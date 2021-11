Nolato Treff AG in Degersheim kündet weiteres Wachstum an

Degersheim Nolato Treff AG nimmt Neubau in Betrieb und strebt weiteres Wachstum an Der Neubauten sind abgenommen, die zusätzlichen Maschinen mehrheitlich in Betrieb. Ende Jahr werden 350 Mitarbeitende bei der Nolato Treff AG in beschäftigt sein. Und, das Degersheimer Spritzgiessunternehmen will weiter wachsen. Andrea Häusler 24.11.2021, 15.00 Uhr

Die Nolato Treff AG hat mit dem Ausbau der Büro- und Produktionsflächen sämtliche Landreserven an der Taastrasse ausgeschöpft. Bild. Andrea Häusler

Die Nolato Treff AG, seit 2016 Tochter der schwedischen Nolato Gruppe, entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffspritzgussteile und Baugruppen, welche in medizinischen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, vermochte den Umsatz seit 2016 nahezu zu verdoppeln. Parallel dazu ist der Platzbedarf gestiegen.

25 bis 30 Prozent höheres Produktionsvolumen

Gut ein Jahr liegt der Spatenstich zum Erweiterungsbau an der Taastrasse inzwischen zurück. Das Projekt hatte bei der Nolato Treff AG ein Investitionsvolumen von 20 Millionen Franken ausgelöst. Wobei je zehn Millionen in den Ausbau der Büro- und Produktionsflächen, beziehungsweise die maschinelle Infrastruktur geflossen sind. Seit Frühjahr 2021 steht dem Unternehmen nun auf fünf Geschossen eine zusätzliche Produktionsfläche von 4000 Quadratmetern zur Verfügung. Und eine Maschinenpark der einen Output von plus 25 bis 30 Prozent ermöglicht, wie Geschäftsleiter Guido Vollrath sagt.

Blick in einen Teil des neuen Produktionsbereichs. Bild: PD

Noch sind nicht alle Maschinen in Degersheim angekommen. Beschafft werden sie, laut Vollrath, im Ausland. Im Gegensatz zu den Werkzeugen, die mehrheitlich aus der Schweiz stammen. «Hier ist die geografische Nähe wichtig: wegen des Supports, der Ersatzteile und nicht zuletzt wegen der hohen Anforderungen an die Präzision.»

Weiterer Standort oder Zusammenarbeit

Trotz des Ausbaus an der Taastrasse, mit dem die letzten Landreserven beansprucht wurden , fertigt das Unternehmen weiterhin dezentral an drei Standorten: Im Werk II in der Nachbarschaft des Hauptgebäudes (Werk I) sowie in den zugemieteten früheren Räumen der Curaplast AG beim Degersheimer Bahnhof (Werk III). Wobei im Werk III insbesondere manuelle Arbeiten und im Werk II automatisierte Montagen ausgeführt werden.

Ob die Nolato Treff AG mittelfristig mit dem Raumangebot auskommt, hänge von der wirtschaftlichen Entwicklung ab, sagt Guido Vollrath und zeichnet zwei denkbare Szenarien: Ein weiterer Standort oder eine Zusammenarbeit mit Schwesterbetrieben.

Derzeit sind die Aussichten auf weiteres Wachstum jedenfalls vielversprechend. Obwohl sich auch Nolato mit den globalen Lieferengpässen und den gestiegenen Rohmaterialpreisen konfrontiert sieht. «Die Konsequenzen daraus können wir jedoch, aufgrund der vorausschauenden Lagerbewirtschaftung, aktuell noch abfedern», sagt Vollrath.

Nach der pandemiebedingt exorbitant gestiegenen Nachfrage im Sektor «Medizinalbedarf» in den vergangenen anderthalb Jahren, zeichne sich nun eine Stabilisierung der Volumen auf bisherigem Niveau ab, sagt Guido Vollrath. Hingegen wachse der Industriebereich kontinuierlich - insbesondere im Segment der Komponenten für Kaffeemaschinen.^Guido Vollrath rechnet für das nächste Jahr mit einem Umsatzwachstum über das ganze Unternehmen im zweistelligen Prozentbereich.