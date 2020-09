Interview «Der Winter war für die Katz»: Trainerin Monika Winkler-Bischofberger erklärt, wie Voltige Lütisburg die vergangenen Monate bewältigt hat Vor dem Heimturnier in Rosental äussert sich Monika Winkler-Bischofberger, inwiefern die Coronapandemie Auswirkungen auf den Trainings- und Wettkampfbetrieb von Voltige Lütisburg hatte. Trotz diverser Herausforderungen blickt sie bereits wieder nach vorne und hofft auf ein besseres 2021. Interview: Urs Nobel 11.09.2020, 05.00 Uhr

Monika Winkler-Bischofberger, Longenführerin von Voltige Lütisburg, konnte mit ihrem Team wegen der Coronapandemie drei Monate keine Kür trainieren. Bild: Mareycke Frehner (Lütisburg, 21. November 2018)

Mit drei Turnieren, darunter die Schweizer Meisterschaften, geht die Voltigesaison in diesem Monat zu Ende, die eigentlich nie richtig begonnen hat. Monika Winkler-Bischofberger, Trainerin von Voltige Lütisburg, erklärt vor dem Heimturnier in Rosental, wie der Verein die vergangenen Monate bewältigt hat.

Ist es richtig, dass diese Saison, die ab dieser Woche nur noch drei Turniere umfasst, als misslungen bezeichnet werden muss?

Monika Winkler-Bischofberger: Misslungen nicht unbedingt. Es war einfach eine spezielle und auch komische Saison. Aber es war ja für die ganze Welt gleich, deshalb nützt es auch nichts, deswegen zu jammern. Es ist jedoch richtig, dass wir während dreier Monate keine Kür üben konnten. Immerhin konnten wir bald wieder einmal in Kleingruppen trainieren, doch das ist verständlicherweise schwierig gewesen. Auf jeden Fall nicht gerade entspannend.

Inwiefern?

Wir verfügen über neun Pferde, die bewegt werden müssen. Dann kommen die strengen Coronavorschriften hinzu, und auch dem Tierschutzgesetz mussten wir Rechnung tragen. Die trainingsfreie Zeit war somit keineswegs einfach. Schön, dass wir dafür feststellen durften, dass uns viele Leute gut gesinnt sind und uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben. Doch es geht wieder weiter: Wir wollen jetzt nach vorne schauen.

Zwei kleinere Turniere hat Voltige Lütisburg in Turbenthal und St.Gallen bestritten, jedoch in eingeschränktem Rahmen.

Das stimmt, eine Kür konnte das erste Team allerdings noch nicht absolvieren, da die Vorbereitungszeit dafür zu kurz war und es in Sachen Verletzungen zu gefährlich gewesen wäre. Anders wird das am eigenen Turnier in Rosental, eine Woche später in Gossau im Kanton Zürich und Ende September an den Schweizer Meisterschaften in Müntschemier, wo wir unsere Kür zeigen können. Dann ist die Saison 2020 aber bereits wieder zu Ende.

Viel Aufwand also für sehr wenig?

Natürlich steht es in keinem Verhältnis zu dem, was man sich wünschen würde. In Deutschland beispielsweise sind alle Wettkämpfe abgesagt. Da geht es uns also doch noch ein bisschen besser.

Auslandstarts standen bei Voltige Lütisburg meist zuoberst im Kalender. Es dürfte Sie wohl am meisten geschmerzt haben, dass solche Wettkämpfe in diesem Jahr nicht möglich sind.

Erfahrungen sammelten wir in den vergangenen Jahren tatsächlich immer im Ausland. Das waren immer Veranstaltungen auf besonders hohem Niveau, sowohl sportlich als auch organisatorisch. Das haben wir natürlich schon vermisst. Eigentlich wären drei Auslandstarts vorgesehen gewesen, um die WM-Qualifikation zu schaffen. Der ganze Winter, in dem wir hart trainierten, eine neue Choreografie einstudierten – das alles war für die Katz. Und das stimmt natürlich schon traurig. Schwamm drüber, abhaken und hoffen, dass sich im nächsten Jahr die Situation wieder verbessert und wir wieder mit dem Ziel der Teilnahme an einem Championat in den nächsten Winter steigen.

Monika Winkler-Bischofberger (rechts am Bildrand) gibt den Takt an, während Lütisburgs Voltigiererinnen auf dem Pferd ein Kunststück zeigen. Bild: PD

Wie kamen Ihre Schützlinge mit der Situation zurecht?

Sie waren letztlich sogar froh, Anfang Mai wenigstens wieder trainieren zu dürfen. Doch ihnen fehlte ein Ziel.

Dank dem auferlegten Trainingsunterbruch konnten Sie und Ihre Familie so richtig Ferien machen.

Genau. Die ganze Familie verbrachte neun wunderbare Tage in der Schweiz. Wir sind mit einem Wohnbus umhergereist und haben viele schöne Stunden erlebt. Das wäre sonst in dieser Intensität nicht möglich gewesen. Normalerweise benutzen wir den grossen Teil der Sommerferien für das Training als letzte Vorbereitung für den zweiten Teil der Saison mit EM oder WM und den Schweizer Meisterschaften.

Zu den diesjährigen Schweizer Meisterschaften: Kennen Sie den Formstand der Gegner?

Nein, da habe ich keine Ahnung. Wir haben 2020 noch kein anderes Team gesehen. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Stärkeverhältnisse im Vergleich zur vergangenen Saison nur unwesentlich verändert haben.

Gesetzt den Fall, Voltige Lütisburg wird wieder Schweizer Meister: Ist dann die Saison für Sie gerettet?

Dann haben wir die Befriedigung, dass wir in einer schwierigen Zeit doch noch etwas erreicht haben.