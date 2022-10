Bäckerei Keller's verwöhnt aus Degersheim führt einen Ruhetag ein

Degersheim «Wir möchten bessere Arbeitsbedingungen schaffen»: Mit einem Ruhetag kämpft die Bäckerei Keller’s verwöhnt gegen Fachkräftemangel und steigende Preise Ab dieser Woche wird die Bäckerei in Degersheim jeweils sonntags geschlossen bleiben. Die steigenden Preise für Energie und Rohstoffe seien unter anderem Gründe dafür. Noémi Sutter 04.10.2022, 12.00 Uhr

Die Bäckerei Keller's verwöhnt in Degersheim. Bild: PD

Bis anhin hatte die Bäckerei Keller’s verwöhnt sieben Tage in der Woche geöffnet. Nun teilt das Unternehmen auf Facebook mit, dass es ab dem 9. Oktober jeweils sonntags einen Ruhetag einführen werde. Dies sei in den beiden anderen Standorten schon der Fall. Im Cafe Keller und Keller's verwöhnt in Flawil ist der Sonntag schon ein Ruhetag.