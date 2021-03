DELIKTE Mitarbeiter des Post-Logistikzentrums Gossau soll 600 Briefe gestohlen haben: Es läuft eine Untersuchung Die Kriminalstatistik 2020 fördert für den Grossraum Wil-Fürstenland-Toggenburg Pikantes zu Tage: Ein Postmitarbeiter dürfte 600 Briefsendungen gestohlen haben, welche vornehmlich Geld beinhalteten. Nur ein kleiner Teil ist wieder aufgetaucht. Zudem sind in Bütschwil-Ganterschwil über ein Dutzend Einbrüche verübt worden – wohl von zwei in der Gemeinde wohnhaften Personen. Simon Dudle 23.03.2021, 17.50 Uhr

Viele der gestohlenen Briefe hatten Geld drin. Symbolbild: Lisa Jenny

Im Raum Fürstenland-Toggenburg sorgten zwei Vorkommnisse im vergangenen Jahr für Aufsehen. Das Ausmass wird erst jetzt bekannt, wo die Kantonspolizei St.Gallen die Kriminalstatistik des Jahres 2020 veröffentlicht hat.

Aufhorchen lässt jener Post-Mitarbeiter, welcher laut Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zahlreiche Postsendungen gestohlen haben soll. Konkret geht es um Diebstähle durch einen Mitarbeiter beim Logistikzentrum der Briefverarbeitung in Gossau. Der Tatzeitraum beläuft sich laut Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen, welche sich dem Fall angenommen hat, auf die Phase zwischen 2019 bis Mitte 2020. Staatsanwaltschafts-Sprecherin Beatrice Giger sagt:

Beatrice Giger, Mediensprecherin Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. Bild: PD

«Der Beschuldigte spricht von 600 entwendeten Briefsendungen. Ein kleiner Teil der Postsendungen ist wieder aufgetaucht. Jene, welche zugeordnet werden konnten, wurden mit Hilfe der Post an die Empfänger herausgegeben.»

In den meisten Briefsendungen soll es Geld drin gehabt haben. Wie viel Bares auf diesem Weg nicht die Zieladresse erreicht hat, steht noch nicht fest. Und warum hat der Mitarbeiter der Post das getan? Darüber macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Dies mit Verweis auf die laufende Untersuchung.

Deutlich mehr Delikte

So verwundert es nicht, dass die Stadt Gossau im vergangenen Jahr den stärksten Anstieg aller St.Galler Gemeinden an Delikten gegen das Strafgesetzbuch zu verzeichnen hatte – plus 89 Prozent verglichen mit 2019.

Nicht nur in Gossau, sondern im ganzen Gebiet Fürstenland-Neckertal wurden 2020 deutlich mehr Verstösse gegen das Strafgesetzbuch verzeichnet. Die Anzahl ist binnen eines Jahres von 4251 auf 5049 gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme um nahezu 20 Prozent. Anders die Situation im Toggenburg, wo es in diesem Bereich rund 350 Delikte weniger waren, nämlich noch 2557.

Einheimische Einbrecher?

Eine andere Auffälligkeit der Kriminalstatistik: Die Anzahl Einbrüche ist vergangenes Jahr kantonsweit deutlich zurückgegangen – und zwar um satte 28 Prozent. Die Gründe beruhen auf den Tatsachen, dass wegen der Coronapandemie und des Lockdowns die Leute mehr zu Hause waren und ausländischen Räuberbanden die Einreise in die Schweiz phasenweise nicht oder nur erschwert möglich war.

Soweit die kantonale Sicht der Dinge. Ein ganz anderes Bild ergibt sich mit Blick auf die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil im Toggenburg. Dort hat die Anzahl Vergehen gegen das Strafgesetzbuch vergangenes Jahr um 84 Prozent zugenommen. Waren in der Gemeinde mit rund 5000 Einwohnern im Jahr 2019 in diesem Bereich 83 Straftaten gezählt worden, so stieg die Zahl vergangenes Jahr auf 153 an. Damit verzeichnete Bütschwil-Ganterschwil nach Gossau die zweithöchste Zunahme aller St.Galler Gemeinden bei Delikten gegen das Strafgesetzbuch.

Das Pikante daran: Zahlreiche Taten dürften auf das Konto von zwei Einheimischen gehen. Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St.Gallen sagt: «In Bütschwil, Ganterschwil und Dietfurt sind vergangenes Jahr über ein Dutzend Einbruchdiebstähle verübt worden. Es gab daraus ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte, welche auch dort wohnen.»

Karl Brändle, Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil. Bild: PD

37 Mal Sachbeschädigung in Bütschwil-Ganterschwil

Haben also zwei Bütschwiler wiederholt in Bütschwil eingebrochen? Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. Sprecherin Beatrice Giger sagt dazu: «Das Verfahren ist bei der Staatsanwaltschaft pendent. Den Angeschuldigten wird mehrfacher Diebstahl und mehrfache Sachbeschädigung zur Last gelegt.»

Auch bei der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil hat man diese Häufung an Einbrüchen registriert. Gemeindepräsident Karl Brändle spricht von 37 Sachbeschädigungen und sagt:

«Wir werden mit der regionalen Polizei Kontakt aufnehmen, um die Hintergründe näher in Erfahrung zu bringen. Wenn nötig, werden wir Massnahmen präventiver Art prüfen. Dazu gehört sicher auch eine massvolle, adäquate und regelmässige Polizeipräsenz in unserer Gemeinde.»