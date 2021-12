Degersheim Nachfolge von Monika Scherrer: Ratsschreiber kandidiert für das Gemeindepräsidium Seit vier Jahren ist er Ratsschreiber der Gemeinde Degersheim. Im Februar will Andreas Baumann nun zum Gemeindepräsidenten gewählt werden. Er ist die einzige Person, die sich auf ein entsprechendes Stelleninserat eines überparteilichen Komitees gemeldet hat. 02.12.2021, 05.00 Uhr

Andreas Baumann, Gemeinderatsschreiber von Degersheim und Kandidat für das Gemeindepräsidium. Bild: PD

Ende Juni 2022 wird Monika Scherrer als Gemeindepräsidentin von Degersheim zurücktreten. Sie wird dann das Amt während zehn Jahren innegehabt haben. Das gab sie bereits vor einem halben Jahr bekannt. Genug Zeit also für die Suche nach einer Nachfolgelösung.

Im September kündigte ein überparteiliches Gremium an, per Inserat auf die Suche zu gehen. In einer Medienmitteilung schreibt die Interessengemeinschaft Gemeindepräsidium (IGGP) nun: «Nach Ablauf der Frist ist bei der IGGP eine Bewerbung eingegangen. Andreas Baumann, derzeit Gemeinderatsschreiber von Degersheim, bewirbt sich um die Nachfolge von Monika Scherrer.» Baumann ist 45-jährig, Mitglied der SP und wohnhaft in Flawil, wie er auf Anfrage unserer Zeitung sagt.

Polizist, Rechtsagent, Mitarbeiter bei der Staatsanwaltschaft

In Interessengemeinschaft hat Baumann eingeladen, sich der Gruppierung vorzustellen und seine Motivation für die Kandidatur bekanntzugeben. Mit seinem vielseitigen Werdegang als Polizist, Rechtsagent und Mitarbeiter bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen verfüge Andreas Baumann über einen grossen beruflichen Rucksack.

«In den letzten rund vier Jahren als Gemeinderatsschreiber von Degersheim hat er zudem einen vertieften Einblick in die Verwaltungstätigkeit erhalten», heisst es in der Medienmitteilung. Er habe die Gemeindeverwaltung aktiv geprägt und viele Kontakte zur lokalen Bevölkerung, Gruppierungen und Vereinen geknüpft.

Frist für Wahlvorschläge läuft noch bis am 10. Dezember

«Für die IGGP ist Andreas Baumann ein Kandidat mit idealen Voraussetzungen», schreibt die IG weiter. In einem nächsten Schritt prüfe sie die Durchführung eines Publikumsanlasses. Noch gelte es abzuwarten, ob bis zur Eingabefrist der Wahlvorschläge weitere Kandidatinnen und Kandidaten in Erscheinung treten. Diese läuft am 10. Dezember um 12 Uhr ab. Die IGGP werde bewusst auf eine Wahlempfehlung verzichten. Dies obliege den Parteien und Gruppierungen in Degersheim.

Der erste Wahlgang ist für Sonntag, 13. Februar 2022, angesagt. Amtsantritt für den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Monika Scherrer wird der 1. Juli 2022 sein. (red)