Das sahen wir nicht als realistisch an und schlugen einen Kompromiss vor. Alles andere wäre nicht mehrheitsfähig gewesen und hätte auch nichts gebracht. Wir müssen uns realisierbare Ziele setzen.

Die CVP spricht davon, dass im Stadtrat ein echter Neubeginn nötig sei. Kann Ihr Stadtpräsidiumskandidat Hans Mäder diesen herbeiführen? Ein CVP-Politiker, der auf eine CVP-Politikerin folgt, klingt nicht nach dem grossen Wandel.

Hürsch: Es geht hier überhaupt nicht ums Parteibüchlein. Hans Mäder hat den Tatbeweis erbracht, dass er ein Macher ist, der angekündigte Projekte auch umsetzen kann. Das Gärtchendenken im Stadtrat war sehr ausgeprägt. Als Person, die von aussen hinzu kommt, könnte er eine Entspannung der Situation herbeiführen.

Sie wollen nicht nur das Stadtpräsidium, sondern stellen mit Beat Gisler auch noch einen Kandidaten für den Stadtrat. Ist das mit rund 20 Prozent Wähleranteil nicht ein bisschen zu ambitioniert?

Munishi: Klar ist es ambitioniert, aber Beat Gisler bringt die nötige Fachkompetenz mit. Es wird sicher nicht einfach, aber wir bieten mit Hans Mäder und Beat Gisler zwei ausgewiesene Persönlichkeiten.

Trotzdem ist die Nomination von Hans Mäder ein Risiko für die CVP, zumal er nur das Amt des Stadtpräsidenten antreten würde. Im schlimmsten Fall steht die CVP nach dem zweiten Wahlgang ohne Vertretung in der Stadtregierung da.

Munishi: Wir sind trotz der erschwerten Vorbedingungen zuversichtlich. Jetzt gilt es erst einmal, die Ergebnisse des ersten Wahlgangs abzuwarten, und dann schauen wir weiter.

Sie kandidieren für den Schulrat, Herr Munishi. Und das, obwohl Ihre Partei für dessen Abschaffung gestimmt hat und es die letzte Legislatur sein könnte.

Munishi: Das Problem war, dass man den Schulrat nicht mehr gespürt hat. Dass drei von vier Schulräten parteilos sind und der Rat von einer parteilosen Stadträtin präsidiert wird, hat sicher dazu beigetragen. Eine bessere Anbindung an die Parteien und ans Parlament könnte dabei helfen, den Nutzen des Schulrats wieder deutlich zu machen. Ich würde den Schulrat noch nicht abschreiben.