Skilift Degersheim AG: Marco Stutz wird Verwaltungsratspräsident

Degersheim Skilift Degersheim: Verwaltungsratspräsidium wechselt von Stutz zu Stutz Die Aktionäre der Skilift Degersheim AG haben drei neue Verwaltungsräte und einen neuen Präsidenten gewählt. Gleichzeitig werden die Kompetenzen aufgeteilt: Vizepräsident Victor Schönenberger übernimmt die Aufgaben des CEO. Andrea Häusler 27.10.2022, 16.00 Uhr

Das Verwaltungsratspräsidium der Skilift Degersheim AG bleibt in der Familie: Marco Stutz (rechts) tritt in die Fussstapfen seines Vaters Urs. Bild: Andrea Häusler

Die Skilift Degersheim AG schloss die Wintersaison 2021/22 leicht überdurchschnittlich ab. «Unsere Anlagen waren vom 10. bis 24. Dezember 2021 sowie vom 11. bis 26. Januar 2022 an 26 Tagen in Betrieb», sagte Verwaltungsratspräsident Urs Stutz an der Generalversammlung vom Mittwoch. Im Vorjahr waren es 21 Tage gewesen.