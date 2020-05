Die Coronakrise als Wende in der Klimafrage? Wiler Stadtparlamentarier Guido Wick: «Corona gibt Vorgeschmack, was auf uns zukommt.»

Die Coronakrise trifft die Klimabewegung hart – doch um kurz vor zwölf meldet sich die Ostschweizer Klimajugend mit viel Lärm zurück

In der Coronakrise ist es still geworden um die Klimajugend in der Ostschweiz. Heute macht sie Lärm. Sie ruft zum Klimaalarm auf Balkonen und an Fenstern auf. Die Gewerkschaften solidarisieren sich. Unklar ist, wie es für die Klimabewegung in der Ostschweiz weitergeht.