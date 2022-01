Degersheim «Tegerscher Bräu» will wachsen: Ab dem Sommer wird in Hintertschwil gebraut «Hell», «Schlock», «Peeleel» - die Namen der Biere sind so exklusiv wie das Label «Tegerscher Bräu». Produziert wird der lokale Gerstensaft von einem Hobby-Brauteam an der Degersheimer Taastrasse. Aber nicht mehr lange. Wachstum ist angesagt - an einem neuen Ort. Andrea Häusler 29.01.2022, 18.49 Uhr

Im Neubau der Bruggner Bau GmbH in Hintertschwil (rechts) wird künftig auch Bier gebraut. Bild: Andrea Häusler

«Ein Bier aus dem Dorf, für das Dorf» - mit dieser Vision wurde die Tegerscher GmbH vor rund zehn Jahren gegründet. In der Geschäftsleitung: Alex Koster und Stefan Zweifel. Das hat sich nicht geändert. Und auch heute noch ist das Bierbrauen ein Hobby, das nach Feierabend in der Mikrobrauerei an der Taastrasse 11 in Degersheim gepflegt wird. Dann, wenn andere dem Sport frönen oder vor dem Fernseher die Beine hochlagern, wird hier getüftelt und gepröbelt, kreiert und degustiert. Inzwischen umfasst das Sortiment sechs Bierspezialitäten, süffige, herbere und fruchtigere Durstlöscher, denen eines gemein ist: Der aussergewöhnliche Geschmack.

Klein, aber innovativ: Die heutige Hobbybrauerei an der Taastrasse in Degersheim. Bild: PD

Jährlich werden hier rund 4500 Liter Bier abgefüllt. Verkauft werden die Flaschen direkt ab Brauerei oder über die Medicus Drogerie von Thomas Schneider. Ausgeschenkt wird es überdies im lokalen Café Marion. Für mehr reicht die aktuelle Produktionsmenge nicht. «Wir befinden uns in einer Art Hamsterrad», sagt Alex Koster. «Die Nachfrage wäre da, aber wir können nicht liefern. Selbst dann nicht, wenn wir die Produktion auf unsere vier Standartbiere beschränkten.» Weil die Zeit, aber auch infrastrukturelle Voraussetzungen wie genügend Tankvolumen fehlten. «Eine Zusammenarbeit mit der örtlichen Gastronomie kann dann zum Thema werden, wenn wir konstant liefern können», sagt Koster.

Alex Koster ist der Brauer im Team der Tegerscher GmbH. Bild: PD

Die Grundlage dafür soll nun geschaffen werden. «Wir wollen die Produktion professionalisieren und das Geschäft ausbauen», sagt Alex Koster, der Braumeister im Unternehmen. Dafür wurde in dem in Bau befindlichen neuen Domizil der Bruggner Bau GmbH, beziehungsweise Degimmo AG an der Flawilerstrasse in Hintertschwil, ein Teil der ausgeschriebenen Lagerräume gemietet.

Finanzierung über «Crowdlending»

Am neuen Standort soll das Produktionsvolumen auf 35'000 Liter pro Jahr erhöht werden. Zielvorgaben, welche nicht nur mehr Fläche, sondern auch erhebliche infrastrukturelle Anpassungen bedingen. Koster sagt:

«Obwohl wird gebrauchte Maschinen kaufen, stehen Investitionen von rund einer Viertelmillion Franken an.»

Um die Anschaffungen zu finanzieren, wurde im Dorf eine Art «Crowdlending» initiiert. Dabei habe man Gewerbler um Darlehen mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren ersucht, Das Echo, sagt Koster, sei ausgesprochen positiv gewesen. Die gewünschte automatische Abfüllanlage sei beispielsweise bereits finanziert. «Diese hatte Priorität», macht Alex Koster klar und begründet: «Das maschinelle Abfüllen bringt uns die grösste Zeitersparnis.» Sukzessive würden dann ein Fassreiniger und schliesslich auch grössere Tanks beschafft.

Projekt im Bewilligungsverfahren

Nichtsdestotrotz wollen die Tegerscher Bierbrauer den Betrieb als selbsttragendes Hobby weiterführen. Zumindest vorderhand. Die Idee bestehe natürlich schon darin, mittelfristig finanziell erfolgreich genug zu sein, um die hauptberuflichen Pensen reduzieren, einen Lohn beziehen und allenfalls gar einen Teilzeitmitarbeitenden einstellen zu können, sagt der in der IT-Branche tätige Braumeister.

Derzeit liegt das Projekt der Tegerscher Bräu GmbH öffentlich auf. Koster hofft, dass die Baubewilligung im Frühjahr vorliegt. Dies bedeutete, dass die bisherige Brauanlage bis zum Sommer gezügelt und die Produktion nach und nach hochgefahren werden könnte.