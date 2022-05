DERBY Die Marke liegt bei 4440 Zuschauern: Dank den Fans des FC Winterthur könnte der Stadionrekord im Wiler Bergholz fallen Beim FC Wil geht es um nicht mehr viel. Und trotzdem könnten am Montag so viele Fans einem Spiel beiwohnen wie noch nie seit dem Stadionumbau. Der Grund ist ein anderer FCW. Simon Dudle Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

So voll wie beim Spiel gegen den FC Zürich im Jahr 2016 war das Bergholz seit dem Umbau noch nie. Bild: Michel Canonica

4440 Fans. So viele waren am Hofchilbi-Samstag des Jahres 2016 im Bergholz dabei, als der FC Wil dem Super-League-Absteiger FC Zürich dank eines späten Treffers von Jocelyn Roux ein 1:1 abknüpfte. 4440 Zuschauer war damals gleichbedeutend mit Stadionrekord seit dem Bergholz-Umbau im Jahr 2013 – und ist es noch heute.

Doch der Rekord wackelt dieser Tage. Es ist ein durchaus vorstellbares Szenario, dass diese Marke am kommenden Montagabend überboten wird. Und dies, obwohl der FC Wil in der laufenden Saison erst ein Mal mehr als 1000 Zuschauer an einem Heimspiel begrüssen durfte und es bei ihm sportlich um de facto nichts mehr geht.

Der Grund, warum es am Montagabend ab 20.15 Uhr zu einem Grossauflauf im Bergholz kommen wird, ist rund 30 Kilometer weiter westlich bei einem anderen FCW zu suchen: dem FC Winterthur. Die Eulachstädter mit dem Ex-Wil-Trainer Alex Frei sind mitten im Aufstiegsrennen und haben in Winterthur eine Welle der Euphorie entfacht.

900 Tickets sind weg

Am vergangenen Freitag wohnten auf der heimischen Schützenwiese 9000 Fans dem Derby gegen Schaffhausen bei. Zwei Wochen zuvor waren es gegen Vaduz 8200 Personen gewesen. So stellt sich nun die Frage: Wie viele Winterthurer unterstützen ihr Team in Wil? Bis am Mittwoch waren rund 900 Tickets verkauft. «Wir sind erfreut, wie der Vorverkauf angelaufen ist, wurden allerdings nicht überrannt», sagt FC-Wil-Medienchef David Hugi. Er ergänzt: «Ob es 4400 Fans werden wie 2016, können wir nicht abschätzen. Wir hoffen aber auch auf viele Wiler.»

Letzteres dürfte ein Wunsch bleiben und das Bergholz zum temporären Heimstadion Winterthurs werden – trotz Liveübertragung auf dem frei empfangbaren Sender Blue Zoom.

