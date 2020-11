Der Chef, der es hinbiegen soll – ein Gynäkologe mit Wiler Wurzeln muss den Ruf der Frauenklinik des Universitätsspitals Zürich retten Die Klinik für Gynäkologie des Universitätsspitals Zürich ist in Verruf geraten, weil der frühere Chefarzt falsch abgerechnet haben soll. Kurz vor seiner Pensionierung stellt sich der Gynäkologe Gabriel Schär einer grossen Aufgabe. Lara Wüest 13.11.2020, 05.00 Uhr

Gabriel Schär, neuer Chefarzt der Klinik für Gynäkologie am USZ, schreckt auch kurz vor der Pensionierung nicht vor grossen beruflichen Herausforderungen zurück. Tobias Garcia

Eigentlich wollte es Gabriel Schär bis zu seiner Pensionierung in zwei Jahren ruhig angehen. Seine Nachfolge als Chefarzt der Frauenklinik des Kantonsspitals Aarau war schon länger geregelt, seither gehörten seine Abende wieder seiner Frau und dem Sport. «Ich hatte endlich einmal etwas Freizeit», sagt er. Am Montagabend spielte er Tennis, am Donnerstagabend Fussball.

Die Wochenenden verbrachte er mit seiner Frau auf dem Golfplatz oder im Sattel seines Rennvelos. Zwischendurch traf er seine beiden Kinder in Zürich. Schär schmiedete Pläne für den dritten Lebensabschnitt, damit sich die Langeweile nicht in sein Rentnerleben einschleicht. Nahm ein Mandat im Verwaltungsrat vom Kantonsspital Obwalden und eines in jenem vom Spital Thun an.

Doch dann kam alles anders: Jetzt sitzt der Gynäkologe mit Wiler Wurzeln im Chefsessel der gynäkologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich (USZ). Viel Freizeit bleibt ihm nicht. Denn Schär muss den Ruf einer Klinik retten.

20 Jahre Chefarzt in Aarau

Die Klinik für Gynäkologie des Universitätsspitals Zürich ist Anfang Jahr in Verruf geraten, weil der damalige Chefarzt seine Operationstätigkeit falsch abgerechnet haben soll. Das mediale Echo war gross. Kurz darauf trennte sich das Unispital vom Direktor – so heissen die Chefärzte am USZ –, eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Die Suche nach einem Nachfolger führte die Spitalleitung des Zürcher Unispitals ans Kantonsspital Aarau, wo Gabriel Schär als Chefarzt der Frauenklinik die Fäden 20 Jahre in der Hand hatte. Anfang Oktober hat Schär nun seine neue Stelle in Zürich angetreten. Bis Ende Jahr noch zu 50 Prozent, weil das Spital in Aarau nicht von heute auf morgen auf ihn verzichten konnte.

An einem Donnerstagnachmittag, an dem Covid-19 auch die Frauenklinik des Universitätsspitals Zürich fest im Griff hat, sitzt Schär in seinem neuen Büro und erzählt, wie es dazu gekommen ist.

Berufswunsch: Herzchirurg

Gabriel Schär, mittelgross, sportlich, wirkt wie einer, der nichts dem Zufall überlässt. Seine Sätze formuliert er überlegt, seine Gesten sind kontrolliert. Das Haar ist vorsichtig mit Gel frisiert, das weisse Hemd unter dem weissen Kittel bis oben zugeknöpft. Seine blauen Augen hinter den schwarzen Brillenrändern versprühen Energie, wenn er spricht. Schär sagt:

«Ich bin ein Alphatier,

wie viele anderen Ärzte auch.»

Sein Büro ist spärlich eingerichtet, fast unpersönlich. Einzig die fünf farbigen Bilder an den sonst kahlen Wänden zeugen davon, dass ihm auch noch anderes wichtig ist als seine Arbeit.

Aufgewachsen ist Schär in Zürich. «Ich bin ein Zürichsee-Bub», sagt er. Doch als er 13 Jahre alt war, zog es seinen Vater, einen Wiler, zurück in die Heimat. Auch weil ihm dort eine Stelle angeboten wurde, die ihn reizte: Schärs Vater wurde Direktor der Psychiatrie Wil und blieb viele Jahre. Schärs Mutter, die als Kind während des Zweiten Weltkrieges aus Paris in die Schweiz gekommen war, fasste als Journalistin beruflich Fuss in der neuen Heimat. Bis heute lebt sie in der Äbtestadt.

Nur für den Sohn begann damals keine einfache Zeit. Er sagt:

«Ich war kein guter Schüler, Sport und Technik haben mich mehr interessiert.»

Mit den Lehrern der Sekundarschule in Wil kam er nicht zurecht.

Nach zwei Jahren schickten ihn seine Eltern deshalb ins Internat in Sarnen in der Innerschweiz. Dort konnte er endlich dem nachgehen, was ihn mehr interessierte als Mathematik oder Grammatik. Er spielte Fussball und Theater oder las medizinische Fachbücher. «Das hat für mich gut funktioniert», sagt er. Bald war auch klar, was er nach der Matura machen würde: Schär wollte Medizin studieren. Und später Herzchirurg werden.

Auf der Gyni gelandet

Das Studium schloss er erfolgreich ab. Doch damals, als es für das Medizinstudium noch keinen Numerus clausus brauchte, waren die Stellen auf dem Arbeitsmarkt hart umkämpft. Erst nach längerem Suchen fand Schär eine Stelle am Kantonsspital St. Gallen. Allerdings nicht als Herzchirurg: «Ich bin auf der Gyni gelandet», sagt er und lacht.

Die Kombination von chirurgischen Eingriffen – dafür habe er Talent – und dem «Umgang mit Menschen» gefiel ihm. An mehreren Kliniken in der Schweiz sammelte Schär als Assistenzarzt und Oberarzt Erfahrung. Für eine längere Zeit auch an der Frauenklinik am USZ. Sein Mentor, den er einst am Spital in St. Gallen traf, holte ihn nach Zürich.

«Das Unispital hat eine grosse Ausstrahlung»

Dass er nun auf demselben Sessel sitzt wie einst sein berufliches Vorbild, erfüllt Schär mit Stolz. Es war ein wichtiger Grund dafür, dass er die Stelle annahm. Ein bisschen war es aber auch der Status, der ihn dazu bewog. «Das Unispital hat eine grosse Ausstrahlung», sagt er.

Den Preis, den er für diesen Status bezahlt, mag manchen hoch vorkommen. Statt auf dem Tennisplatz oder dem Fussballfeld verbringt Schär seine Abende mit Patientenakten oder Mitarbeitergesprächen. Schär schreckte das nicht ab. Er sagt:

«Ich habe an der Frauenklinik vom Unispital meine Karriere lanciert. Es gefällt mir, sie auch hier zu beenden.»

Gut eine Stunde hat sich Schär für das Gespräch an diesem Donnerstag freigeschaufelt. Und eigentlich fehlt ihm auch dafür die Zeit. Wenn er in Zürich ist, arbeitet er rund um die Uhr: Um 6.30 steigt Schär jeweils in Aarau, wo er seit vielen Jahren mit seiner Frau lebt, in den Zug. Oft kommt er erst spät am Abend zurück. Am Morgen steht er meistens im Operationssaal. Später am Tag führt er Gespräche mit Mitarbeitenden. «Das Team», sagt er, «hat unter den Ereignissen der letzten zwölf Monate gelitten.»

Hört man sich intern um, sagen die Leute, er mache es gut. Er sei einer, der zuhört. Keiner, der die Mitarbeiter von oben herab behandle. Dass sein Team ihn mag, freut Schär. Doch er ist sich bewusst, dass sich das auch wieder ändern kann. «Noch musste ich keine Entscheidungen fällen, die den Leuten nicht passen», sagt er.

Erstes Stellenangebot abgelehnt

Wieso das Unispital Zürich gerade auf ihn kam? Schär zuckt mit den Schultern. Die Spitalleitung habe ihn wohl schon länger beobachtet. Ob eine Frau für die Stelle nicht besser gepasst hätte? «Sie suchten eine Person auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, die bereits eine Klinik geführt hat.»

Das erste Angebot, eine Stelle ad interim, lehnte Schär allerdings ab. Lückenbüsser wollte er nicht sein. «Das hätte nicht zu mir gepasst», sagt er. Schär macht keine halben Sachen, wenn er eine Aufgabe angeht, «will er etwas bewirken». Seine Frau hat ihm einmal gesagt, er nehme nie den leichten Weg. Und nun, kurz vor seiner Pensionierung, will er also den guten Ruf der gynäkologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich wiederherstellen. Viel Zeit dafür bleibt ihm nicht: In knapp zwei Jahren wird er 65. Doch er sagt: Wenn seine Nachfolge bis dann nicht geregelt sei, werde er einfach länger arbeiten.