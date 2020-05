Der Wiler Fotograf Stefan Forster präsentiert in einem Buch faszinierende Aufnahmen aus dem rauen Norden Auf über 80 Reisen war der Wiler Naturfotograf Stefan Forster unterwegs. Seine Bilder zeigt er in einem zweiten Buch, das er vor kurzem veröffentlicht hat. Florian Osterwalder 14.05.2020, 05.00 Uhr

Für seine Fotoaufnahmen paddelte Stefan Forster mit einem Kajak durchs eisige Meer oder wanderte tagelang durch karge Gegenden des Hochlands im Norden. Bild: Stefan Forster

Der Wiler Naturfotograf Stefan Forster ist einer der Besten seiner Zunft. Mit «Die Inseln des Nordens» hat er nach «Chasing Lights» sein zweites Buch veröffentlicht. In diesem zeigt er die unglaublich schöne, aber auch oft sehr raue Landschaft des Nordens. Für seine Werke macht er Aufnahmen von Orten, an denen vorher noch nie ein Mensch war. Das bedeutet deshalb auch, dass der Landschaftsfotograf oft in den unwirtlichsten Gegenden der Welt unterwegs war.

Für sein aktuellstes Werk benötigte Stefan Forster unzählige Aufnahmen und Videomaterial. Auf über 80 Reisen, welche er in einem Zeitraum von zwölf Jahren unternahm, entstanden aussergewöhnliche Bilder. Er wanderte tagelang durch das Hochland von Island, paddelte mit einem Kajak an den meterhohen Eisbergen Grönlands vorbei oder fing die wunderschönen Sonnenuntergänge auf den Lofoten ein.

Die Natur präsentiert sich immer wieder anders

Doch welche Faktoren müssen für solche unglaublichen Bilder zusammenstimmen? Er sagt: «Ich habe das grosse Glück, als Fotograf immer wieder an die gleichen Orte reisen zu können. Und jedes Mal präsentiert sich die Natur in einem anderen, wunderschönen Gewand. So ist es auch möglich, dass ein solches Bild ohne grosse Planung entsteht.»

Anhand des Wetters kann der Fotograf ungefähr einschätzen, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um abzudrücken. Auf die Frage ob er ein Lieblingsfoto in seinem neuen Buch hat, antwortet Stefan Forster: «Eigentlich nicht, denn der ganze Norden hat es mir angetan. Ich möchte nicht ‹den einen› Ort auswählen müssen.»