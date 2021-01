Stefanie Schmid ist seit September 2020 neue Leiterin des Asylzentrums Thurhof in Oberbüren.

Bild: Arthur Gamsa

Oberbüren «Der Mensch steht im Vordergrund»: Die neue Leiterin des Asylzentrums Thurhof in Oberbüren im Gespräch Gerade einmal seit einem Monat war Stefanie Schmid Leiterin des Asylzentrums, als siebzehn Bewohner und drei Mitarbeiter sich mit Covid-19 infizierten. Enrico Kampmann 30.01.2021, 17.00 Uhr

Stefanie Schmid ist seit September vergangenen Jahres die neue Leiterin des Asylzentrums Thurhof in Oberbüren. Die heute 38-Jährige fing dort vor acht Jahren als Köchin an und arbeitete sich stetig nach oben. Nur wenige Wochen nach ihrem Antritt als Leiterin des Zentrums brach dort das Coronavirus aus.

Im September 2020 übernahmen Sie die Leitung des Asylzentrums Thurhof, Mitte Oktober brach das Virus bei Ihnen aus. Was für eine Feuertaufe. Wie haben Sie reagiert?

Stefanie Schmid: Als die ersten positiven Tests vorlagen, wurde der Thurhof unter Quarantäne gestellt und von Sicherheitsmitarbeitern abgesperrt. Die Bewohner durften nicht mehr raus und keine Besucher mehr rein. Es war eine grosse Herausforderung, innerhalb weniger Minuten so schwerwiegende Entscheidungen treffen zu müssen, und manchmal schwierig, den Bewohnern über die Sprachbarriere hinweg die Situation zu erklären.

Gab es Probleme?

Glücklicherweise hatten wir bereits im März, als alles losging, intern ein Team geschaffen, das sich mit Corona auseinandergesetzt und entsprechende Pandemiepläne erarbeitet hat. So waren wir, als im Oktober der Ernstfall eintraf, recht gut vorbereitet.

17 Bewohnerinnen und Bewohner und drei Mitarbeiter haben sich infiziert. Gab es auch schwere Verläufe?

Nein, zum Glück nicht. Wir hatten bereits im März Bewohner, die zu Hochrisikogruppe gehören, in einer von uns betreuten Wohnung in St.Gallen untergebracht, um sie besser zu schützen.

Welche Massnahmen werden im Thurhof getroffen, um das Virus in Schach zu halten?

Ausser auf den Zimmern herrscht überall Maskenpflicht. Die Personenanzahl bei jeglichen Aktivitäten wie Schule oder in den Beschäftigungsprogrammen ist auf maximal fünf reduziert und gewisse Sachen mussten wir ganz einstellen, wie zum Beispiel Sport. Das macht es nicht einfacher, Fussball ist unter den Bewohnern sehr beliebt. Es herrscht zudem ein Besuchsverbot und die bewilligten Absenzen am Wochenende sind gestrichen. Normalerweise ist es den Bewohnern erlaubt, am Wochenende auswärts zu übernachten.

Sorgt das für Unmut?

Die fehlenden bewilligten Absenzen machen einigen Bewohnern sehr zu schaffen, gerade denjenigen, die Familienangehörige in der Schweiz haben. Im November kam zum Beispiel eine Mutter mit Kindern aus Afghanistan bei uns an. Der Ehemann lebt schon länger in der Gemeinde, doch seine Familie darf ihn nicht besuchen und er sie auch nicht. Er kommt manchmal vorbei, um Essen und anderes für sie vorbeizubringen. Er übergibt uns die Sachen und seine Ehefrau nimmt sie danach entgegen. Am Wochenende dürfen sie sich während des Tages ausserhalb des Geländes sehen, aber bei ihm übernachten kann die Familie nicht.

Das Zentrum für Asylsuchende Thurhof im Sommer. Bild: Urs Bucher

Ist die Lage wegen Corona angespannter als sonst?

Nein, die Stimmung ist erstaunlich gut. Allgemein ist die Lage in den kälteren Monaten immer etwas angespannter, weil die Leute nicht raus können. Und natürlich sind sie auch coronamüde. Wir würden uns alle über Lockerungen freuen. Doch es ist sehr viel Verständnis von Seiten der Bewohner vorhanden.

