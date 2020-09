Der Pächters der Hausschlachtanlage Degersheim hat gekündigt – Bauern stellen sich hinter ihn Trotz der Kündigung des Pächters soll die Hausschlachtanlage Degersheim wie bisher weiterbetrieben werden. Dieser Auffassung ist zumindest eine Vielzahl von Bauern, die ihre Tiere hier schlachten lassen und hernach direkt vermarkten. Michael Götz 09.09.2020, 05.00 Uhr

Der Landwirt übergibt dem Metzger die amtlichen Begleitscheine der Tiere. Bilder: Michael Götz

Seit zehn Jahren hat Metzgermeister Werner Hofer die Hausschlachtanlage Degersheim und Umgebung in Pacht und schlachtet dort oft im «Einmannbetrieb». Er hat die Anlage sukzessive aufgebaut und seine Kunden, Bauern mit Direktvermarktung, sind voll des Lobes. «An 365 Tagen ist er erreichbar», sagt eine Bäuerin. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat der Eigentümerin, der Hausschlachtanlage Degersheim und Umgebung AG, hat Hofer seine Pacht gekündigt.

Der Betrieb soll wie bisher weitergehen, fordern die Bauern, die extra zum Schlachthof gekommen sind, um ihren Begehren Nachdruck zu verleihen. Man wolle nicht, dass alles auf den Kopf gestellt werde, hiess es seitens jener, die am liebsten den Status quo beibehalten würden. 470 Tiere hat Werner Hofer im vergangenen Jahr in der Anlage geschlachtet, davon 313 Rinder, von der Kuh bis zum Kalb, der Rest Schweine, Schafe und Ziegen. Die Nachfrage bei den Bauern ist gross. Manchmal müssen Kunden bis zu zwei Monaten warten. 60 Schlachtungen waren Not- oder Krankheitsschlachtungen.

Fleischverarbeitung nach Kundenwunsch

Das Fleisch geht praktisch alles zurück an die Bauern, die es auf eigene Rechnung direkt vermarkten. Hofer erklärt:

«Oft sind die Produkte schon verkauft, bevor das Tier zum Schlachten kommt.»

Der 62-Jährige schlachtet nicht nur, sondern zerlegt die Schlachtkörper nach den Wünschen der Bauern. Der eine möchte mehr Fleischstücke, der andere Würste, sei es Salami oder Bratwürste, ein Dritter Geräuchertes so, wie es halt für die Direktvermarktung passt.

Zur Anlage gehören mehrere Kühllager, in denen das Fleisch während vier Wochen reifen kann, in den meisten Schlachthöfen genügt das Lager gerade einmal für zwei Wochen. «Es ist eine Superanlage», schwärmt Christian Enderlin aus Winden, ein Vertreter der Bauern, die hier schlachten lassen. Während Hofer ein Tier schlachtet, vakuumieren einige Bauern das Fleisch in einem Nebenraum. Einer der Anwesenden erklärt:

«Der Metzger nimmt sich Zeit für uns.»

Er erkläre ihnen, was sie aus dem Fleisch machen und wie sie es am besten anbieten können.

«Wir stehen hinter unserem Metzger», lautet die Botschaft der Bauern.

Hofer hat über 20 Jahre Erfahrung mit der Fleischverarbeitung. «Wir kommen gerne, es stimmt von A bis Z», ist ein Kompliment, das zeigt, dass die Bauern Vertrauen in ihren Metzger haben. «Wir stehen hinter ihm», sagen sie. Allerdings sind nur wenige Kunden auch unter den rund 250 Aktionärinnen und Aktionären, die über die Zukunft des Betriebes mitbestimmen können.

Schuss aus einem Meter Distanz

An diesem Tag sind es drei Tiere, die geschlachtet werden: ein Wasserbüffel und zwei Angus-Rinder. Eine Tierärztin kontrolliert die Tiere und die Begleitscheine, die amtliche Fleischschau folgt später.

Hofer hat die Anlage so eingerichtet, dass er die Tiere allein schlachten kann. Diese kommen aus den Transportern in einen Korral (ein Warteraum im Freien) und werden von dort über runde Treibwege zur Betäubung gelenkt. So müssen die Tiere aus Freilaufställen nicht am Halfter geführt werden. Zur Betäubung verwendet Hofer ein Gewehr. Er schiesst aus einer Distanz von etwa einem Meter. So sei das Tier ruhiger, denn beim Bolzenschuss müsse er den Kopf des Tieres berühren und es werde nervös, erklärt er. Ausserdem sei die Schlagkraft der Gewehrkugel grösser. Auch Hofer selbst ist besser vor Unfällen geschützt, da er alles von aussen machen kann.

In runden Treibwegen gehen die Tiere leichter vorwärts

Werner Hofer hat seinen Pachtvertrag gekündigt. Dennoch wäre er bereit, aushilfsweise in der Hausschlachtanlage mitzuarbeiten. Adrian Klauser, ein junger Metzger, hat ihm bisher ausgeholfen. Ginge es nach Hofers Wunsch, wäre dies in Zukunft umgekehrt.

Für die Bauern wäre der Wechsel zu Klauser eine naheliegende und gute Lösung. So hätten sie Hofer weiterhin als Berater und wüssten, dass der Betrieb wie bisher weitergeführt wird. Ein weiterer Vorteil wäre, dass das Inventar vorhanden wäre. Dieses gehört nämlich dem Pächter. «Die Anlage ist etwas Gutes», ist Hofer überzeugt. Sie dürfte auch im Interesse der Konsumenten liegen, die Wert auf Tierwohl und Regionalität legen.