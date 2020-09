Der Kampf ums Niederhelfenschwiler Gemeindepräsidium: Die drei Kandidaten stellen sich vor Drei Kandidaten möchten sich am 27. September zum neuen Präsidenten der Politischen Gemeinde Niederhelfenschwil wählen lassen. Warum sie kandidieren und was sie antreibt – wir stellen die drei Kandidaten vor. Hans Suter 16.09.2020, 17.13 Uhr

Die Kandidaten für das Niederhelfenschwiler Gemeindepräsidium: (von links) Wilhelm Bläuer, Peter Zuberbühler und Damian Gahlinger. Bild: Christof Lampart

Niederhelfenschwil hat nicht nur den längsten zusammengeschriebenen Namen der Schweiz. Die Gemeinde darf sich auch eines einzigartig starken Zusammenhalts und Engagements in der Bevölkerung rühmen. Als Zeichen dessen darf auch das Interesse an der Politik gewertet werden. Obwohl die drei Dörfer Niederhelfenschwil, Lenggenwil und Zuckenriet (im Volk kurz NLZ genannt) zusammen gerade mal um die

3200 Einwohnerinnen und Einwohner zählen, kommt es in drei Gremien zu Kampfwahlen: Um das Gemeindepräsidium bewerben sich drei Kandidaten, um drei Sitze im Gemeinderat sechs Personen und um die fünf Sitze in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ebenso sechs. Bemerkenswert ist dies vor allem vor dem Hintergrund, dass sich in zunehmend mehr Gemeinden nur noch mit Mühe und Not alle Ämter besetzen lassen.

Das Gemeindepräsidium ist begehrt und umkämpft

Mit dem Verzicht von Gemeindepräsident Simon Thalmann war von vornherein klar, dass es per 1. Januar 2021 ein neues Gemeindeoberhaupt geben wird. Doch wer soll es werden? Um diese Frage zu beantworten, wurde eine Findungskommission eingesetzt. Fündig geworden ist sie in der Person von Peter Zuberbühler. Der parteilose nebenamtliche Gemeindepräsident von Wasterkingen und Geschäftsführer eines Handelsunternehmens in Frauenfeld kann somit als offizieller Kandidat antreten. Konkurrenz erhält er von Damian Gahlinger (SVP) und Wilhelm Bläuer. Gahlinger ist stark verwurzelt in der Gemeinde und ist einer von 18 Kantonsräten des Wahlkreises Wil. Wilhelm Bläuer ist weniger bekannt in der Gemeinde, sieht seine Chancen aber in seinem umfassenden Rucksack.

Ein zweiter Wahlgang ist sowohl beim Gemeindepräsidium als auch beim Gemeinderat denkbar.

Doppelt so viele Kandidaten für den Gemeinderat als Sitze

Der Gemeinderat umfasst fünf Sitze, von denen zwei in einer Direktwahl ermittelt werden: das Gemeinde- und das Primarschulpräsidium. Für das Amt der Schulratspräsidentin tritt einzig die parteilose Esther Nietlispach an, um die vier Sitze im Schulrat bewerben sich vier Kandidierende. Um die drei verbleibenden Sitze im Gemeinderat buhlen sechs Kandidierende, zwei Frauen und vier Männer. Dem Zufall geschuldet ist, dass mit Rudolf Gschwend nur ein einziger Bisheriger antritt.

Zu Kampfwahlen kommt es auch in der GPK. Um einen der fünf Sitze kandidieren Simon Bernhardsgrütter (bisher), Diego Flury (bisher), Jens Wiebe (bisher), Veronika Künzler Bläuer, Beat Mehltretter und David Meienhofer.

Keine Kampfwahlen gibt es dagegen in der Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg. Weder das Präsidium noch die vier Sitze im Schulrat sind umstritten; gleiches gilt für die fünfköpfige GPK. Ebenso entspannt geht es bei den Korporationen zu. In allen Gremien stimmt die Zahl der Mandate mit jener der Kandidierenden überein.

Die Kandidaten für das Gemeindepäsidium stellen sich vor und beantworten fünf Fragen zur ihrer Motivation und Qualifikation sowie wo sie Potenzial der Gemeinde sehen.

Willhelm Bläuer Bild: PD

Alter: 56 Jahre

Alter: 56 Jahre

Zivilstand: verheiratet (1 Tochter)

Wohnort: Zuckenriet

Beruf: Unternehmensberater

Partei: parteifrei

Mein Leitsatz: Die hohe Lebensqualität erhalten, indem mit den zur Verfügung stehenden Flächen und Ressourcen sorgsam umgegangen wird – und dies mit gesundem Finanzhaushalt.

