Degersheim: Monika Scherrer nimmt Abschied - ohne Wehmut

Degersheim «Degersheim hat an Ausstrahlung gewonnen»: Monika Scherrer übergibt Gemeindepräsidium ohne Wehmut Ende dieses Monats ist Schlüsselübergabe: Das Degersheimer Gemeindepräsidium wechselt von Monika Scherrer zu Andreas Baumann. Im Rückblick auf die zehnjährige Amtszeit zieht die scheidende Gemeindepräsidentin eine fast nur positive Bilanz. Interview: Andrea Häusler Jetzt kommentieren 21.06.2022, 18.17 Uhr

Monika Scherrer beim Dorfbrunnen an der Hauptstrasse, deren Sanierung während ihrer ganzen Amtszeit Thema war, aber nach wie vor nicht umgesetzt ist. Bild: Andrea Häusler

Das Büro der Degersheimer Gemeindepräsidentin wirkt auf- aber mitnichten ausgeräumt. Lediglich einige leere Ordnerregale weisen darauf hin, dass sich hier demnächst etwas tut. «Der Raum, der einzige nicht renovierte im Gemeindehaus, wird nun ebenfalls erneuert», sagt Monika Scherrer. Vom neuen Büro wird Gemeinderatsschreiber Andreas Baumann profitieren, der per 1. Juli von der Ostseite des Gebäudes ins Gemeindepräsidentenbüro auf der Südseite wechseln wird.

Monika Scherrer, wie geht es Ihnen?

Sehr gut, ausgezeichnet. Ich freue mich auf das, was nun kommt. Die vergangenen zehn Jahre waren eine intensive Zeit, in der ich viele Kontakte knüpfen, mein Netzwerk ausbauen und Neues hinzulernen durfte. So wie es jetzt ist, stimmt es exakt für mich.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Darauf, die Verantwortung abgeben und in gute Hände legen zu können. Aber auch darauf, ausreichend Zeit für mein Privatleben zu haben und natürlich auf neue Herausforderungen.

Zeichnet sich bereits etwas Konkretes ab?

Ich ziehe mich ja nur aus der Kommunalpolitik zurück. Ich bleibe aber im Kantonsrat, leiste weiterhin Vorstandsarbeit und habe Mandate in der Privatwirtschaft. Ausserdem habe ich mich eben erst an der Universität St.Gallen weiterbilden lassen, was neue Türen öffnet. Langweilig wird mir mit Sicherheit nicht.

Es gab Spekulationen um Sie als Nachfolgerin von Regierungsrat Bruno Damann, falls dieser 2024 zurücktreten sollte. Reizt Sie eine Kandidatur tatsächlich?

Grundsätzlich kann ich mir sowohl ein politisches Engagement als auch eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft vorstellen. Über eine Kandidatur für die Regierung habe ich mir keine Gedanken gemacht.

Wenn Sie zurückblicken: Wie hat sich Degersheim in den vergangenen zehn Jahren verändert?

Degersheim hat visuell an Ausstrahlung gewonnen. Gleich mehrere kleinere und grössere Plätze sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet worden: Bäume, Sträucher, Hecken, Blumen und Kräuter. Das schafft Lebensqualität. Wie wertvoll eine ansprechende Umgebung, ein umfassendes lokales Versorgungsangebot und gefestigte soziale Strukturen sind, hat sich während der Coronapandemie gezeigt: Die Bevölkerung rückte zusammen, man achtete aufeinander, pflegte Kontakte.

Persönliche Kontakte waren auch Ihnen als Gemeindepräsidentin wichtig. Eine Bürgersprechstunde gab es aber nicht.

Die brauchte es auch nicht. Meine Bürotür war immer offen. Und oft wurde ich auch spontan auf der Strasse angesprochen: Um ein konkretes Anliegen entgegenzunehmen oder einfach nur für einen persönlichen Austausch. Die Nähe zur Bevölkerung war mir wichtig, ihr ein Gefühl von Sicherheit und Heimat zu vermitteln ein ehrliches Anliegen.

Welches sind die wichtigsten Projekte, die während Ihrer Amtszeit umgesetzt wurden?

Man könnte jetzt die Sanierung des Oberstufenzentrums oder Infrastrukturprojekte hervorheben. Tatsächlich waren es jedoch viele weniger augenfällige Projekte, welche für Degersheim wichtig sind. Die Chronikstube, der Mittagstisch und das Coworking sind einige kleine Beispiele.

