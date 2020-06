Der Sprengkandidat tritt doch nicht an: Wieso FDP-Politiker Christof Gämperle eine Kandidatur fürs Wiler Stadtpräsidium ins Auge gefasst hat, nun aber abwinkt Vergangene Woche machten in Wil Gerüchte über einen weiteren Stadtpräsidiums-Anwärter aus bürgerlichen Kreisen die Runde. Nun ist klar, dass es dabei um FDP-Politiker Christof Gämperle ging, der mit einer Kandidatur liebäugelte. Aktuell steht er aber doch nicht zur Verfügung, übt aber trotzdem scharfe Kritik am Stadtrat. Gianni Amstutz 22.06.2020, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christof Gämperle hat sich Gedanken über eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium gemacht, sich nun aber dagegen entschieden. Bild: PD

Im Rennen ums Stadtpräsidium bleibt es bei vier Kandidaturen. Neben den bisher bekannten Namen wurde vergangene Woche über eine mögliche weitere Kandidatur eines «weissen Ritters» spekuliert. Nun ist klar, dass es sich dabei um Christof Gämperle handelt. Der FDP-Politiker war ab 2002 rund zehn Jahre Mitglied des Stadtparlaments, im Jahr 2010 präsidierte er dieses.

Doch Gämperle kandidiert nun doch nicht – zumindest vorerst. «Ich stehe aktuell nicht fürs Wiler Stadtpräsidium zur Verfügung», sagt er.

«Viele Entwicklungen stehen still»

Weniger zurückhaltend äussert er sich zu den Gründen, wieso er eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium erwogen hat – und übt scharfe Kritik. «Wil hat ein enormes Potenzial, doch viele Entwicklungen stehen still oder werden zu wenig fokussiert vorangetrieben», sagt er.

Wil West, das Landhaus-, Klinik- sowie Zeughausareal und die Liegenschaft zum Turm seien Projekte, welche bereits bei seinem Austritt aus dem Parlament 2011 diskutiert worden seien, doch keines dieser Vorhaben sei einer Lösung zugeführt worden.

«Wir sitzen auf dem Tafelsilber und nutzen es nicht. Das ist noch schlimmer, als wenn man es verkaufen würde.»

Auch aus der Fusion Wil–Bronschhofen sei zu wenig gemacht worden. Ausserdem sei man sowohl in der Verkehrsthematik als auch in der Schulraumplanung nicht wirklich vom Fleck gekommen. «Es gab in den vergangenen Jahren schlicht keinen Meilenstein in der Stadtentwicklung, wie das etwa mit der Realisierung des Sportparks Bergholz der Fall war», bilanziert Gämperle.

Führungserfahrung und unternehmerisches Denken

Mit seiner beruflichen Erfahrung sieht sich Gämperle durchaus befähigt, das Stadtpräsidium auszuüben. Er war früher Generalsekretär des Baudepartements des Kantons St.Gallen und bringt Konzernleitungserfahrung bei der Implenia AG mit und kann mehrere Verbands-, Verwaltungsrats- und Stiftungsratsmandate im In- und Ausland vorweisen.

Mit diesem Lebenslauf verfüge er sowohl die nötige Führungserfahrung als auch das unternehmerische Denken, um für das Amt des Stadtpräsidenten zu kandidieren.

Dass er aktuell doch nicht zur Verfügung steht, hat andere Gründe. In der aktuellen Konstellation könne man im Stadtrat auch als Stadtpräsident zu wenig bewegen, sagt Gämperle. «Ich spüre nicht, dass der Stadtrat am gleichen Strick und in die gleiche Richtung zieht.»

Solange die einzelnen Mitglieder der Regierung nicht die Gesamtverantwortung übernähmen, anstatt «nur» ihr jeweiliges Departement zu führen, könne es nicht funktionieren. Gämperle spricht gar von einem «Himmelfahrtskommando» und sagt: «Es fehlt im Stadtrat an Willen zur Veränderung.»

Neuer Wahlmodus als Vorteil für Bisherige?

Christof Gämperle lässt durchblicken, dass er die Chancen für die seiner Ansicht nach nötigen Rotationen im Stadtrat als eher gering einschätzt. Dies nur schon deshalb, weil bei den Wahlen im Herbst alle vier bisherigen Stadträte wieder antreten und der neue Wahlmodus, den das Stimmvolk unlängst verabschiedet hat, eher auf Machterhaltung denn Veränderung ausgelegt sei.

Diesen Entscheid habe das Stimmvolk bewusst gefällt und das sei zu akzeptieren. «Mann und Frau dürfen sich dann einfach nicht wundern, wenn notwendige Veränderungen ausbleiben.»

Als unproblematisch beurteilt er hingegen, dass er mit seiner Kandidatur gegen den offiziellen Stadtpräsidiumskandidaten seiner Partei angetreten wäre.

Schliesslich hätten sich in Wil in der Vergangenheit oft wild Kandidierende gegen die offiziellen Kandidaten der Parteien durchgesetzt. Es sei weniger wichtig, wen die Parteien zur Wahl nominieren würden, als was die Wählerinnen und Wähler entscheiden.

Und hier spürte Gämperle den nötigen Rückhalt aus der Bevölkerung. Er sei von zahlreichen Personen angesprochen worden, die ihm eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium nahegelegt hätten – und das von Vertretern verschiedener Parteien, wie er betont.

Bürgerliche Kreise unzufrieden?

Trifft das zu, deutet das darauf hin, dass bürgerliche Kreise in Wil mit den bisherigen Kandidaturen nicht restlos zufrieden sind. Und dies, obwohl mit Daniel Meili (FDP), Hans Mäder (CVP) und Oliver Baumgartner (parteilos) drei Kandidaten aus diesem politischen Spektrum fürs Stadtpräsidium kandidieren. Daneben tritt als einziger Linker auch Dario Sulzer (SP) an.

Ob es noch weitere Kandidaturen gibt, entscheidet sich spätestens am 29. Juni. Dann läuft die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen ab.