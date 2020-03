Live Der Wahlkreis Wil wählt: Fünf Gemeinden ausgezählt +++ CVP und Grüne gewinnen Der Wahlkreis Wil wählt seine Vertreterinnen und Vertreter im Kantonsrat neu. Bisher wurde eine Gemeinde ausgezählt. Ruben Schönenberger 08.03.2020, 12.25 Uhr

93 Toggenburger Kandidierende wollen in den Kantonsrat gewählt werden. Dieser hält seine Sessionen im Regierungsgebäude in St.Gallen ab. Bild: Urs Bucher

12:55 Uhr

Bisher ist die CVP am deutlichsten auf der Siegerstrasse. In den bisher ausgezählten Gemeinden gewinnt sie überall Wähleranteile. Teilweise deutlich. In Degerseheim steigert sie sich von knapp 18 Prozent auf rund 28 Prozent. Ebenfalls gut unterwegs sind die Grünen. Sie gewinnen ebenfalls in allen bisher ausgezählten Gemeinden, in Flawil gar knapp sieben Prozent. SVP, FDP und SP verlieren in mehreren Gemeinden.

12:39 Uhr

Weitere Resultate aus vier Gemeinden. In Degersheim ist die CVP stärkste Kraft. Sie holt 28 Prozent der Stimmen. Die SVP folgt mit 25 Prozent auf Platz 2. In Flawil liegt die SVP mit 25,3 Prozent der Stimmen auf Platz 1. Auch in Jonschwil schliesst sie am besten ab. Hier holt sie 36 Prozent der Stimmen. In Oberbüren holt sie gar 38 Prozent.

12:13 Uhr

Erste Resultate aus Zuzwil. Die SVP holt rund 30 Prozent der Stimmen. Auf Platz 2 folgt die CVP mit rund 24 Prozent, auf Platz 3 die FDP mit rund 22 Prozent. Die Grünen und die SP bleiben deutlich unter zehn Prozent.

Die Wahlbeteiligung ist mit 31,99 Prozent deutlich tiefer als noch vor vier Jahren (44,86 Prozent).