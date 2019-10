Seit Sommer 2018 steht Basil Stillhart für den FC Thun auf dem Platz und sagt: «Hier habe ich mich weiterentwickelt» Der ehemalige Wiler Fussballer Basil Stillhart reüssiert in Thun, seine Wurzeln hat der Sirnacher jedoch nicht vergessen. Philipp Wolf

Für den FC Thun stand er schon im Cupfinal: Basil Stillhart. (Bilder: Philipp Wolf)

Ein Freitagmorgen am Berner Hauptbahnhof. Unzählige Passantinnen und Passanten wuseln umher, drängeln, hetzen zur Arbeit; und mittendrin Basil Stillhart. Der Sirnacher bahnt sich wie immer seinen Weg zum Zug in Richtung Thun, wo das morgendliche Training ansteht. In der zweiten Klasse sichert sich der 25-Jährige in einem vollen Wagen einen Fensterplatz für die 20-minütige Fahrt und beginnt von seiner bisherigen Zeit beim FC Thun zu erzählen, die im Sommer 2018 begann.

2016 war Stillhart noch für den FC Wil im Einsatz. Im Bild Roberto Rodriguez vom FC Zuerich gegen Basil Stillhart und Johan Vonlanthen vom FC Wil. (Bild: Michel Canonica)

Vor gut 14 Monaten verliess Stillhart seinen Jugendverein, den FC Wil, in Richtung Berner Oberland. Zuvor hatte er bei den Ostschweizern alle Nachwuchsstufen durchlaufen und ist 140 Mal für die erste Auswahl aufgelaufen. Bei Thun brachte es Stillhart in etwas mehr als einer Saison bereits auf über 50 Pflichtspiele; so spielte er im Cupfinal und in der Europa-League-Qualifikation. War er fit, so stand er praktisch immer in der Startelf.

Kaum Freizeit neben dem Sport

Als das Morgentraining vorbei ist, sitzt Stillhart im Migros Restaurant gegenüber der Thuner Stockhorn-Arena und denkt laut über seine bisherige Profizeit nach. In den vier Jahren in der Wiler U20 habe er langsam zu realisieren begonnen, dass es vielleicht etwas werden könnte mit dem Profifussball. Doch mit letzter Vehemenz verfolgte Stillhart dieses Ziel lange nicht. «Als ich 17, 18 Jahre alt war, wollte ich eigentlich nicht mehr in der Nachwuchsauswahl spielen», sagt er beiläufig, während er in seinem Linsencurry stochert.

Zwar hatte er immer Spass am Fussball, doch gab es neben der Schreinerlehre und der sportlichen Ausbildung praktisch keine Freizeit. Stillhart hatte bereits mit Verantwortlichen des FC Sirnachs Kontakt aufgenommen, um in den Breitensport zu wechseln, als er sich doch noch umentschied. Seine Familie ermutigte ihn, noch ein Jahr bei Wil weiterzuspielen und zu schauen, wie weit der Weg ihn noch führt. «Unter Druck setzten sie mich aber nicht», sagt er. Die Ausbildung zum Schreiner stellte Stillhart derweil nie in Frage. Strenge Tage auf dem Bau hätten ihn gelehrt durchzubeissen und nicht aufzugeben, sagt er.

Lob von Gegnern und Experten

Das Weitermachen beim FC Wil hat sich ausbezahlt. Anstatt im Breitenfussball herum zu tingeln, stand der Sirnacher im Mai dieses Jahres mit Thun im Cupfinal. Es war das wichtigste Spiel in Stillharts bisheriger Karriere und vielleicht auch eines seiner besten. Bei der 1:2-Niederlage gegen Basel musste er nach 25 Minuten vom zentralen Mittelfeld in die Innenverteidigung wechseln; er tat dies pro­blemlos. Sein Auftritt wurde anschliessend von den Experten und Gegenspielern gelobt.

