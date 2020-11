Der «gehörlose» Betrüger von Flawil wurde gefasst – ist aber bereits wieder auf freiem Fuss Ein Betrüger gaukelte einem Rentner in Flawil vor, für eine Gehörlosenorganisation Spenden zu sammeln. Dabei entriss er ihm eine Hunderternote und floh. Tage später konnte der Täter gefasst werden. Ihm droht nun ein Strafbefehl. Hans Suter 10.11.2020, 11.52 Uhr

Eine Stresssituation oder kurze Unachtsamkeit – und die Note ist weg.

Bild: Walter Schwager

Als Erwin Bühler am Montag, 2. November, in der Migros Flawil einige Besorgungen machte, ahnte er noch nicht, dass er Minuten später Opfer eines Betrügers werden würde. Beim Anstehen an der Kasse beschlich ihn das Gefühl, von einem Mann beobachtet zu werden. Dieses Gefühl sollte den Rentner nicht täuschen.

Situation eiskalt ausgenützt

Als sich der Flawiler in die Tiefgarage zu seinem Auto begab, war der Fremde nicht mehr zu sehen. Kaum hatte Erwin Bühler das Parkfeld verlassen, stand der Mann plötzlich neben ihm und klopfte an das Seitenfenster. «Ich habe das Fenster geöffnet, um zu fragen, was los sei», erinnert sich der Pensionierte. «Da hielt er mir auch schon einen Karton hin mit der Aufschrift, er sei gehörlos und sammle Geld für eine Hilfsorganisation für Gehörlose.» Bühler hatte Mitleid und nahm sein Portemonnaie hervor. Er hatte aber kein Kleingeld, nur eine Hunderternote zum Wechseln.

Tatort: Tiefgarage Migros Flawil. Geschickt nützte der Betrüger die entstehende Stresssituation in der Nähe der Ausfahrt aus. Bild: Hans Suter

Bereits hatte sich hinter dem Auto Bühlers eine Kolonne wartender Fahrzeuge gebildet, die aus der Tiefgarage ausfahren wollten. Dann geschah es: Der Mann küsste ihm zum Dank die linke Hand - und mit einer schnellen Handbewegung riss er ihm sogleich die Hunderternote aus der Hand und rannte davon. Nach erfolgloser Suche im Einkaufszentrum und im Quartier wandte sich Bühler an die Kantonspolizei St.Gallen.

Drei Tage später am gleichen Ort erwischt

Dann geschah das Unerwartete. Drei Tage später, am Donnerstag, begab sich der Betrüger erneut in die Migros Flawil. Er hatte die Rechnung aber ohne den Geschäftsführer gemacht. Dieser informierte sogleich die Polizei. «Um 16.15 Uhr haben wir eine Meldung wegen eines Bettlers erhalten», bestätigt Polizeisprecher Florian Schneider. Die Polizisten hätten den mutmasslichen Klemmbrettbetrüger, wie solche Täter wegen des verwendeten Klemmbretts genannt werden, angehalten und eine polizeiliche Festnahme für 24 Stunden verfügt. Daraufhin wurde Erwin Bühler von der Polizei zur Identifikation des Mannes auf den Polizeiposten gebeten. «Es war keine direkte Gegenüberstellung», sagt Bühler.

«Es wurden mit zur Identifikation Fotos gezeigt. Ich erkannte den Täter sogleich.»

Am Freitagabend, noch vor dem Ablauf der 24-Stunden-Frist, ging der Fall an die Staatsanwaltschaft.

Täter ist wieder auf freiem Fuss

Beatrice Giger, Mediensprecherin Staatsanwaltschaft Kanton St. Gallen Bild: PD

Ist der Betrüger geständig? Bei laufenden Verfahren ist die Staatsanwaltschaft in der Regel sehr zurückhaltend mit Auskünften. Das ist auch hier der Fall. «Über das Aussageverhalten einer beschuldigten Person machen wir während eines laufenden Verfahrens keine Aussagen», heisst es auf Anfrage. Die Frage, ob sich der Mann in Untersuchungshaft befindet oder wieder auf freiem Fuss bewegt, wird aber beantwortet: «Der Beschuldigte ist auf freiem Fuss. Er muss mit einem Strafbefehl wegen Betrugs und Vergehens gegen das Markenschutzgesetz rechnen», sagt Beatrice Giger, Medienbeauftragte Staatsanwaltschaft St.Gallen.

Verdacht: Einzeltäter in organisierten Strukturen

Um wen handelt es sich? Ist es Einzeltäter oder handelt es sich um organisierte Kriminalität? «Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 50-jährigen rumänischen Kriminaltouristen», sagt Beatrice Giger. «Im konkreten Verfahren ist von einer Einzeltäterschaft auszugehen; im Hintergrund dürften jedoch organisierte Strukturen vorliegen, wobei diese erfahrungsgemäss kaum oder nur sehr schwierig aufzudecken sind.» Der Beschuldigte habe ausserdem keine weiteren Taten zugegeben. Und über allfällige Vorstrafen könne die Staatsanwaltschaft nichts sagen.

Bleibt die Frage, ob Geld sichergestellt wurde und was mit dem ergaunerten Geld geschieht. Die Antwort seitens der Staatsanwaltschaft ist kurz und keine Überraschung: «Beim Beschuldigten konnte kein Geld sichergestellt werden.»