Das Ziel, den Steuerfuss bis 2022 auf 150 Prozent zu senken, wurde erreicht. Wäre letztlich aber nicht viel mehr dringelegen?

Seit 2012, als sich Degersheim in einer kritischen Situation befand, hat sich die finanzielle und personelle Lage stabilisiert. Die Herausforderungen der Zukunft können aus einer Position der Stärke angegangen werden. Die Schritt-für-Schritt-Strategie des Gemeinderats hat sich bewährt. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren gegen 30 Millionen Franken investiert. Trotzdem ist es gelungen, die Verschuldung um rund einen Drittel und den Steuerfuss um zwölf Prozentpunkte zu reduzieren.

Dennoch belegt Degersheim im Ranking der Steuerfüsse der St.Galler Gemeinden weiterhin einen der letzten Plätze.

Dafür sind hier die Bodenpreise moderat geblieben – trotz der gestiegenen Baulandnachfrage im ländlichen Raum durch die Pandemie. Wachstum verspricht höhere Steuererträge. Entsprechend wichtig ist es, dass der Gemeinderat sein Augenmerk auf die Qualität von Bauprojekten legt und Investitionen verhindert, die einseitig auf Rendite ausgelegt sind.

Das Amt brachte auch interkommunale Aufgaben mit sich. Welcher Erfolg ist Ihr persönliches Highlight?

Vieles was ich, beispielsweise als Präsidentin der Kindes- und Erwachsenenschutz-Organisation Region Gossau, als Vorstandsmitglied des Sicherheitsverbunds des Abwasserverbands Flawil-Degersheim-Gossau und der Regio Appenzell-St.Gallen-Bodensee oder als Mitglied des Waldrats begleitet habe, ist umgesetzt und hat sich in der Zwischenzeit bewährt. Gibt der Bund grünes Licht für die Aufnahme Degersheims ins Aggloprogramm, dann ist dies ein Erfolg, den ich auf mein Konto buchen darf.

Welche Projekte übergeben Sie ihrem Nachfolger?

Da ist die Ortsplanungsrevision, die in der Referendumsabstimmung vom Herbst 2020 abgelehnt wurde. Aus heutiger Sicht war dies gut so, zumal nun ja die übergeordnete Gesetzgebung nochmals angepasst werden muss. Zum anderen ist die seit Jahren pendente Sanierung der Hauptstrasse nach wie vor nur ein Projekt. Der Kanton führt aktuell die Einspracheverhandlungen. Zusammen mit der Schweizerischen Südostbahn aufgegleist ist die Erneuerung des Bahnhofplatzes, deren Abschluss 2026/27 geplant ist. Dieses Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit.

Warum?

Es ist eine einmalige Gelegenheit, das zentrale Bahnhofareal als Begegnungsplatz zu gestalten, das alte Bahnhofgebäude, das Restaurant Bahnhof, den Bahnhofplatz und das Pärkli in Szene zu setzen. Darüber hinaus hoffe ich natürlich, dass auch Andreas Baumann nicht locker lässt und sich weiterhin dafür einsetzt, dass der Voralpenexpress ab 2035 wieder in Degersheim hält.

Und das Hallenbad, das während ihrer Amtszeit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat?

Das Hallenbadgrundstück ist voll erschlossen und liegt in der dreigeschossigen Wohnzone. Das Grundstück gewinnt jedes Jahr an Wert. Es ist für die Gemeinde eine Art «stille Reserve».

Gibt es Empfehlungen, die Sie an Ihren Nachfolger weitergeben? Das Gemeindepräsidium ist ja nun einmal ein sehr exponiertes Amt.

Ratschläge? Das würde ich mir nie anmassen. Es liegt in der Natur eines öffentlichen Amtes, dass man im Rampenlicht steht. Letztlich geht es aber nie um persönliche Anfeindungen, sondern um Sachgeschäfte, die man zu Ende führen kann oder eben begründet nicht. In diesem Amt muss jeder und jede seine individuelle Work-Life-Balance finden. Ich hoffe, dass auch Andreas Baumann am Ende seiner Amtszeit sagen kann: Die Aufgabe hat mir sehr viel mehr Positives als Negatives gebracht.