Was treibt Sie an, Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil werden zu wollen?

Unsere Gemeinde zeichnet sich durch ihre einzigartige grüne Umgebung und die gleichzeitig hervorragende Verkehrsanbindung aus. Diese selten kombinierten Vorteile sollten wir für künftige Generationen sichern. Die aktuelle Ortsplanungsrevision öffnet einer unnötigen Überbauung die Tür. Im Dialog mit den Einwohnern möchte ich Lösungen finden, um dies abzuwenden.

Welche Qualifikationen bringen Sie mit, die Sie Ihrer Ansicht nach für dieses politische Amt befähigen?

Als ausgebildeter Betriebswirt bringe ich langjährige Erfahrung in Strategie-, Budgetierungs- und Finanzierungsfragen mit. Dabei habe ich auch mit diversen öffentlichen Verwaltungen eng zusammengearbeitet. Meine Stärke ist es, Lösungen zu finden und deren Akzeptanz von allen Beteiligten zu sichern. Ich habe mit einem kooperativen Führungsstil diverse Teams geleitet.

Wo und für was steht die Drei-Dörfer-Gemeinde Niederhelfenschwil in Ihren Augen heute?

Dank der Fusion unserer drei Dörfer vor mehr als 200 Jahren übernahm NLZ damals eine Vorreiterrolle. Ohne ihren eigenen Charakter zu verlieren, sind unsere Dörfer ausgewogen weitergewachsen und haben dennoch ihren ländlichen Charme bewahrt. Indem wir dies bewusst weiterpflegen, wird NLZ erneut zur «Trendsetterin» und kann damit die Lebensqualität aller sichern.

In welchen Bereichen sehen Sie noch Potenzial für die Gemeinde?

Bei der überregionalen Vermarktung (auch online) unserer hervorragenden lokalen Produkte kann die Gemeinde den Landwirten Unterstützung anbieten. Neben dem Erhalt der Schulen soll die ältere Generation ihren Lebensabend im bekannten Umfeld verbringen können: Bereitstellung von mehr Raum für «Wohnen im Alter».

Welches sind Ihre grössten Wünsche für die Gemeinde, an deren Erfüllung Sie arbeiten möchten?

Stabile Finanzen, sodass trotz möglicherweise steigender Ausgaben der Steuerfuss gesenkt werden kann. Dies dürfte sich nur mit der Ansiedlung von gewinnträchtigen, emissionsfreien Unternehmen realisieren lassen. Von der dynamischen Entwicklung in der Region St. Gallen–Bodensee sollten wir auch profitieren können.

Damian Gahlinger Bild: PD

Alter: 46 Jahre

Alter: 46 Jahre

Zivilstand: verheiratet (3 Kinder)

Wohnort: Niederhelfenschwil

Beruf: Geschäftsführer, Maurer

Partei: SVP

Mein Leitsatz: Ich setze mich immer für das Wohl aller ein, vorab auch für jene, die sich nicht gut wehren können. Ich kenne die Gemeinde mit ihren Dörfern und ihre Stärken und Bedürfnisse.

Was treibt Sie an, Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil werden zu wollen?

Mich spornen die Ideen und Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger an, um die Gemeinde gut und sicher in die Zukunft zu leiten. Ich möchte meine Vielseitigkeit im Denken und Handeln, mein berufliches Wissen und meine Dossiersicherheit in verschiedenen Gesetzen für unsere Gemeinde einsetzen. Wichtig ist auch, unsere Dörfer sprich Strukturen zu kennen.

Welche Qualifikationen bringen Sie mit, die Sie Ihrer Ansicht nach für dieses politische Amt befähigen?

Seit 17 Jahren führe ich meine eigene Firma. In all den Jahren mit über 800 Baustellen durfte ich viele Menschen, aber auch verschiedene Facetten kennen lernen. Ein Teil des Erfolges liegt sicherlich an meiner Ausdauer und Entschlussfähigkeit. Politisch wurde ich im März als Kantonsrat bestätigt. Mit ein Grund ist sicherlich meine praktische und bürgerfreundliche Denkweise.

Wo und für was steht die Drei-Dörfer-Gemeinde Niederhelfenschwil in Ihren Augen heute?

