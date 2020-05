Der Wahlkampf beginnt: Wer wird Susanne Hartmann als Wiler Stadtpräsidentin beerben? Die CVP malt sich gute Chancen aus, das Stadtpräsidium zu verteidigen. Der eigentliche Kampf bahnt sich aber um die Sitze im Stadtrat an. Hans Suter 05.05.2020, 17.05 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Mit der Wahl der amtierenden Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartman in die St.Galler Kantonsregierung hat sich die Ausgangslage für die Stadtratswahlen 2020 grundlegend verändert. Bild: Nik Roth

Jetzt kommt Bewegung in das Kandidatenkarussell um das Wiler Stadtpräsidium und die vier weiteren Sitze im Wiler Stadtrat. Klar ist bis jetzt wenig. Aber doch so viel: Es kommt zwingend zu einem Wechsel im Stadtpräsidium. Der Grund ist trivial: Die amtierende Stadtpräsidentin Susanne Hartmann wurde in die St.Galler Kantonsregierung gewählt und wird ihr neues Amt am 1. Juni antreten.

Regierungsrat Wie Wil heimlich den Kanton regiert Wo in den nächsten vier Jahren im Kanton St. Gallen gelehrt, gebaut oder finanziert wird, hat mit grosser Wahrscheinlichkeit jemand aus der Region Wil die Hände im Spiel. Denn die zuständigen drei der sieben Mitglieder der neuen Regierung stammen aus dem Wahlkreis Wil: Bildungsdirektor Stefan Kölliker (SVP) aus dem Wiler Stadtteil Bronschhofen, Finanzdirektor Marc Mächler (FDP) aus Zuzwil und die neu gewählte Baudirektorin Susanne Hartmann (CVP) aus Wil. Aber auch was die anderen vier Departement betrifft, wird Wil indirekt tüchtig mitreden können. Denn im Fall der Fälle könnte das bürgerliche Wiler Trio zusammen mit dem Gossauer Gesundheitsdirektor Bruno Damann (CVP) oder dem neugewählten Werdenberger Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner (FDP) wohl fast immer eine Mehrheit bilden. Da wird es Fredy Fässler (SP) als Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements wenig nützen, wenn er mit Staatsgewalt durch die ihm unterstellte Polizei droht. Ebenso wenig Innenministerin Laura Bucher (SP), wenn niemand nach der Geige der obersten Kulturchefin tanzen will.

Alle Bisherigen treten wieder an

Klar ist auch, dass die übrigen Stadtratsmitglieder allesamt wieder antreten werden: Daniel Meili (Jahrgang 1958), FDP, Departement Versorgung und Sicherheit, seit 2013 im Stadtrat; Dario Sulzer (1979), SP, Departement Soziales, Jugend und Alter, seit 2013; Jutta Röösli (1964), parteilos, Departement Bildung und Sport, seit 2014; Daniel Stutz (1959), Grüne Prowil, Departement Bau, Umwelt und Verkehr, seit 2017. Rein arithmetisch wird also ein Sitz frei, den es wieder zu besetzen gilt. Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens am Montag, 29.Juni, 18.30 Uhr, im Wiler Rathaus eingetroffen sein. Die Stadtrats- und Parlamentswahlen finden am Sonntag, 27. September, statt.

Damit hat es sich auch schon, was die Klarheit angeht. Umso mehr schiessen die Spekulationen ins Kraut.

Neuer Wahlmodus stellt die Strategen vor Herausforderungen

Denn die Ausgangslage ist diesmal deutlich anders als in früheren Jahren und damit weniger gut kalkulierbar. Positiv für Kandidierende ist, dass niemand gegen die bisherige Stadtpräsidentin antreten muss; das erhöht die Wahlchancen massiv. Erschwerend ist, dass ein neuer Wahlmodus zur Anwendung gelangt: Wer das Stadtpräsidium erringen möchte, muss neu sowohl als Mitglied des Stadtrats als auch als Präsident oder Präsidentin gewählt werden. Auch bei den Stadtratswahlen sind gewichtige Änderungen zu beachten. So konstituiert sich der Stadtrat neu gänzlich selber: Alle vier Stadtratsmitglieder – ausser dem Präsidium mit 100 Stellenprozent – haben ab dem 1.Januar 2021 ein einheitliches Pensum und teilen sich die Departemente an einer konstituierenden Sitzung zu. Die Direktwahl als Schulpräsidentin entfällt; ihr Stellenpensum wird von 100 auf 70 Prozent reduziert, das der restlichen drei Stadträte im Gegenzug von 60 auf 70 Prozent erhöht.

