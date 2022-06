Degersheimer Klangkünstler wandert nach Thailand aus

Degersheim «Tics Place» und «Treetalks» für immer geschlossen: Degersheimer Klangkünstler kehrt der Schweiz den Rücken Das Leben hat ihm in den vergangenen Jahren viele Steine in den Weg gelegt. Oliver Lüttin hat sie beiseite geräumt, daraus Neues entstehen lassen - etwa den gefragten Thai-Imbiss «Tics Place». So überrascht es, wenn der Degersheimer Klangkünstler nun sagt: «Mich hält hier nichts mehr.» Andrea Häusler 02.06.2022, 12.05 Uhr

Seit zehn Jahren sind Sutchai und Oliver Lüttin verheiratet - jetzt zieht es die beiden zurück an jenen Ort, an dem sie sich kennen gelernt hatten. Bild: Andrea Häusler

«Bester Thai-Food aller Zeiten!» «Top Qualität und alles frisch.» «Hammerfeine thailändische Küche, cooles Ambiente.» «Authentische, sehr gute Thai-Küche!» Die Google-Rezensionen für den fahrbaren Thai-Imbiss am Fusse des Wolfensberg lesen sich als Sammelsurium der Superlative.

Dem Degersheimer Klangkünstler, Oliver Lüttin, und seiner thailändischen Frau Sutchai (Tic) ist vor rund einem Jahr trotz oder gerade wegen der Coronapandemie ein ein gastronomischer Senkrechtstart gelungen. Dabei hatte die unkonventionelle Gaststätte mit Take-Away-Angebot und idyllischem Biergarten hinter dem Haus ursprünglich nur einen Zweck: Die Ausfälle der Lockdown-Wochen zu kompensieren - als Familienbetrieb, in dem nebst Gattin Tic auch seine Mutter Loni mitarbeitete und der nur am Wochenende geöffnet hatte. Denn von der Coronaunterstützung für freischaffende Künstler zu leben war unmöglich.

Bauminstrumente sollen wieder klingen

Wir konnten der Nachfrage zeitweilig tatsächlich nicht nachkommen, sagt Oliver Lüttin. Vergangenen Spätsommer erst hatte er die Zufahrt zum Imbisswagen überdacht und damit ein Drive-in-Angebot geschaffen. Eine funktionierende Infrastruktur, ein erfolgreiches Geschäftsmodell und viel Zukunftspotenzial. Dennoch zieht Oliver Lüttin den Schlussstrich, bricht alle Zelte ab. Er sagt:

«Noch wenige Wochen, dann werden wir in Thailand unser neues Leben beginnen.»

Die Klangarena an der Wolfensbergstrasse hatte in der Vergangenheit viel Publikum nach Degersheim geholt. Jetzt ist der Raum leer. Die riesigen Bauminstrumente haben bei Fritz Rutz einen neuen Platz gefunden - als Leihgabe. Bild: Andrea Häusler

Der Imbisswagen, der seit Dezember ausser Betrieb steht, ist verkauft, das Sitzplatzpodest aus Sequoiaholz zersägt, das Atelier im Erdgeschoss geräumt und die Wohnungen sind renoviert. Die voluminösen Baum-Instrumente haben, als Leihgaben, bei Fritz Rutz einen Platz gefunden. «Er beabsichtigt diese in irgendeiner Form wieder öffentlich zum Klingen zu bringen», sagt Oliver Lüttin.

Künstler, kein Gastronom

Nach Thailand zurückzukehren, dorthin, wo es ihn nach dem kräftezehrenden Behördenstreit um seine Liegenschaft einst gezogen hatte und wo er seine Frau Tic kennen gelernt hatte, das war schon immer Lüttins Plan. Dass er dieser nun zehn Jahre früher als vorgesehen umsetzt, habe zweierlei Gründe.

«Ich habe Zug um Zug meine Kunst verloren - und, vergangenes Jahr, auch meine Mutter. Jetzt hält mich hier nichts mehr.»

Der Imbiss sei eine Notlösung gewesen. Zwar sei die Umsetzung der Idee, der Auf- und Ausbau des Konzepts, eine spannende Herausforderung gewesen, sagt Lüttin, doch habe ihn der Betrieb zunehmend gelangweilt. «Ich bin Künstler und nicht dazu gemacht, Stunden hinter einem Herd zu stehen oder in der Küche Gemüse zu schnippeln.»

Treetalks in Kapiteln

Die Wohnungen in seinem Bauernhaus an der Wolfensbergstrasse sind bereits vermietet. Die Mieteinnahmen sollen ihm und seiner Frau das Auskommen in der neuen Heimat sichern. In Udon Thani, knapp 450 Kilometer nordöstlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok, dort, wo Tics Familie lebt, stehen die Türen zum neuen Lebensabschnitt bereits offen. Lüttin kann den Tag der Abreise kaum erwarten.

Mit Degersheim, all den ausgestandenen Konflikten, seinem Tanz zwischen freigeistiger Künstlerwelt und rechtsstaatlicher Bürokratie hat er innerlich abgeschlossen, Raum geschaffen für neue Inspiration. Blickt er voraus, sieht sich Oliver Lüttin von Natur umgeben in seinem tropischen Paradiesgarten. Und wenn ihn dann im Sommer die Regenzeit aus der Idylle der thailändischen Natur vertreibt, dann könnte er sich vorstellen, über «Treetalks», seine singenden Bäume, ein Buch zu schreiben.