Der Wiler Stadtpark lässt auf sich warten: IG Weierwisen wirft Stadtrat in offenem Brief Untätigkeit vor Fünf Jahre warten reicht: Die IG Weierwisen wirft dem Stadtrat vor, den Parlamentsauftrag verschlafen zu haben. Gianni Amstutz 29.11.2019, 05.00 Uhr

Die Obere Weierwise bietet ein grosses ungenutztes Entwicklungspotenzial, finden sowohl die IG Weierwisen als auch eine Parlamentsmehrheit. Bild: Gianni Amstutz

Im August 2014 beauftragte das Parlament den Stadtrat damit, ein Konzept für einen Stadtpark auf der Oberen Weierwise zu erarbeiten. Doch passiert ist seither nicht viel. Jetzt reicht es der IG Weierwisen. Der Verein setzt sich die Realisierung eines Naherholungsgebiets auf den Weierwisen zum Ziel. Neben Vereinen und Privatpersonen sind auch die SP und die Grünen Prowil sowie zahlreiche Politiker jeglicher politischer Couleur als Mitglieder gelistet. In einem offenen Brief an den Stadtrat macht die IG ihrem Ärger über die Untätigkeit der Stadt nun Luft.