Überraschungen möglich

Üblicherweise gilt in einem Gremium wie dem Stadtrat das Anciennitätsprinzip. Das bedeutet, dass der oder die Amtsälteste das Departement zuerst wählen darf. Je nach politischen Kräfteverhältnissen kann es aber sein, dass eine bürgerliche oder linke Mehrheit ein Departement partout will oder ein Stadtratsmitglied gegen dessen Willen in ein Departement zwingt.

CVP will das Stadtpräsidium und einen zusätzlichen Sitz im Stadtrat

Die CVP hat lange ein Geheimnis darum gemacht, mit wem sie in den Wahlkampf ziehen will. Ende dieser Woche will die Partei die Namen bekanntgeben, wie Präsident Franklin Munishi gegenüber dieser Zeitung erklärte. Und sie wird den Wahlkampf gleich mit einer Kampfansage eröffnen: Die Christdemokraten wollen nicht nur das Stadtpräsidium verteidigen, sondern den vor vier Jahren an die Grünen Prowil verlorenen Sitz zurückerobern. Allerdings dürfte die CVP weniger den Sitz von Daniel Stutz (Grüne Prowil) als viel mehr jenen von Schulpräsidentin Jutta Röösli (parteilos) im Blick haben. Als mögliche Namen für das Stadtpräsidium werden der Uzwiler Gemeindepräsident Lucas Keel und der Lichtensteiger Gemeindepräsident Matthias Müller genannt. Klar ist nur so viel: Von den zwei CVP-Kandidaten stammt einer aus Wil, einer nicht. Vermutlich am Freitag wird man es genau wissen.

Grüne liegen auf der Lauer

Kämpferisch geben sich auch die Grünen Prowil. Laut Guido Wick will die Partei den Stadtratssitz von Daniel Stutz auf jeden Fall verteidigen. Ob die Grünen auch um das Stadtpräsidium kämpfen werden, hängt von der CVP ab: «Entweder die CVP bringt eine valable Person oder wir bringen selber jemanden», sagt Fraktionschef Guido Wick. Den Anspruch der CVP auf das Präsidium hält er nicht für vermessen, da sie die wählerstärkste Partei im Stadtparlament sei. Als mögliche Kandidaten der Grünen Prowil für den Stadtrat werden die Namen Luc Kauf, Sebastian Koller, Eva Noger und Mike Sarbach herumgereicht.

FDP liebäugelt mit zweitem Sitz im Stadtrat, SVP mit dem ersten

Die Freisinnigen werden mit Stadtrat Daniel Meili «auf jeden Fall» wieder antreten, wie Präsident Claudio Altwegg sagt. Noch offen lässt er, ob die Partei Meili auch ins Rennen um das Stadtpräsidium schicken will. Dass dieser zur Verfügung stünde, ist ein offenes Geheimnis. Altwegg bestätigt aber auch, dass die FDP mit einem zweiten Sitz liebäugelt. Als mögliche Kandidaten sind Namen wie Adrian Bachmann und Daniel Gerber zu hören. «Mindestens einen Stadtratssitz» peilt auch die SVP an, wie Präsidentin Ursula Egli sagt. Ob die Partei auch einen Kandidaten für das Stadtpräsidium aufstellen wird, sei noch offen.

SP beobachtet die Situation noch

Die SP will den Sitz von Dario Sulzer auf jeden Fall verteidigen. Die Sozialdemokraten können sich laut Präsident Daniel Schönenberger aber auch eine Kandidatur um das Präsidium vorstellen. Mit wem, lässt er noch offen. Als mögliche Kandidaturen sind die Namen Dario Sulzer und Marianne Mettler zu hören.

Angesichts dieser Ausgangslage ist davon auszugehen, dass zumindest im Stadtrat ein zweiter Wahlgang nötig sein wird. Ausserdem scheint der Sitz der parteilosen Jutta Röösli gefährdet.