Die wunderbaren Dörfer stehen für mich für die Vielfältigkeit und Selbstständigkeit; dank dieser drei Dörfer haben wir eine attraktive Gemeinde. Die Vereine sind das Paradebeispiel für die Vielfältigkeit, die Kooperationen für das Funktionieren, die Sproochbrugg für das Miteinander. Die ländliche Familiengemeinde Niederhelfenschwil ist pure Lebensqualität in jedem Alter.

In welchen Bereichen sehen Sie noch Potenzial für die Gemeinde?

Potenzial besteht sicherlich in der Verbesserung der Schulwegsicherheit (Beispiel Hegiberg), beim Wohnen im Alter (Vorbild: Rotachhof) und dem weiteren Ausbau der ÖV-Verkehrsverbindungen (z. B. Richtung Bischofszell). Wichtig ist auch, die Anliegen der Landwirtschaft zu kennen und Verständnis für die Produktion der Nahrungsmittel aufzubringen. Ein grosses Problem ist Littering.

Welches sind Ihre grössten Wünsche für die Gemeinde, an deren Erfüllung Sie arbeiten möchten?

Es ist vorab ein gutes Miteinander, der Erhalt der drei Primarschulen und die Eigenständigkeit der drei Dörfer. Eine grosse Herzensangelegenheit ist ein Radweg nach Oberbüren. Weiter ist mehr Transparenz in allen Bereichen angebracht; dies hat in den letzten Jahren gefehlt. Dadurch hat das Bürgervertrauen immer mehr gelitten.

Peter Zuberbühler Bild:PD

Alter: 46 Jahre

Alter: 46 Jahre

Zivilstand: verheiratet (6 Kinder)

Wohnort: Wasterkingen

Beruf: Kaufmann

Partei: parteilos

Mein Leitsatz: Die Zukunft lässt sich nur gemeinsam mit allen Anspruchsgruppen gestalten. Ausschluss ist keine Option. Offen, ehrlich und direkt – so funktioniere ich.

Was treibt Sie an, Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil werden zu wollen?

Diese Aufgabe empfinde ich als sinnvoll. Bisher habe ich mich seit einigen Jahren nebenberuflich damit beschäftigt. Dabei habe ich diese Aufgabe weiter kennen und schätzen gelernt. So ist der Gedanke gereift, mich künftig vollständig auf eine solche Aufgabe zu konzentrieren. Dabei bin ich auf das frei werdende Gemeindepräsidium gestossen, deshalb bewerbe ich mich.

Welche Qualifikationen bringen Sie mit, die Sie Ihrer Ansicht nach für dieses politische Amt befähigen?

Meine Behördentätigkeit seit zehn Jahren als Gemeinderat, seit sechs Jahren als Gemeindepräsident und mein Engagement als Schulpräsident seit zwei Jahren geben mir ein gewisses Rüstzeug für diesen Bereich. Diese Kombination mit meinen privatwirtschaftlichen Führungserfahrungen kann ich einbringen. Somit denke ich, dass ich einen soliden Hintergrund mitbringe.

Wo und für was steht die Drei-Dörfer-Gemeinde Niederhelfenschwil in Ihren Augen heute?

Heute bringe ich den «Aussenblick» mit. Persönlich habe ich den Eindruck, dass die drei Dörfer eine bemerkenswerte Infrastruktur erschaffen und erhalten haben. Zudem verfügen die Dörfer über ein sehr gesundes Miteinander, das auch Kontroversen zulässt. Die drei Dörfer sollen die Struktur, die Errungenschaften und das Miteinander erhalten und weiter ausbauen können.

In welchen Bereichen sehen Sie noch Potenzial für die Gemeinde?

Verschiedene Rahmenbedingungen wurden über einige Jahre geschaffen oder sind in Arbeit – diese Themen gilt es, weiterzutreiben. Da und dort lohnt sich ein kritischer Blick hinter die Kulissen. Zusammen mit allen Beteiligten lassen sich auch in Niederhelfenschwil Potenziale ermitteln und erschliessen. Dafür werde ich mich mit der neu zusammengesetzten Behörde einsetzen.

Welches sind Ihre grössten Wünsche für die Gemeinde, an deren Erfüllung Sie arbeiten möchten?

Gesunde Gemeindefinanzen als wichtige Basis. Ein sinnvoller, gezielter Einsatz der bestehenden Ressourcen erscheint mir wichtig. Sie werden von mir keine Versprechungen hören, die ich nicht halten kann. Offene Kommunikation ist mir wichtig.