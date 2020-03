Der Pizzabäcker im Stress: 275 Pizze auf einmal bestellt Während die Restaurants geschlossen sind, haben die Hauslieferdienste alle Hände voll zu tun. Es rechnet sich aber nur mässig. Hans Suter 27.03.2020, 05.00 Uhr

«Valentino»-Pizzaiolo Sergio Elahyar schiebt Pizza um Pizza in den Ofen. Bild: Hans Suter

Mittags, kurz vor zwölf, in der Trattoria-Pizzeria Valentino im Wiler Ortsteil Rossrüti. Das Restaurant ist geschlossen, in der Küche herrscht dennoch Hochbetrieb. Inhaber Kadir Tuncer und seine Ehefrau Ayten stehen am Herd und bereiten Spaghetti mit der gewünschten Sauce zu, derweil Pizzaiolo Sergio Elahyar zwei Pizze belegt und sie neben eine köstlich duftende Lasagne in den Ofen schiebt. Dauernd klingelt das Telefon und es werden neue Bestellungen durchgegeben. «Der Grossteil ist aber schon ausgeliefert», sagt Kadir Tuncer.