Degersheim «Ich will etwas für die Gemeinde bewirken»: Weshalb Daniela Grob Braun zum zweiten Mal für das Gemeindepräsidium kandidiert Die 48-Jährige ist in Degersheim aufgewachsen und hat eine vielfältige berufliche Erfahrung – nicht zuletzt als Unternehmerin und Geschäftsinhaberin. Die Projektarbeit und die vielseitige Tätigkeit einer Gemeindepräsidentin reizen sie. Ihr Hauptziel: Die Pro-Kopf-Verschuldung von Degersheim senken. Larissa Flammer 26.01.2022, 12.00 Uhr

Daniela Grob Braun vor ihrem Holzhäuschen in Degersheim, von dem aus sie ihren Online-Shop Alpenrösli führt. Bild: Larissa Flammer

Für Daniela Grob Braun ist es die zweite Kandidatur für das Degersheimer Gemeindepräsidium. Bei den Wahlen im Herbst 2020 trat sie gegen die amtierende Monika Scherrer an. Doch sie sagt: «Einen Wahlkampf konnte man das damals nicht nennen.» Pandemiebedingt waren kaum Veranstaltungen möglich, am einzigen Podium konnte sie nicht teilnehmen, weil sie mit Corona krank zu Hause lag. «Viele wussten damals nicht, warum ich nicht am Podium war», sagt sie.

Wahlkampf sei immer noch schwierig, aber sie versuche es, gehe ins Dorf, zu den Leuten. Als Motivation für ihre Kandidatur gibt die 48-Jährige an: «Ich will etwas für Degersheim bewirken.» Vor allem die Pro-Kopf-Verschuldung bereitet ihr Sorgen. Zudem reizt sie die Projektarbeit, die vielseitige Tätigkeit.

Unternehmerin und ­Geschäftsinhaberin

Daniela Grob Braun ist in Degersheim aufgewachsen. Die Lehre zur Drogistin führte sie zum damaligen Nationalrat und Präsidenten des nationalen Gewerbeverbands, Hans-Rudolf Früh, nach Teufen. Ihre Freizeit verbrachte sie damals auf einem Bauernhof in Degersheim, wo sie ein Pflegepferd betreute. «Dabei wuchs der Wunsch, die Bäuerinnenschule zu absolvieren.» Später folgte zudem ein Naturheilpraktiker-Studium.

Während einiger Jahre war sie als Pharmareferentin in der ganzen Ostschweiz tätig, bevor sie bei der Basler Firma Schweizerhall die Innendienstleitung und die stellvertretende Geschäftsführung der Niederlassung in Flawil übernahm. Als diese Firma verkauft wurde, setzte Daniela Grob Braun alles auf die Karte Selbständigkeit. Zwölf Jahre lang führte sie ihre eigene Firma, die Chemie-Rohstoffe vertreibt. Sie sagt:

«Weil wir kundenfreundlicher und verlässlicher waren als Grosskonzerne, konnten wir uns in der ganzen Schweiz einen Namen machen.»

Der Fachkräftemangel in der Branche liess sie schliesslich nach einer Lösung suchen, die sie im Verkauf der Firma an eine Unternehmerfamilie fand.

Heute führt die 48-Jährige in Degersheim den Online-Shop und Laden Alpenrösli. Dieses Unternehmen gründete sie vor sechs Jahren, nachdem sie sich im kaufmännischen Bereich weitergebildet hatte. «Vor zwei Jahren schloss ich zudem berufsbegleitend die Ausbildung zum Business-Coach ab.»

Als Gemeindepräsidentin bei sich selbst sparen

Für die Alpenrösli GmbH könnte sie jemanden einstellen, sollte sie Gemeindepräsidentin werden. Schulpflichtige Kinder, die sie bei abendlichen Terminen zurücklassen müsste, hat sie keine. Die Unternehmerin sagt: «Mir war es wichtig, den Entscheid zur Kandidatur mit meinem Mann abzusprechen und reifen zu lassen. Wir haben uns die vergangenen knapp dreissig Jahre gegenseitig unterstützt und er steht hinter mir.»

Das Gemeindepräsidium würde sie wenn möglich gerne mit einem 70- bis 80-Prozent-Pensum wahrnehmen. Mit Blick auf die finanzielle Situation der Gemeinde sagt sie: «Wenn sparen, dann gleich bei sich selbst.»

Grob Braun ist Mitglied bei der nationalen Partei Die Mitte, beim grössten schweizerischen Frauendachverband Alliance F, beim Gewerbeverein sowie dem Natur- und Vogelschutzverein. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in der Natur. «Sei es beim Wandern, Skifahren, Langlaufen oder beim Betreuen von Naturschutzprojekten auf unserem Hobby-Bauernhof in Lütisburg.»

Sechs Fragen an Daniela Grob Braun

Daniela Grob Braun. Bild: PD/Kirsten Oertle

Sie gehören der Mitte an. Wie wichtig ist die Parteizugehörigkeit für das Amt einer Gemeindepräsidentin?

Sie hat ihre Berechtigung, steht aber nicht im Vordergrund. Im Gemeinderat geht es um die Sache.

Sie haben beruflich schon einiges gemacht. Wie lange würden sie das Amt ausüben?

Zehn bis zwölf Jahre, würde ich sagen. Ich finde es gut, wenn es nach dieser Zeit wieder mal einen Wechsel gibt.

Es wäre neben Ihrer früheren Vorstandsarbeit bei der BDP Ihr erstes politisches Amt. Aus welchen Gründen sind Sie dafür qualifiziert?

Ich habe eine breite Ausbildung und jahrelange Führungserfahrung. Menschlich konnte ich dabei viel lernen und mich punkto Projektarbeit weiterbilden. Man muss Entscheidungen treffen und klar kommunizieren können. Transparenz ist mir ebenfalls wichtig.

Was stört Sie zurzeit an der Gemeinde am meisten?

Ich habe das Gefühl, das Thema Verschuldung wird nicht ernst genommen. Da sehe ich ein Problem. Irgendwann werden die Zinsen wieder steigen. Ein Anstieg von nur 0,1 % kann die Gemeinde sehr viel mehr an Schuldzinsen kosten. Schon heute zahlen wir knapp 400'000 Franken pro Jahr. Banken schauen als Erstes auf die Pro-Kopf-Verschuldung einer Gemeinde. Ist dieser Wert hoch, gibt es kein Geld, falls unvorhergesehene Kosten zum Beispiel durch den Klimawandel auf uns zukommen. Es geht nicht um Schuldzuweisungen oder darum, die Gemeinde in einen Spar-Wahn zu treiben. Gemeint ist eine Dosierung der Kosten.

Und was macht die Gemeinde Ihrer Meinung nach aus?

Die Lage. Degersheim liegt eingebettet zwischen St.Gallen und Wattwil. Man ist auch schnell in Wil und auf der Autobahn. Trotzdem ist es ruhig hier, die Lebensqualität ist hoch. Das gilt es zu pflegen.

Welches Projekt würden Sie als Gemeindepräsidentin zuerst anpacken?

Ich würde versuchen, die Pro-Kopf-Verschuldung zu senken. Dies macht die Gemeinde attraktiver und die Leute haben mehr Geld im Portemonnaie. Und ich würde versuchen, eine Lösung für die Liegenschaft Schmitte Hättenschwiler am Sternenplatz zu finden.