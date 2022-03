Verkehr: So war die erste Veranstaltung von Wil Vivendo

Dialog Das Thema Verkehr bewegt die Wilerinnen und Wiler: So war die erste Veranstaltung von Wil Vivendo Am Montagabend wurde im Hof zu Wil bei einem Workshop rege über das Gesamtverkehrskonzept diskutiert. Es war die erste Veranstaltung des Projekts Wil Vivendo und somit der Start des Mitwirkungsverfahrens. Sabrina Manser 01.03.2022, 18.55 Uhr

Im Hof zu Wil diskutierten Anwohnerinnen und Anwohner der Quartiere Altstadt und Zentrum über den Verkehr. Bild: Sabrina Manser

Netzergänzung Nord, Netzergänzung Ost, Umgestaltung Bahnhofplatz/Allee und Unterführung Hubstrasse: Das sind die vier Schlüsselprojekte des Wiler Gesamtverkehrskonzept über welche die Bevölkerung abstimmen wird. Doch bevor dies geschieht, sollen die Wilerinnen und Wiler bei den Projekten mitreden können.

Dazu versammelten sich am Montagabend im Hof zu Wil 35 Wilerinnen und Wiler, die in der Altstadt und im Zentrum wohnen, zu einer Auftaktveranstaltung mit Stadtpräsident Hans Mäder und Stadtrat Jigme Shitsetsang. «Wir möchten in den einzelnen Quartieren die Stimmungsbilder zu den Verkehrsprojekten abholen», sagt Christian Acker von der Kommunikationsagentur Die Botschafter. Er führte durch den zweieinhalb stündigen Workshop.

Die Veranstaltung wurde im Rahmen von Wil Vivendo durchgeführt. Damit sollen rund 50 flankierende Massnahmen im Rahmen des Agglomerationsprogramms verständlich gemacht werden. Es handelt sich dabei um 50 Einzelprojekte, die ins Gesamtverkehrskonzept eingebunden sind. Nicht zuletzt geht es um das Zustandekommen des Entwicklungsschwerpunktes Wil West. Ziel von Wil Vivendo ist es, Raum zu schaffen für zukunftstaugliche Mobilität, ein lebendiges Zentrum und wohnliche Quartiere. Die Stadt Wil soll sich als attraktiver Wohn- und Arbeitsort weiterentwickeln.

Von Velowegen und gefährlichen Strassen

So verteilten sich beim ersten Workshop die jüngeren und älteren Teilnehmenden zusammen um die bereitgelegten Flipcharts. Der Auftrag: Chancen, Risiken, Vorteile und Nachteile der Verkehrsprojekte für die Quartiere und die Stadt zusammentragen. Es dauerte nicht lange, bis die Flipchartblätter gefüllt wurden und eine rege Diskussion entstand. Jeder brachte seine Erfahrung und Meinung ein. Die Stadtbusse, Velowege, das grösste Nadelöhr, gefährliche Strassen wie die Tonhallenstrasse waren Thema.

Am Schluss wurden die Ergebnisse der Gruppen präsentiert. Nicht nur Chancen und Risiken kamen dabei heraus, sondern auch neue Ideen, wie zum Beispiel Parkhäuser am Rande des Stadtzentrums oder die Einführung einer flächendeckenden 30er-Zone. Einig, so schien es, war man damit, dass die Autos möglichst aus dem Zentrum weg sollen. Zu reden gab aber auch, wie frei gewordene Räume gestaltet werden sollen.

In Gruppen wurde über Chancen und Risiken der Verkehrsprojekte diskutiert. Bild: Sabrina Manser

Veranstaltung in jedem Quartier

Der Stadtpräsident und der Stadtrat schienen sich über die aktive Mitarbeit zu freuen. Auch wenn Hans Mäder sagte: «Wir können nicht alle Ideen umsetzen.» Was der Workshopleiter weiter ausführte: «Es geht darum, mehrheitsfähige Lösungen zu finden.»

Am Montag fand die erste von sieben Veranstaltungen statt. In jedem Quartier der Wiler Stadt werden der Stadtpräsident und ein weiteres Stadtratsmitglied bis Anfang April über Wil Vivendo informieren. Als nächster Schritt im Dialogprozess startet das E-Mitwirkungsverfahren, bei dem online Anliegen angebracht werden können. Danach gibt es Schlussveranstaltungen, bei denen die Resultate der Mitwirkung vorgestellt werden. Die erste findet Ende Mai statt.