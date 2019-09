Der Vorhang fällt zum letzten Mal: Nach der zehnten Spielzeit ist für «Gas gibt Kultur» in Uzwil Schluss

Mit zwei letzten Aufführungen verabschiedet sich «Gas gibt Kultur» vom Publikum: Am Freitag, 8. November, kommt die ABBA-Tribute-Show «Swede Sensation» auf die Bühne, am Samstag, 23. November, «Black Out». Letzteres verbindet moderne audiovisuelle Effekte mit intensiven Tanzchoreografien. Der Eintritt kostet in beiden Fällen 25 Franken. Reservationen nimmt Rita Zahner entgegen unter der Adresse rita.zahner@uzwil.ch, oder man schickt die Ticketbestellkarte im Programmheft an die Technischen Betriebe (Hummelweg 3, 9244 Niederuzwil). (tos)