In den Bundesasylzentren herrscht wegen Corona momentan akuter Platzmangel. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Momentan sind nur 63 der 120 verfügbaren Plätze belegt. So können wir die Leute gut aufteilen und es teilen sich nie mehr als zwei bis drei ein Zimmer. Natürlich gibt es etwas weniger Ausweichmöglichkeiten, aber wegen der geringen Auslastung sitzen die Menschen wenigstens nicht zu sehr aufeinander.

Sie arbeiteten vor der Übernahme der Leitung bereits 8 Jahre im Thurhof. Wie sind sie hier gelandet?

Ich bin gelernte Köchin und habe 2012 als Programmleiterin in der Küche angefangen. Dann habe ich mehrere Weiterbildungen im Führungsbereich gemacht und als 2015 eine Stelle in der Teamleitung frei wurde, durfte ich diese übernehmen. So bin ich immer weiter hochgerutscht und habe jede Abteilung hier einmal geleitet, von der Küche bis zur Nachtwache. Ich kenne den Betrieb wie meine Hosentasche.

Sie haben keine Ausbildung im sozialen Bereich?

Nicht im eigentlichen Sinne. Ich habe ein Certificate of Advanced Studies (CAS) in Leadership und Führung im Sozial- und Gesundheitswesen von der Ostschweizer Fachhochschule gemacht. Und während der acht Jahre hier habe ich viel von der Leitung mitbekommen und hatte zudem immer grosse Unterstützung vom Migrationsamt.

Stefanie Schmid hat jede Abteilung im Thurhof einmal geleitet, bevor sie die Gesamtleitung übernahm.

Bild: Arthur Gamsa

Was bewegte Sie als gelernte Köchin dazu, ins Asylwesen zu wechseln?

Meine Motivation war es, mit Menschen zu arbeiten. Klar hat man Budgetvorgaben – und nicht wahnsinnig hohe – und vielerlei Einschränkungen in dem, was man tun darf. Aber am Ende kann ich die Leute hier ein Stück weit in ihrem Leben begleiten und im Rahmen meiner Möglichkeiten schauen, dass es ihnen gut geht. Der Mensch steht hier im Vordergrund.

Ist es manchmal schwierig für Sie, wenn Bewohner nach einem langen Aufenthalt bei Ihnen keine Aufenthaltsbewilligung bekommen und gehen müssen?

Ja, am Anfang war das sehr belastend für mich. Manche Bewohner wachsen einem ans Herz. Und man weiss, dass es oft gefährlich ist, wo sie herkommen oder, dass sie keine Perspektiven haben. Einige Familien sind nach dem negativen Entscheid untergetaucht, vor Angst, in ihr Herkunftsland zurück zu müssen. Aber mit der Zeit bekommt man eine dickere Haut. Ich tue, was in meinen Möglichkeiten steht, mehr kann ich nicht. Es ist wichtig, dass einem das bewusst ist, wenn man an einem solchen Ort arbeitet.

Wo gibt es im Asylwesen noch Handlungsbedarf?

Das liegt nicht in meiner Kompetenz.

Und wenn es in Ihrer Kompetenz läge?

Bei der Aufenthaltsdauer der Menschen. Seit zwei Jahren sind wir ein Zentrum mit Integrationscharakter. Die Leute sind maximal sechs Monate bei uns, während sie darauf warten, dass über ihren Asylantrag entschieden wird. Das reicht nicht immer, um Personen mit einem Bleiberechtsentscheid so auf ein Leben in der Gemeinde und die Integration in unsere Gesellschaft vorzubereiten, wie ich es mir wünschen würde.

Was ist dabei das Problem?

Das A und O ist die Sprache. Hier haben sie täglich Unterricht, aber wenn sie einmal aus dem Zentrum ausgetreten sind, ist die Gemeinde zuständig. Zudem sind die interkulturellen Anpassungen auch bei der vorwiegend grossen Integrationsbereitschaft der Bewohnenden sehr herausfordernd und benötigen Schulung und Zeit.