Der Boom nach dem Lockdown: Die Brockenstuben in der Region scheinen begehrter denn je Die Warenflut während und der Kundenzulauf nach «Corona» bescheren den regionalen Brockis Traumumsätze. Andrea Häusler 15.06.2020, 05.00 Uhr

Renate Kurath, Brocki-Betriebsleiterin in Flawil, und Raphael Hofmann, Bereichsleiter Logistik, präsentieren die neugestaltete Antikabteilung. Bild: Andrea Häusler

«Unser Lager ist rappelvoll. Derartige Warenmengen in so kurzer Zeit – das gab es noch nie.» Renate Kurath, Betriebsleiterin der «Tosam»-Brockenstube auf dem Flawiler Habisareal ist überzeugt: «Viele nutzten die Stay-at-Home-Zeit zum Aussortieren und Entrümpeln.» Der Lockdown und die Kurzarbeit hätten es dem Brockiteam anderseits ermöglicht, die Spenden weitgehend zu bewältigen und vieles zu erledigen, wofür bei Normalbetrieb die Zeit fehlt.

«Aufräumen und entsorgen war angesagt, ausserdem wurden der Antikbereich reorganisiert und die Kleiderabteilung vergrössert, Abläufe angepasst und Renovationen ausgeführt.»

Die Lockdown-Erfahrung in Flawil deckt sich mit jener in Wattwil und Wil. Isabella Pasquali, Chefin des Blaukreuz-Brockishops spricht von «vielen Telefonen, Abholaufträgen und Räumungen während der kurzen Zeit, in der im Hintergrund trotz Lockdown noch gearbeitet werden konnte».

Sortieren, selektionieren, für den Verkauf aufbereiten und ausstellen: Die Arbeit geht weiter. Nicht nur mit frisch angelieferten Artikeln, sondern auch in den Verkaufsräumen. «Ein regelmässiges Umstellen der Waren, erhöht den Anreiz zum Kauf», weiss Isabella Pasquali. Was nach drei Monaten noch im Laden steht, werde in der Regel entsorgt. Das wird in den drei Brockis ähnlich gehandhabt.

Steigende Entsorgungskosten

Unverkäufliches ist und bleibt in den Brockenstuben ein grosses und kostspieliges Thema. 20 bis 30 Prozent der angenommenen Waren müssten letztlich der Endverwertung zugeführt werden, sagt Renate Kurath. Jakob Schweizer, Gesamtleiter der Blaukreuz-Brockishops und Chef in Wil, beziffert den Anteil gar auf rund 50 Prozent. Und die Problematik verschärft sich. Schweizer spricht die kostenpflichtige Papier- und Kartonabfuhr an. Das heisst: Für die Entsorgung von Büchern muss jetzt bezahlt werden. Das falle im Wortsinn ins Gewicht, betont er. Gleichwohl ist ein Verzicht auf die Annahme von Büchern für ihn kein Thema. Der Vollständigkeit des Sortiments wegen. Auch in Wattwil, wo der Büchereingang ohnehin nicht extrem hoch sei, wie Pasquali sagt, und in Flawil, soll weiterhin physischer Lesestoff verkauft werden. «Es würde etwas fehlen», findet Renate Kurath, und auf den publizierten «Annahmestopp» angesprochen, macht sie klar: «Dieser gilt vorübergehend.»

BrockiShop-Leiter Jakob Schweizer setzt mit themenbezogenen Verkaufsbereichen Akzente. Aktuell ist Shabby-Chic angesagt. Bild: Andrea Häusler

Bücher sind das eine, Textilien das andere. Zwar sind Secondhand-Kleider in allen drei Brockenstuben gut verkäuflich. Doch auch hier droht bei der Entsorgung von Ausschussware die Kostenpflicht.

Im Brocki Shop an der Wiler Toggenburgerstrasse stapeln sich die «Texaid»-Säcke. Abgeholt werden sie nicht (mehr). Der Urner Textilverwerter hat die Kooperation mit dem Blauen Kreuz beendet. Damit entfallen auch die Vergütungen. Wo die grünen Textilsäcke landen werden, weiss Jakob Schweizer nicht. «Eventuell in Ungarn. Wenn nicht, gegen Gebühr in die Verbrennungsanlage.»

Lange Warteschlangen am Wiedereröffnungstag

Brockenstuben bleiben trotz Konkurrenz durch Auktionsplattformen wie Ebay und Ricardo oder Verkaufsgruppen in den sozialen Medien gefragt. Auch dank der Möglichkeit, Angebote real zu begutachten, zu testen und allenfalls anzuprobieren. Der Trend zeige gar nach oben, weiss Jakob Schweizer. Seit der Umsetzung des neuen Ladenkonzepts vor rund zwei Jahren seien die Umsätze rasant gestiegen, sagt er. Bei der Wiedereröffnung nach dem Lockdown sei der Laden regelrecht überrannt worden.

«Denkbar, dass die Coronakrise zu einem Umdenken geführt hat, das Bewusstsein für Lokales und den Umweltgedanken gestärkt hat.»

Der Run hält bis dato an, und zwar nicht nur in Wil. «Am ersten Verkaufstag zog sich die Warteschlange vor der Kasse quer durch den Eingangsbereich», sagt Renate Kurath. Und nach wie vor sei die Brocki extrem stark frequentiert. «Offensichtlich wurde die Wiedereröffnung regelrecht herbeigesehnt.» Und dies nicht nur seitens der Kundschaft. Kurath verweist auf die knapp 40 Mitarbeitenden, die hier im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt sind. «Nach acht Wochen freuten sich unsere Leute, wieder einen geordneten, strukturierten Alltag und Kundenkontakt zu haben.»

Volles Lager im Wiler BrockiShop: Die Waren auf dem Regal rechts sind in den vergangenen drei Wochen eingegangen Bild: Andrea Häusler

Neue Ausstellungsthemen und neue Standorte

Volle Lager bedeuten auch regelmässigen Nachschub für die Verkaufsräume: Das hält den Brockibesuch attraktiv. Der Boom dürfte also noch einige Zeit anhalten und die Kassen weiterhin klingeln lassen. Entsprechend bleibt den Standortverantwortlichen Zeit, sich auf die Phase danach vorzubereiten. Im Lager in Wil warten Artikel zu verschiedenen Ausstellungsthemen auf ihren gemeinsamen Verkaufsauftritt im Foyer: Trouvaillen rund um Afrika könnte ein eben solches lauten, sagt Jakob Schweizer. Ausserdem stehe ein Spielwarenmarkt an. Renate Kurath möchte unbedingt den coronabedingt abgesagten Kinoabend nachholen und den Erfolg der Gant vom letzten Herbst wiederholen.

In Wattwil sind die Pläne langfristiger: Der «Brockishop»-Standort neben dem «Jumbo»-Markt wird spätestens im nächsten Frühjahr aufgegeben. Wohin es geht, ist derzeit allerdings noch offen.