Stillhart selbst sagt nur: «Der Cupfinal war sicher nicht schlecht.» Er beurteilt sich selbst schnörkellos und nüchtern – genauso, wie er auf dem Platz auftritt. Er sei vielleicht jemand, der das Glas eher halb leer als halb voll sieht: «Wenn du immer alles gut redest, kommt das nicht gut.» Man müsse selbstkritisch sein, wenn man sich weiter entwickeln wolle. «Das heisst aber nicht, dass aus Niederlagen nichts Positives mitgenommen werden kann.»

Heute trainiert Stillhart sein Können in Thun.

Weiter entwickelt hat sich Stillhart in seiner Zeit bei Thun zweifellos. Er spiele konstanter als noch vor einem Jahr, sagt er etwa. Der Ostschweizer hat sich an die Super League und den Druck gewöhnt, die sie zuweilen mit sich bringt. Normalerweise sei er nicht mehr so nervös vor Spielbeginn, sagt Stillhart, bevor er von einer Ausnahme berichtet, die sich erst kürzlich zugetragen hatte: «Vor der ersten Cup­runde gegen Bernex-Confignon aus der 2. Liga war ich hypernervös und ich wusste überhaupt nicht wieso. Vielleicht hatte ich Angst, ich hätte einen schlechten Tag.» Und das, obwohl er im Final desselben Wettbewerbs nur Monate zuvor so souverän aufgetreten war.

An zwei Orten zu Hause

Wenige Tage vor eben dieser ersten Cuprunde im August hatte Stillhart noch Europa-League-Luft geschnuppert. Mit den Thunern scheiterte er in der Qualifikation an Spartak Moskau. Die Moskowiter mit Weltmeister André Schürrle in ihren Reihen waren für das kleine Thun schlicht eine Nummer zu gross und nutzten die Fehler der Berner Oberländer eiskalt aus. Aber immerhin gab es ein Lob des Weltmeisters. «In der Pause sagte uns Schürrle, dass ihm die Art und Weise gefalle, wie wir spielen», erinnert sich Basil Stillhart.

«Ich bin jemand, der das Glas eher halb leer als halb voll sieht. Wenn du immer alles gutredest, kommt das nicht gut.»

Neben dem sportlichen Erlebnis beeindruckte den Sirnacher auch die Reise an sich. Die russische Hauptstadt, eine pulsierende Metropole, mit ständig verstopften Strassen und einer ganz anderen Kultur. Einzig als Stillhart mit der U21-Nationalmannschaft – für die er zweimal auflief – im kasachischen Almaty ein Länderspiel bestritt, brachte ihn der Fussball noch weiter weg von Zuhause.

Zuhause, das ist für Stillhart seit einem Jahr Bern, wo er einen Steinwurf vom Zytgloggeturm entfernt in einer WG wohnt. Doch Zuhause ist für ihn nach wie vor auch Sirnach und die Ostschweiz. An freien Tagen fährt er mit dem Zug zu seiner Familie oder seiner Freundin. «Da lade ich meine Batterien wieder auf», sagt er. Die Trennung zwischen Fussball und Freizeit ist ihm wichtig.

Keine Gedanken verschwenden

Dabei kommt Stillhart zugute, dass er keiner ist, der nach einem Spiel noch allzu lange darüber nachdenkt. «Sobald ich im Bett bin und spätestens wenn die Videoanalyse mit der Mannschaft abgeschlossen ist, ist ein Spiel für mich abgehakt», sagt er. Geht es nach ihm, ist Fussball während der Stunden oder Tage in der Ostschweiz kein Thema. Wenn es zur Sprache kommt, dann nur, weil ihn jemand etwas dazu fragt. Doch spätestens dann, wenn sich Stillhart aufs Neue zum Berner Hauptbahnhof aufmacht, sich zielstrebig durch die Halle bewegt und auf dem Weg zur Stockhorn-Arena einen Fensterplatz anpeilt, ist Fussball für ihn wieder omnipräsent.