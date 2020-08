«Nervös sind wir eigentlich nicht mehr»: Diese Vorbereitungen treffen Schulen in Wil und Toggenburg für den Schulstart mit Schutzkonzept Am Montag beginnt die Schule wieder – und für die Schulen ein komplizierter Alltag. Täglich stehen sie vor neuen Herausforderungen. Lara Wüest 08.08.2020, 05.00 Uhr

Abstand halten ist das oberste Gebot. Die Lehrerin Martina Polignone bereitet ihr Schulzimmer an der Primarschule Alle in Wil auf den Montag vor. Bilder: Lara Wüest

Die Räume sind leer, die Wandtafeln unbeschrieben in der Primarschule Allee in Wil. Nur ab und zu huscht eine Lehrerin über den Gang oder bereitet im Klassenzimmer den Unterricht für das neue Schuljahr vor. Es ist Donnerstagvormittag – also kurz vor dem grossen Start nach den langen Ferien. Und das zu einer Zeit, in der die Zahl der Coronaneuinfektionen in der Schweiz zuletzt wieder stark gestiegen ist.

Ausgerechnet jetzt, am Montag, startet die Schule wieder. Vorgesehen ist das ganze Programm. So finden auch Schulreisen und Klassenlager wieder statt. Manche Schulen stellen erst jetzt den Unterricht von Fernunterricht und Halbklassen auf Ganzklassen um. Zum Beispiel die Kantonsschulen Wattwil und Wil.

Für viele Schulen waren die vergangenen Monate eine der grössten Herausforderungen in ihrer Geschichte. Und jetzt müssen sie dafür sorgen, dass alles wieder normal läuft – während ihnen das ganze Land über die Schulter schaut. Dazu haben sie vom Kanton ein Werkzeug erhalten, das Schutzkonzept. Dieses dient nur einem Ziel: einen Coronaausbruch an den Schulen zu verhindern. Doch sind die Schutz-Vorgaben wirklich alltagstauglich? Und wie geht es den Schulen damit?

Neuer Alltag mit viel Druck

«Wir stehen unter Druck», sagt Barbara Vogel. Sie ist die Schulleiterin der Primarschule Allee.

«Wir müssen schauen, dass die Schutzbestimmungen eingehalten werden. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung.»

An diesem Donnerstag laufen im Schulhaus die letzten Vorbereitungen. Barbara Vogel hat gerade das Sofa im Teamzimmer coronatauglich gemacht. Auf jede zweite Sitzfläche hat sie mit weissem Klebeband ein Kreuz geklebt und ein farbiges Kissen gelegt. Das soll die Lehrerinnen und Lehrer daran hindern, sich zu nahe zusammenzusetzen.

Ein paar Stühle hat sie ganz aus dem Raum entfernt. Auch die Lehrpersonen müssen die Schutzmassnahmen einhalten. «Wir haben die Verantwortung», sagt Vogel.

Das Sofa im Teamzimmer vom Schulhaus Allee wurde coronatauglich gemacht.

Trotz der widrigen Umstände hört man von vielen Schulen in der Region aber vor allem eines: Sie freuen sich auf die Schüler. «Es fühlt sich gut an, dass der Betrieb wieder losgeht», sagt Barbara Vogel. Und Norbert Stieger, Schulratspräsident der Schulgemeinde Wattwil-Krinau, sagt:

«Nervös sind wir eigentlich nicht mehr. Der Lockdown war die grössere Herausforderung.»

An den Volksschulen hat sich einiges auch schon eingependelt, der volle Schulbetrieb wurde bereits ein paar Wochen vor den Sommerferien wieder aufgenommen. Händewaschen, Begrüssung ohne Händeschütteln, Husten und Niesen ins Nastuch oder in die Armbeuge, Lüften so viel wie möglich: All das war da schon an der Tagesordnung. Nur das Abstandhalten von eineinhalb Metern bleibt nach wie vor schwierig. «Daran müssen wir die Kinder ständig erinnern», sagt Barbara Vogel. Streng sei das.

Ganz wie vor den Ferien wird es aber nicht sein. Neu dürfen die Schüler wieder ins Klassenlager und auf Schulreisen. Dass dabei viel schiefgeht, glauben die Schulverantwortlichen aber nicht. Denn auch hier gilt: strenges Einhalten der Schutzmassnahmen. Sind die Klassen zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, müssen die Lehrer und jene Schüler, die älter als zwölf sind, eine Maske tragen. Und die Schullager verlaufen anders als sonst. Norbert Steiger sagt:

«Die Lagerprogramme müssen angepasst werden. Tanzspiele wird es zum Beispiel nicht mehr geben.»

Eine neue Massnahme richtet sich zudem an die ganz Kleinen, die Kinder, die ihren ersten Schultag haben. In der Schulgemeinde Wattwil-Krinau etwa darf nur ein Elternteil die Kinder begleiten. Ob die Eltern mit ins Schulzimmer dürfen, ist je nach Klasse unterschiedlich. Das entscheiden die Lehrerinnen und Lehrer. Ebenso in Wil. Auch dort bestimmen die Lehrerinnen und Lehrer das Programm des ersten Schultages.

Neustart an den Kantonsschulen

Anders als den Volksschulen fehlt den Kantonsschulen Wil und Wattwil noch die Übung mit dem Coronanormalalltag. Dort werden die Schülerinnen und Schüler erst ab Montag wieder in Ganzklassen unterrichtet. Sind die Schulen bereit? «Wir sind parat, ja», sagt Rektor Martin Gauer. Nur ein wenig nervös sei er, aber im positiven Sinn. «Das gehört vor jedem Schulstart dazu.» Auch bei der Kanti Wil klingt es ähnlich. «Wir sind bereit, die Vorgaben mit Hilfe unseres Schutzkonzeptes umzusetzen», sagt Rektorin Doris Dietler.

Alles steht jedoch nicht in der Macht der Schulen. «Ob auch alle Schülerinnen und Schüler parat sein werden, wird sich zeigen», sagt Gauer. Allenfalls werde es Quarantänefälle geben, etwa von Spanien-Rückreisenden. Eine Herausforderung wird an den Kantis zudem das unterschiedliche Niveau der Sekundarschüler sein, die nach den Ferien ans Gymi wechseln. «Womöglich sind die Unterschiede nach der Coronaphase grösser als in anderen Jahren», sagt Gauer.

Ein Sprung ins kalte Wasser

Trotz aller Vorsichtsmassnahmen wird der Schulstart ein Stück weit ein Sprung ins kalte Wasser sein. Die Schulen machen, so gut es eben geht. «Jeden Tag versuchen wir, alles richtig zu machen», sagt Barbara Vogel, «mehr können wir nicht.» Und Doris Dietler sagt: «Ob das Schutzkonzept Lücken hat, wird sich erst in der Umsetzung zeigen.»