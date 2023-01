Degersheim: Keine Doppelspur durch den SOB-Bühlbergtunnel

Degersheim Ohne Kiesabbau kein Doppelspurtunnel: Warum das Neubauprojekt der Südostbahn in Degersheim versandet ist Tunnelabriss und Neubau auf Doppelspur: Was 2016 geplant war, ist heute Makulatur. Jetzt will die Schweizerische Südostbahn (SOB) den Bühlbergtunnel bei Degersheim sanieren. Grund der Planänderung ist das gescheiterte Kiesabbauprojekt der Grob Kies AG. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bühlbergtunnel zwischen Degersheim und Schachen soll nicht wie ursprünglich geplant neu gebaut, sondern saniert werden. Bild: Andrea Häusler

Vor sechs Jahren noch beabsichtigte die Schweizerische Südostbahn (SOB) den 366 Meter langen, sanierungsbedürftigen Bühlbergtunnel zwischen Degersheim und Schachen durch einen Neubau in Doppelspurausführung zu ersetzen. Der Plan machte Sinn, zumal die Bahnstrecke der SOB zwischen Hoffeld und Degersheim sowie vom Wissenbach-Viadukt nach Schachen bereits Doppelspurstrecken aufweist. Dies im Sinn einer Vorinvestition, denn eine durchgehende Doppelspur war und ist im aktuellen Planungshorizont der SOB nicht vorgesehen. Jetzt aber liegt in Degersheim ein Bauprojekt öffentlich auf, das keinen Neu- und Ausbau, sondern eine Sanierung des bestehenden Tunnels vorsieht. Was ist passiert?

Abhängigkeit von Kiesabbauprojekt

Das Tunnelneubauprojekt von 2016 war an die Kiesabbaupläne der Firma Grob Kies AG gekoppelt. Diese baut nordöstlich von Degersheim seit über 40 Jahren Kies ab und versorgt die regionalen Bauunternehmungen ab dem Kies- und Betonwerk Tal mit Material. Ziel des Lichtensteiger Unternehmens war es, den bestehenden Abbauperimeter in südöstliche Richtung auszudehnen. Das angestrebte Abbauvolumen: 7 Millionen Kubik in 100 Jahren.

Nur – quer durch das Areal führt der Bühlbergtunnel. Bahnbetreiberin und Kiesunternehmung hatten sich deshalb auf ein koordiniertes Vorgehen von Tunnelneubau und Kiesabbau verständigt. Eine Win-win-Situation: Die Grob Kies AG konnte Material ausheben und die SOB vergleichsweise günstig einen neuen Tunnel bauen.

Projekt nicht weiterverfolgt

Voraussetzung für den Erfolg des Kooperationsvorhabens war allerdings der rechtsverbindliche Erlass des sogenannten «Kiesabbauplans Haslen-Bühlberg». Das Projekt wurde zwar vom Degersheimer Gemeinderat genehmigt, scheiterte letztlich aber am öffentlichen Auflageverfahren. Gemeindepräsident Andreas Baumann sagt: «Es gingen Einsprachen ein, die wir, auch nach Rücksprache mit dem Kanton, gutheissen mussten.» Der Widerruf der Genehmigung machte den Kiesabbauplan Haslen-Bühlberg zur Makulatur. «Daraufhin», sagt Andreas Baumann, «verfolgte die Grob Kies AG das Projekt nicht weiter.» Weshalb ist unklar. Von der Unternehmensleitung war gestern niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Sanierungskosten von 10,5 Millionen Franken

Für die SOB bedeutete dies, die Weichen komplett neu zu stellen – aufgrund der Vorschriften des Bundesamts für Verkehr möglichst zeitnah. Jetzt liegt das Bauprojekt öffentlich auf. «Ziel ist es, die Instandsetzung des Tunnels im Frühjahr 2024 in Angriff zu nehmen und bis Herbst 2024 abzuschliessen», sagt die Kommunikationsverantwortliche der SOB, Brigitte Baur. Dies als Teil von «Cluster Ost 2024», in dem die Sanierungsprojekte Mühlebühl-, Bühlberg-, und Wasserfluhtunnel sowie die Viadukte bei Lichtensteig in einem Gesamtpaket zusammengeschnürt sind, mit dem Ziel, Synergien zu nutzen und die fünfwöchigen Totalsperren für die Bahnreisenden erträglich zu gestalten.

Saniert werden alle bahntechnischen Anlagen und das Ingenieurbauwerk. Hinzu kommen bauliche Massnahmen für ein künftiges Befahren der Strecke mit Doppelstockzügen. Brigitte Baur sagt: «Um den gesetzlichen Abstand zwischen Zug und Tunneldecke zu erreichen, wird die Sohle abgesenkt.» Hinzu kommt der Ersatz der bisherigen Kettenwerksfahrleitung durch eine Deckenstromschiene. Die Kosten sind mit rund 10,5 Millionen Franken budgetiert.

Wasserfluhtunnel – keine Einsprachen Im November lag das 20-Millionen-Sanierungsprojekt für den südlichen Teil des Wasserfluhtunnels öffentlich auf. Einsprachen gab es laut Brigitte Baur keine. Allerdings müssten noch marginale planerische Änderungen vorgenommen werden, welche mehrheitlich auf die gemeinsame Abwicklung der Viadukte und des Wasserfluhtunnels zurückzuführen seien und eine weitere öffentliche Auflage nötig machten. Gleichwohl geht Baur von einer Realisierung des Projekts im Rahmen von «Cluster Ost 2024» zwischen Frühjahr und Herbst 2024 aus. (ahi)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen