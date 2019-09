«Der älteren Generation fehlt der Biss»: Wiler Parlamentspräsident wünscht sich mehr Eigeninitiative der Rentner Knapp 20 Prozent der Menschen in Wil sind über 65-jährig. Im Stadtparlament sitzen jedoch kaum Mitglieder im AHV-Alter. Adrian Zeller

Personen über 60 sind vermögender und gesünder als alle Generationen zuvor. Sie sind kommerziell eine wichtige Zielgruppe, an der Wahlurne bestimmend, im Parlament aber untervertreten. Bild: Gaetan Bally/Keystone



Im Marketing spielen Personen nach 60 eine gewichtige Rolle. Sie werden etwa als «Best Ager» oder «Silver Consumer» bezeichnet. Dank medizinischem Fortschritt und gesunder Lebensweise führen heute viele Menschen im dritten Lebensabschnitt ein sehr aktives Leben. Sie sind für den Tourismus, die Wellness- und Gesundheitsbranche sowie für die Hersteller von Kosmetikprodukten eine interessante, weil zahlungskräftige Kundschaft. Sie erwerben E-Bikes sowie Kleidung für Freizeitsport, buchen Kreuzfahrten und lassen es sich in den Bergbeizen gut gehen.

Enorme Leistungen bei der Freiwilligenarbeit

Trotz gelegentlicher Gelenkbeschwerden, hohen Blutdrucks oder Grauen Stars geben rund Dreiviertel der 70-Jährigen in der Schweiz in Umfragen an, sie würden sich wohl bis sehr wohl fühlen. Dank ihrer im Durchschnitt guten körperlichen Verfassung leisten sie mit Freiwilligenarbeit – beispielsweise im Mahlzeitendienst oder als Tixi-Taxi-Fahrer – einen Beitrag an die Gesellschaft. Gemäss Statistik erbringt die ältere Generation in der Schweiz zudem jedes Jahr rund 100 Millionen Stunden an Leistungen in der familiären Betreuung. Will heissen: Ihre Töchter und Schwiegersöhne können sich beruflich weiterbilden, während die Omas und die Opas auf die Enkel aufpassen und ihnen das Schwimmen oder das Velofahren beibringen.

Werden altersspezifische Bedürfnisse übergangen?

Trotz ihres erheblichen Beitrags an die Allgemeinheit sind Parlamentsmitglieder im AHV-Alter eine Seltenheit. Drohen die spezifischen Bedürfnisse dieser Altersgruppe, übergangen zu werden? Remigius Baerlocher war Stellenleiter von Pro Senectute in Wil. Er kennt die Anliegen der Senioren aus seiner langjährigen Berufspraxis. Als Beispiel für ein altersspezifisches Thema nennt er die Auswirkungen der Fortschritte in der Informatik:

«Die Entwicklung im digitalen Bereich birgt oft das Risiko, dass die älteren Menschen ohne entsprechende Berücksichtigung benachteiligt oder abgehängt werden.»

Dies bedingt seiner Meinung nach eine sorgfältige Planung bei neuen digitalen Angeboten. Und auch bezüglich Pflege macht Baerlocher auf ein Seniorenthema aufmerksam: «Wünschenswert ist eine stärkere Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen sowie eine stärkere finanzielle Beteiligung durch die öffentliche Hand.»

Keinesfalls dürfe die Pflege und Betreuung im Alter in Zukunft nur noch für vermögende Personen finanzierbar sein, betont der pensionierte Sozialarbeiter, der sich in der Freiwilligenarbeit engagiert.

Der Präsident des Wiler Stadtparlaments, Marc Flückiger, reagiert auf die Frage nach ausreichender Repräsentation der AHV-Generation skeptisch.

«Mich stört es in letzter Zeit, dass man überall die Frage stellt, ob alle Gruppen berücksichtigt sind. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass in der Schweiz alles möglich ist, unabhängig von Geschlecht und Alter.»

Nach Flückigers Erfahrung scheitern viele an der Umsetzung ihre Anliegen, weil «der Biss und die Opferbereitschaft» fehlten. «Und da ist es doch einfach, am Schluss nicht sich selbst, sondern anderen die Schuld zu geben.»

«Durchaus gut vertreten»

Der FDP-Politiker bezweifelt, dass die Interessen der Seniorinnen und Senioren in der Wiler Politik zu wenig beachtet werden: «Ich denke, die ältere Generation ist durchaus gut vertreten. Sie möchte vielleicht nicht mehr im Rampenlicht sein und möchte sich auch nicht mehr so stark einbringen.» Er erhalte immer wieder E-Mails, Briefe oder Anrufe von älteren FDP-Mitgliedern, die klar zu politischen Geschäften Stellung nehmen wollen.

Nicht an vorderster Front

Marc Flückiger ist überzeugt, dass es auch an den älteren Personen liegt, sich ausreichend Gehör zu verschaffen: «Ich glaube nicht, dass die Politik gefordert ist. Es ist Sache jedes Einzelnen.» Grundsätzlich sei es doch auch logisch, dass die meisten Menschen Politik im Alter zwischen 30 bis 60 betrieben. «Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mit 65 noch in einem Parlament mitwirke. Ich möchte dies den künftigen Generationen überlassen. Natürlich werde ich noch meine Meinung kundtun und auch wählen gehen. Aber nicht an vorderster Front.»

Ältere Generation ist selbst gefordert

Er spielt den Ball an die Menschen im Rentenalter zurück: «Im Gegensatz zu den Jungen, die oft nicht wissen, wo sie sich einbringen können, weiss die ältere Generation schon aus Erfahrung eher, wo und wie sie sich einbringen kann. Also sind sie selbst gefordert.»