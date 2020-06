Porträt «Der Mikrokosmos fasziniert mich»: Die Flawiler Künstlerin Cornelia Büchel schaut genau hin – und bringt unscheinbare Oberflächenstrukturen auf die Leinwand Am Anfang stehen Naturbeobachtungen, am Ende Gemälde und Zeichnungen von filigranen, vielfach verzweigten Netzen, aufgebaut aus einfachen Formen: In ihrer Kunst tauch Cornelia Büchel tief in eine Welt voller Strukturen ein. Tobias Söldi 13.06.2020, 05.00 Uhr

Cornelia Büchel ist seit 30 Jahren künstlerisch tätig. Bild: Tobias Söldi

Sie gehe mit einer Lupe durch die Welt: «So bin ich einmal von einer Freundin beschrieben worden», erinnert sich Cornelia Büchel. Und sie muss ihr recht geben. Die Flawiler Künstlerin sagt:

«Der Mikrokosmos fasziniert mich, ich schaue gerne in die Tiefe.»

Risse im Betonboden, feine Strukturen in Pflanzen, die Poren eines Pilzes, die Muster auf dem vorbeiziehenden Wasser: Oft stehen solche Wahrnehmungen am Anfang von Büchels Arbeiten.

Lebendigkeit durch Individualität

Auf der Leinwand werden daraus filigrane, vielfach verzweigte Netze, aufgebaut aus einfachen Formen wie Linien, Punkten, Dreiecken oder Kreisen. Gleichmässig breiten sich diese abstrakten Landschaften aus, und doch behalten sie ihre Einzigartigkeiten. Jeder Kreis, jeder Punkt, jede Linie ist ein bisschen anders als seine Nachbarn. Büchel sagt:

«Dadurch werden die Muster regelmässig, aber nie symmetrisch. So entsteht Leben in der Fläche.»

Sie ist überzeugt: Erst die Individualität der kleinsten Einzelteile bringt die Schönheit der Natur hervor – und nicht eine streng organisierte, perfekt umgesetzte Struktur. Und manchmal sind es gerade die Fehler beim Malen – ein zu dicker oder zu dünner Strich –, die den kreativen Prozess vorantreiben und neue Formen entstehen lassen.

Den Lockdown künstlerisch verarbeitet

Genauso lebendig wirkt ihr Atelier, eine weitläufige, in die Jahre gekommene Wohnung mit knarrendem Boden und abblätterndem Putz an der Wand, dessen Türen sie im Rahmen des Projektes «*5ünfstern» im Herbst öffnet. Seit acht Jahren arbeitet die gelernte Handarbeitslehrerin bereits hier. «Fast jeden Tag», wie sie sagt. Längst ist sie hauptberuflich als Künstlerin und Kunsthandwerkerin tätig.

An den Wänden hängen fertige Bilder, Textschnipsel und Skizzen, im Gestell stehen Pinsel, Farbkästen und Stifte, in einer Kiste stapeln sich kleine Faltbüchlein, sogenannte Leporellos. In ihnen hat Büchel die Zeit des Lockdowns künstlerisch verarbeitet.

Abstrakte Netze, konkrete Worte

Auch mit Worten: Angst und Unsicherheit kommen da genauso zur Sprache wie der plötzliche Überfluss an Zeit. Immer wieder, erzählt Büchel, tauchen während der meditativen Arbeit an ihren Netzen Worte auf, Sätze oder Gedanken, die dann in ihre Arbeit einfliessen.

Genauso bilden auch Figuren und Gegenstände einen konkreten Gegenpol zur abstrakten Welt der Muster: Vögel aus Draht, Frauengesichter, Pflanzen. Aber:

«Die Arbeit an Strukturen ist für mich überraschender, es gibt mehr zu ergründen.»

Den Lichtspiegelungen auf der Spur

In den vergangenen Wochen hat jedoch etwas anderes Büchels Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Lichtspiegelungen. Sie sei zufällig während Ostern darauf gekommen, als die Keramikteller auf dem Tisch das Sonnenlicht in vielfältigen Formen an die Wand spiegelten. Die Fotos davon hängen bereits im Atelier.

Und auf ihrem Smartphone zeigt sie kurze Videoaufnahmen von Sonnenstrahlen, die sich auf der Wasseroberfläche spiegeln und tanzende Muster an die Wand werfen. Büchel sagt:

«Das Spektakuläre im Unscheinbaren entdecken, das macht mich glücklich.»

Und die Suche wird weitergehen. Ihre nächste Ausstellung im Schloss Dottenwil in Wittenbach im Februar des kommenden Jahres will sie unter anderem diesen Lichtspiegelungen widmen. «Es ist noch nichts ausgereift. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da an etwas dran bin», sagt Büchel.

Hinweis: Im Rahmen von «*5ünfstern» ist Cornelia Büchels Atelier (Mittelgasse 25, Flawil) am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August, von 12 bis 17 Uhr geöffnet sowie am Samstag und Sonntag, 30. Oktober und 1. November, ebenfalls von 12 bis 17 Uhr. Noch bis Ende Juli sind Büchels Arbeiten in der Goldschmiede Sybille Gut in Lichtensteig zu sehen. Weitere Infos: www.fuenfstern.com.