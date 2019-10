Den Brief beim Beck aufgeben - die Poststelle in Bronschhofen wird durch eine Postagentur im Panetarium ersetzt

Die Post in Bronschhofen geht Ende November zu. Als Ersatz entsteht eine Postagentur. Einwohner sind verärgert. Lara Wüest

Die Leistungen der Postagentur im Panetarium sind nicht dieselben wie die der Poststelle. Bild: Reto Martin

Es ist kurz vor Mittag vor der Poststelle in Bronschhofen. Auf der Hauptstrasse rauscht der Verkehr, so manche Leute gehen wohl über die Mittagszeit nach Hause. Immer wieder hält aber auch ein Auto auf dem Parkplatz vor dem himmelblauen Gebäude und Leute steigen aus. Eine ältere Frau trägt ein Päckli unter dem Arm, ein junger Mann hat einen Brief in der Hand.

Schon bald werden sie sich jedoch einen anderen Ort dafür suchen müssen: Die Poststelle an der Hauptstrasse wird am Freitag, 29. November, zum letzten Mal offen sein. Dies teilte die Post der Wiler Zeitung auf Anfrage mit.

«Post läuft doch so gut»

Viele Einwohner können diesen Entscheid nicht nachvollziehen. «Ich finde es schade», sagt etwa Rolf Sieber, Besitzer der Velos-Motos Garage in Bronschhofen. Seine Frau, welche «das Büro macht», geht häufig mit dem Bargeld, das die Siebers mit ihrem Geschäft einnehmen, zur Post. Wo sie ihre Einzahlungen künftig machen werden, weiss Rolf Sieber noch nicht.

Nur noch gut einen Monat in Betrieb: die Poststelle in Bronschhofen. Bild: Lara Wüest

Schärfere Worte findet Maria Burkhalter. Sie ist die Besitzerin des Restaurants Schäfli gleich auf der anderen Strassenseite gegenüber der Post: «Für uns ist das ein riesiger Mist.» Auch sie geht regelmässig mit dem Bargeld, das sie im Restaurant einnimmt, zur Post, um es einzuzahlen. Und wenn sie Münz für die Kasse braucht, kann sie dieses am Schalter wechseln. Um dafür extra zur Post nach Wil zu fahren, fehlt ihr die Zeit. «Nun werde ich dazu verknurrt, Bargeld im Restaurant aufzubewahren», ärgert sie sich. Warum die Post die Filiale schliesst, versteht sie nicht. «Sie läuft doch so gut. Ständig kommen Kunden zu mir auf einen Kaffee, weil am Schalter eine zu lange Schlange ist.»

Auch Privatkunden sind verärgert. Ein jüngerer Mann aus Wil etwa, der an diesem Vormittag noch schnell einen Brief aufgibt und es eigentlich eilig hat, sagt, er fände sie nicht gut, diese Schliessung. Er gebe hier oft einen Brief oder Paket auf, weil die Filiale mit grossem Parkplatz davor mit dem Auto so gut erreichbar sei. Als «Schweinerei» bezeichnet diesen Schritt gar ein älterer Mann, der «auf dieser Post alles macht, ausser einkaufen» und ein paar Häuser die Strasse hoch wohnt. «Ich begreife das nicht.» Auch er findet: «Die Filiale hier läuft doch gut.»

Gemäss Post zu wenige Päckli und Briefe verschickt

Laut Post trügt dieser Eindruck jedoch. «Die Anzahl Pakete und Briefe und auch der Zahlungsverkehr der Schweizer Post sind seit dem Jahr 2000 massiv zurückgegangen. Auch bei der Filiale in Bronschhofen macht sich dieses Kundenverhalten bemerkbar», sagt Thomas Schifferle. Er ist Verantwortlicher der regionalen Kommunikation Ost. Konkrete Zahlen zu den einzelnen Filialen gibt die Post aber nicht heraus.

Postagentur im Panetarium

Mit der Poststelle in Bronschhofen schliesst bereits die zweite Filiale im Raum Wil. Vor über drei Jahren ging bereits diejenige in der Wiler Altstadt zu. Als Ersatz wurde eine Postagentur im Spar-Supermarkt in Rossrüti eingerichtet. Auch in Bronschhofen wird die Post eine solche Agentur eröffnen: in der Bäckerei Panetarium etwas die Hauptstrasse hinunter. Am 2. Dezember soll dieser Schalter aufgehen, wie Schifferle sagt. Die Mitarbeiter der Bäckerei würden dafür noch extra geschult.

Doch die Leistungen, welche Postkunden dort in Anspruch nehmen können, sind nicht dieselben. Zwar können sie in der Bäckerei ihre Briefe und Pakete verschicken. Und auch der Bezug von Bargeld ist möglich. Allerdings nur bis 500 Franken. Bargeld auf ein Konto einzahlen, können sie nicht mehr. Einzahlungen seien nur bargeldlos möglich, sagt Schifferle. Etwa mittels Postkarte oder Maestro. Und wer Geld ins Ausland überweisen will, muss sich eine andere Poststelle oder einen Bankschalter suchen.

Auch auf die Angestellten der Post kommen Veränderungen zu. Entlassen werden soll laut Schifferle niemand. Doch sie werden künftig einen anderen Arbeitsweg haben. «Die Mitarbeiter werden in anderen Filialen im Raum Wil eingesetzt», so der Mediensprecher. In welchen Filialen das sein wird, sagt er nicht.

Nicht alle Einwohner mögen den Entscheid der Schweizer Post jedoch so einfach hinnehmen. Eine ältere Frau aus Wil, die an diesem Vormittag gerade ein Päckli aufgegeben hat und stets aus Wil zur Post in Bronschhofen fährt – «weil das Personal so freundlich ist», gibt die Hoffnung noch nicht auf. «Ich glaube nicht an die Schliessung. Ich hoffe, dass Einwohner für die Poststelle kämpfen werden. Zum Beispiel mit einem Brief an die Post.»