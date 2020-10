Die CVP portiert für den zweiten Wahlgang wiederum Hans Mäder für das Stadtpräsidium und den Stadtrat Der Eschliker Gemeindepräsident soll das Rennen machen: Die Wiler CVP setzt erneut auf Hans Mäder im zweiten Wahlgang für den Stadtrat und das Stadtpräsidium. Stadtratskandidat Beat Gisler und Schulratskandidat Franklin Munishi verzichten auf den zweiten Wahlgang. 12.10.2020, 18.12 Uhr

Die Wiler CVP schickt Hans Mäder für den zweiten Wahlgang ins Rennen um das Stadtpräsidium. Bild: PD

(pd/dh) Die CVP schickt zum zweitem Wahlgang für den Wiler Stadtrat und das Stadtpräsidium wiederum Hans Mäder ins Rennen, wie die Partei am Montagabend mitteilt. Der CVP-Kandidat Hans Mäder hat im ersten Wahlgang für das Stadtpräsidium mit Abstand am meisten Stimmen erzielt und für den Stadtrat das zweitbeste Resultat erreicht. In der Mitteilung heisst es: