Bildstrecke Der Bootbauer vom Land: Der 15-jährige Uzwiler Jeremias Eilinger hat ein altes Mahagoniboot restauriert Während andere an Töfflis herumschrauben, hat Jeremias Eilinger im Rahmen einer schulischen Projektarbeit ein Motorboot restauriert. 200 Stunden hat er dafür aufgewendet. Die Jungfernfahrt hat das Boot bereits hinter sich. Tobias Söldi 08.08.2020, 05.00 Uhr

Wasser und Boote hätten ihn schon immer fasziniert, erzählt Jeremias Eilinger. Und das, obwohl seine Eltern keine «Böötler» sind, obwohl Uzwil, wo seine Familie wohnt, nicht gerade in Wassernähe liegt. Seine Mutter, Daniela Eilinger, erinnert sich:

«Während unserer Sommerferien am Bielersee verbrachte Jeremias jeweils stundenlang Zeit am Hafen und bestaunte die Boote. Und auch in der Werft schaute er regelmässig vorbei.»

Mittlerweile ist der 15-jährige Realschüler selbst auf dem See unterwegs – mit einem eigenen Mahagoniboot, das er als praktische Abschlussarbeit der 9. Klasse eigenhändig restauriert hat.

Gut 200 Stunden hat er in das Projekt investiert, schätzt Eilinger, erst vor wenigen Wochen liess er das Boot zum ersten Mal erfolgreich ins Wasser. «Das war ein tolles Gefühl», sagt er. Der Stolz ist ihm anzusehen.

Verdeck war eine Herausforderung

Bis der Traum vom eigenen Boot Realität wurde, dauerte es aber. Angefangen hat alles im Frühling 2019. Nach einer Schnupperwoche in einer Werft machte sich der Realschüler auf die Suche nach einem restaurationsbedürftigen Holzboot. Fündig wurde er in Stein am Rhein, wo er ein altes Mahagoniboot Marke Eigenbau entdeckte, das er für 1000 Franken erstand. Eilinger sagt:

«Mein Erspartes reichte gerade.»

Doch schwimmfähig war das Boot noch nicht. Im Gegenteil: «Es war ziemlich demoliert», erinnert sich Eilinger.

In der heimischen Garage machte er sich an die Arbeit. Zuerst musste das Boot abgeschliffen, lackiert und mit einem Unterwasseranstrich gegen Bewuchs von Algen versehen werden – leichte, aber umso zeitintensive Arbeiten, bei denen ihn auch seine Brüder unterstützten.

Unterstützung vom Grossvater

Eine Herausforderung war das Verdeck aus Teakholz im vorderen Teil. «Da musste ich sehr genau arbeiten», erzählt Eilinger, denn die Holzlatten mussten auf den Millimeter genau stimmen. Ganz zufrieden ist er immer noch nicht: «Ich möchte die Stücke noch besser einpassen.»

Aufwendig war auch die Herstellung der Sitzgelegenheit aus Nussbaumholz, musste das ungehobelte Holz doch zu einer gleichmässigen Platte verarbeitet werden. Unterstützung erhielt der Schüler dabei von seinem Grossvater Toni Eilinger und dem Niederuzwiler Schreiner Roman Zürrer. In dessen Werkstatt konnte Eilinger das Boot auch zeitweise unterstellen und daran weiterarbeiten.

Die Nase voll vom Schleifen

Längst nicht alles gelang auf Anhieb, es gab auch Pannen: Als Eilinger die letzte Lackierungsschicht auf die Reling aufgetragen hatte und das verdiente Abendbrot genoss, begann es zu regnen. Es bildeten sich kleine Blasen auf dem Lack. «Ich musste die Reling noch einmal abschleifen und mit zwölf Schichten Lack streichen.»

Überhaupt, das Schleifen: Nach zwei, drei Tagen habe er jeweils die Nase voll gehabt davon. Die Motivation verlor er aber nie:

«Mir macht das Handwerkliche

einfach Spass.»

Und seine Gedanken sind schon beim nächsten Restaurationsobjekt. «Ich bin am Suchen.»

Lehre als Bootbauer

Trotz allem Stolz auf das Resultat sieht Eilinger aber auch Verbesserungspotenzial. Eine Frontscheibe will er noch montieren, einen Steuerstand und zwei Sitze einbauen, eine Badeleiter montieren – und eine Kühlbox wäre auch noch praktisch, findet er.

«Es gibt immer Sachen, die man besser machen könnte.»

Was noch alles möglich ist, das lernt Eilinger bald unter professioneller Anleitung. Am Montag beginnt er die Lehre als Bootbauer bei Boesch Classic Motorboote in Sihlbrugg, einem international bekannten Unternehmen in Sachen Mahagonimotorjachten. Dafür zieht Eilinger nach Steinhausen, zehn Kilometer von Sihlbrugg entfernt, zweieinhalb vom Zugersee. Das Wasser rückt näher.