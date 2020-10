Der sechste Streich in Serie: Spitzenreiter FC Uzwil gewinnt auch das Topspiel gegen Chur Leaderposition in der 2. Liga interregional souverän verteidigt: Der FC Uzwil besiegt Chur 97 daheim nach frühem Rückstand mit 3:1. Die Tore für den Gastgeber erzielen Ifraim Alija, Thomas Knöpfel und Zoltan Farkas. Berto Besio 11.10.2020, 10.36 Uhr

Uzwils Michel Lanker (in Blau) kommt vor dem gegnerischen Goalie an den Ball. Bild: Michel Canonica (Henau, 15. August 2020)

Nach einer Anfangsphase, in der Uzwil eher spielbestimmend agierte, gingen die Gäste aus Chur mittels feiner Einzelleistung von Fabrizio Cavegn überraschend in Führung. Nur kurz darauf war es derselbe Akteur, der diesmal aber knapp scheiterte. Den verdienten Ausgleich realisierte Uzwils Verteidiger und Captain Ifraim Alija. Er stieg nach einem Freistoss von Kristian Nushi am höchsten und traf – wie schon so oft – per Kopf.